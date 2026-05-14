Când apare la PRO TV serialul „Trafic”, în care joacă Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu. Filmările s-au terminat de câteva zile

„Trafic”, noua producție originală PRO TV; va aduce pe micile ecrane o distribuție impresionantă și o poveste care promite să captiveze publicul încă de la primul episod.

Când apare la PRO TV serialul „Trafic”

La jumătatea lunii martie, PRO TV anunța debutul filmărilor pentru serialul „Trafic”. Protagoniștii serialului sunt doi actori îndrăgiți, a căror revenire în seriale a fost mult așteptată de fanii producțiilor de ficțiune. Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață se schimbă complet când fiul său ajunge implicat în periculoasa lume a crimei organizate. Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă.

Alături de ei, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar vor portretiza personaje feminine puternice, a căror prezență va adăuga profunzime poveștii.

Tudor Chirilă și Dragoș Bucur au anunțat pe rețelele de socializare că filmările s-au terminat și au dezvăluit și un detaliu mult așteptat de fani.

Mai exact, serialul „Trafic” urmează să fie difuzat în vara acestui an la PRO TV și VOYO.

Tudor Chirilă, despre terminarea filmărilor

Tudor Chirilă a postat un mesaj emoționant după terminarea filmărilor la serialul „Trafic”, vorbind despre legătura formată pe platourile de filmare în echipa care a dus la bun sfârșit acest proiect.

„Ieri am terminat de filmat la Trafic un serial care o să apară în vară pe Pro Tv și pe Voyo. E un sentiment de tristețe când termini niște filmări.

Am muncit zile și nopți (sounds like manele I know) alături de o echipă de care dacă stai câte opt până la douăsprezece ore de filmare, n-ai cum să nu te legi, când se termină te desparți de prieteni.

Acuma sper să iasă și un produs mișto, date ar fi, sunt actori excelenți și echipă profi. O să-mi fie dor de playlistul de la make up, go techno Dora, de drumurile de la șase dimineața, de tensiunile din echipă când eram în întârziere, de beciurile în care am înghițit praf cât pentru un șantier întreg, de rulota în care fugeam să joc Factorio măcar zece minute, de prânzurile de la cattering când ne trăgeam sufletul (bunicică masa), de grija fetelor de la costume, way up Marga&Flori”, a povestit Tudor Chirilă.

Actorul a subliniat pe un ton amuzant că este fericit că nu a uitat textul deoarece a avut parte de multe peripeții la filmări.

„E clar că eu am fost pacostea multora pentru că singurul lucru pe care nu l-am uitat pe undeva a fost textul. În rest tot ce vrei, termos cafea, verighetă personaj, ceas personaj, pantofi sport personaj, venit în papuci la cadru, geacă, telefon, rucsac, ochelari, ochelari, din nou ochelari și tot așa. Marga, Împărățel, Dio, știu, a fost greu. Acum ne vedem de viață și poate ne reîntâlnim în sezonul doi”, a mai declarat el.

Rolul din acest serial marchează revenirea Adelei Popescu la PRO TV, după ce a renunțat la emisiunea „Vorbește Lumea”, a cărei gazdă a fost timp de mai mulți ani. Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Foto: PR, Instagram

