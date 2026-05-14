Când apare la PRO TV serialul „Trafic”, în care joacă Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu. Filmările s-au terminat de câteva zile

Dragoș Bucur și Tudor Chirilă sunt protagoniștii unui nou serial original PRO TV.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Tudor Chirilă și Dragoș Bucur în serialul TRAFIC
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

„Trafic”, noua producție originală PRO TV; va aduce pe micile ecrane o distribuție impresionantă și o poveste care promite să captiveze publicul încă de la primul episod.

Când apare la PRO TV serialul „Trafic”

La jumătatea lunii martie, PRO TV anunța debutul filmărilor pentru serialul „Trafic”. Protagoniștii serialului sunt doi actori îndrăgiți, a căror revenire în seriale a fost mult așteptată de fanii producțiilor de ficțiune. Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață se schimbă complet când fiul său ajunge implicat în periculoasa lume a crimei organizate. Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă.

Alături de ei, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar vor portretiza personaje feminine puternice, a căror prezență va adăuga profunzime poveștii.

Tudor Chirilă și Dragoș Bucur au anunțat pe rețelele de socializare că filmările s-au terminat și au dezvăluit și un detaliu mult așteptat de fani.

Mai exact, serialul „Trafic” urmează să fie difuzat în vara acestui an la PRO TV și VOYO.

Tudor Chirilă, despre terminarea filmărilor

Tudor Chirilă a postat un mesaj emoționant după terminarea filmărilor la serialul „Trafic”, vorbind despre legătura formată pe platourile de filmare în echipa care a dus la bun sfârșit acest proiect.

„Ieri am terminat de filmat la Trafic un serial care o să apară în vară pe Pro Tv și pe Voyo. E un sentiment de tristețe când termini niște filmări.
Am muncit zile și nopți (sounds like manele I know) alături de o echipă de care dacă stai câte opt până la douăsprezece ore de filmare, n-ai cum să nu te legi, când se termină te desparți de prieteni.
Acuma sper să iasă și un produs mișto, date ar fi, sunt actori excelenți și echipă profi. O să-mi fie dor de playlistul de la make up, go techno Dora, de drumurile de la șase dimineața, de tensiunile din echipă când eram în întârziere, de beciurile în care am înghițit praf cât pentru un șantier întreg, de rulota în care fugeam să joc Factorio măcar zece minute, de prânzurile de la cattering când ne trăgeam sufletul (bunicică masa), de grija fetelor de la costume, way up Marga&Flori”, a povestit Tudor Chirilă.

Actorul a subliniat pe un ton amuzant că este fericit că nu a uitat textul deoarece a avut parte de multe peripeții la filmări.

„E clar că eu am fost pacostea multora pentru că singurul lucru pe care nu l-am uitat pe undeva a fost textul. În rest tot ce vrei, termos cafea, verighetă personaj, ceas personaj, pantofi sport personaj, venit în papuci la cadru, geacă, telefon, rucsac, ochelari, ochelari, din nou ochelari și tot așa. Marga, Împărățel, Dio, știu, a fost greu. Acum ne vedem de viață și poate ne reîntâlnim în sezonul doi”, a mai declarat el.

Rolul din acest serial marchează revenirea Adelei Popescu la PRO TV, după ce a renunțat la emisiunea „Vorbește Lumea”, a cărei gazdă a fost timp de mai mulți ani. Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Citește și:
Alina Sorescu, despre relația cu cele două fiice ale ei, Carolina și Raisa, după divorțul de Alexandru Ciucu: „Ele sunt primele care…'

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, mesaje pline de dragoste pentru fiul lor. Alexandru a împlinit 7 ani: "Am învățat și am crescut împreună"
People
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, mesaje pline de dragoste pentru fiul lor. Alexandru a împlinit 7 ani: "Am învățat și am crescut împreună"
Ce cadouri speciale au primit invitații de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea: "Și-au ales dintre cele șase..."
People
Ce cadouri speciale au primit invitații de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea: "Și-au ales dintre cele șase..."
Mel Gibson, în ipostaze romantice alături de noua iubită. Cine este aceasta și cum au fost surprinși la Roma
People
Mel Gibson, în ipostaze romantice alături de noua iubită. Cine este aceasta și cum au fost surprinși la Roma
Carmen Grebenișan, confesiuni în lacrimi despre nașterea fiului ei. Ce a dezvăluit abia acum creatoarea de conținut: "Îmi amintesc tot, fiecare secundă..."
People
Carmen Grebenișan, confesiuni în lacrimi despre nașterea fiului ei. Ce a dezvăluit abia acum creatoarea de conținut: "Îmi amintesc tot, fiecare secundă..."
Cătălin Scărlătescu, un nou business în Africa. Chef-ul plănuiește să se mute din țară: "Să funcționeze"
People
Cătălin Scărlătescu, un nou business în Africa. Chef-ul plănuiește să se mute din țară: "Să funcționeze"
Cum este Virgil Ianțu în rolul de tată. Ce a dezvăluit prezentatorul despre relația cu fiica lui, Jasmina: "Tot dragoste înseamnă și limitele puse cu răbdare"
People
Cum este Virgil Ianțu în rolul de tată. Ce a dezvăluit prezentatorul despre relația cu fiica lui, Jasmina: "Tot dragoste înseamnă și limitele puse cu răbdare"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce mărturii au primit invitații prezenți la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. „Și-au ales...” Așa ceva chiar că nu ai mai auzit în România!
Ce mărturii au primit invitații prezenți la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. „Și-au ales...” Așa ceva chiar că nu ai mai auzit în România!
Prinși împreună!! Zvonurile sunt adevărate! Chiar formează cel mai nou cuplu din showbiz! Au vrut să se ascundă, dar fotografii i-au prins!! Wooow!!
Prinși împreună!! Zvonurile sunt adevărate! Chiar formează cel mai nou cuplu din showbiz! Au vrut să se ascundă, dar fotografii i-au prins!! Wooow!!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Conchita Wurst, de nerecunoscut. Cum arată acum artistul, după ce a renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru la Eurovision
Conchita Wurst, de nerecunoscut. Cum arată acum artistul, după ce a renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru la Eurovision
People

Conchita Wurst, artistul care a câștigat Eurovision Song Contest 2014, a renunțat la look-ul iconic.

+ Mai multe
Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, declarații sincere despre divorțul părinților ei: "Relațiile din familie n-au suferit schimbări"
Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, declarații sincere despre divorțul părinților ei: "Relațiile din familie n-au suferit schimbări"
People

Ianca Simion a făcut declarații despre schimbările apărute în viața ei după divorțul părinților.

+ Mai multe
Amal Clooney strălucește într-o rochie Alexander McQueen pe care Cameron Diaz a purtat-o acum aproape 20 de ani. Cum arată ținuta estimată la peste 100.000 de euro
Amal Clooney strălucește într-o rochie Alexander McQueen pe care Cameron Diaz a purtat-o acum aproape 20 de ani. Cum arată ținuta estimată la peste 100.000 de euro
People

Amal Clooney a avut o apariție spectaculoasă într-o rochie pe care Cameron Diaz a purtat-o în urmă cu două decenii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC