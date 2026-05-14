Momente de panică la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Ce s-a întâmplat la una dintre petreceri: „A fost înfricoșător”

Festivalul de la Cannes 2026 a debutat în forță, cu premiere de film, dar și cu petreceri și unele incidente.

  de  Andreea Ilie
Unul dintre cele mai vechi festivaluri de film ale lumii, Cannes are mereu de toate: ținute memorabile, filme emoționante, dramă cât cuprinde, petreceri de vis și, uneori, și premii pentru cineaștii din România.

La petrecerea organizată de Variety în cadrul Festivalului de Film de la Cannes s-a instalat panica miercuri, când invitații aflați la evenimentul plin de vedete au auzit „scrâșnet de metal” și au simțit cum spațiul se zguduie „violent”.

„A fost al naibii de înfricoșător”, a declarat un invitat care s-a grăbit să evacueze evenimentul de la La Terrasse by Albane, aflată pe acoperișul hotelului JW Marriott. La petrecere se aflau Diane Kruger, Jordana Brewster, directorul Festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux, precum și numeroși executivi influenți din industria filmului.

„Stăteam acolo, beam ceva și vorbeam cu oamenii, când dintr-odată s-a auzit un zgomot puternic, ca metalul care se rupe. E un sunet foarte specific. Un scrâșnet de metal”, a povestit acesta pentru Pagesix.

„Totul s-a zguduit violent de trei sau patru ori. Toată lumea a intrat în panică și încerca disperată să iasă și să plece. Era haos și panică… La început oamenii se împingeau, băuturile se vărsau. Nimeni nu a făcut vreun anunț. Toți erau la fel de speriați.”

Mulți au crezut că acoperișul se prăbușește.

„A fost ca un cutremur, așa de tare s-a zguduit podeaua. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi apuc cei doi prieteni și să spun: ‘Plecam de aici.'”, a mai spus un invitat pentru PageSix.

O altă sursă a declarat că problema nu a fost acoperișul, ci o structură temporară — despre care ar fi fost construită de hotel pentru mai multe evenimente — care s-a prăbușit.

„Existau niște platforme într-o zonă de relaxare amenajată într-o secțiune VIP”, spune o altă sursă prezentă la petrecere. „Erau făcute din placaj și au crăpat și s-au prăbușit. Nimeni nu a fost rănit, dar toată lumea a crezut că vine acoperișul peste ei, așa că oamenii și-au pierdut complet cumpătul.”

Chiar și în mijlocul panicii, unii și-au păstrat sângele rece, o sursă spunând că anumite invitate elegante au apucat „trei sau patru pungi-cadou de la standul de beauty Christian Louboutin” în timp ce ieșeau.

„Totul este în regulă… Nimeni nu a fost în pericol. Petrecerea a fost mutată în cealaltă parte a acoperișului. Este muzică, se bea, iar oamenii se simt bine. Este una dintre acele experiențe nebunești de la Cannes.”, a mai sublinit o altă sursă.

Un reprezentant al Variety a declarat: „Cel mai important este că suntem foarte ușurați că nimeni nu a fost rănit.”

Festivalul de la Cannes 2026 – ce trebuie să știi

Ediția de anul acesta e că are un juriu prestigios, condus de regizorul Park Chan-wook, din care mai fac parte nume mari ale filmului, de la actori ca Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgard sau Isaach de Bankole, până la realizatori precum recent oscarizata Chloe Zhao, Laura Wandel, Diego Cespedes, și scenaristul Paul Laverty. Acesta este, evident, juriul competiției oficiale, dar există grupuri separate care vor evalua proiectele înscrise în secțiunile Un Certain Regard, Cinefondation, Caméra d’Or și altele.

Selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes 2026 este, desigur, partea cea mai prestigioasă a evenimentului, iar aceasta a fost anunțată pe 9 aprilie, după ce organizatorii au evaluat 2.541 de filme înscrise. Astfel, în competiția pentru Palme d’Or, râvnitul trofeu, se luptă All of a Sudden (r. Ryusuke Hamaguchi), Another Day (r. Jeanne Herry), Coward (r. Lukas Dhont), Fatherland (r. Pawrl Pawlikowski), Bitter Christmas (r. Pedro Almodovar, singurul film care a avut deja premiera internațională) și câteva altele, printre care notabil este (și așteptat de numeroși cinefili dar și anticipat de critică a fi un concurent serios la trofeu și la categoriile dedicate actoriei), Fjord, al lui Cristian Mungiu.

Cineaști români la Festivalul de Film de la Cannes 2026

Mungiu a câștigat deja Palme d’Or în 2007, pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile; iar în 2012 și-a adjudecat premiul pentru scenariu, pentru După dealuri, fiind recompensat în 2016 cu premiul pentru cel mai bun regizor pentru Bacalaureat. Spre deosebire de peliculele anterioare, Fjord are o distribuție mult mai sonoră: actorul de origine română Sebastian Stan și actrița norvegiană câștigătoare deja la Cannes și nominalizată la Oscar Renate Reinsve interpretează un cuplu care trăiește într-un sat norvegian. După ce sunt suspectați că și-ar trata în mod inadecvat copiii, viețile lor se schimbă radical, sub presiunea și judecata celor din jur.

Cristian Mungiu nu este însă singura prezență românească notabilă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Și asta pentru că Radu Jude își prezintă proiectul Jurnalul unei cameriste în cadrul secțiunii Quinzaine des Cineastes, peliculă pe care o poți vedea și la TIFF. Filmul, în limba franceză, vorbește despre teme care îl preocupă constant pe regizor, precum migrația sau sărăcia. O adaptare după romanul lui Octave Mirabeau, filmul o are în rolul principal pe Ana Dumitrașcu, care interpretează o tânără din România care lucrează pentru o familie franceză și face parte dintr-o trupă de teatru pentru amatori.

Și regizorul Emanuel Pârvu, care câștiga cu câțiva ani în urmă Queer Palm cu emoționantul Trei kilometri până la capătul lumii, film care a fost propunerea României la Oscar 2025, revine la Cannes, de data aceasta în Investors Circle, o secțiune în care proiectele sunt prezentate experților și finanțatorilor.

Și secțiunea Un Certain Regard concepută pentru a încuraja tinerele talente, are parte de prezență românească: producătorii Ioana Lascăr și Radu Stancu prezintă aici lungmetrajul Titanic Ocean, al regizoarei Konstantina Kotzamani, care imaginează viețile unor adolescente care se pregătesc, în Japonia, pentru a deveni sirene profesioniste. Iar în programul dedicat proiectelor pentru copii și adolescenți, Cannes Ecrans Juniors, avem o primă participare la Festivalul de Film de la Cannes 2026 din partea României. Mai exact, este vorba despre filmul Atlasul Universului, regizat de Paul Negoescu.

