Cum este Virgil Ianțu în rolul de tată. Ce a dezvăluit prezentatorul despre relația cu fiica lui, Jasmina: „Tot dragoste înseamnă și limitele puse cu răbdare”

Virgil Ianțu a vorbit despre principiile după care s-a ghidat în creșterea fiicei sale, Jasmina.

Virgil Ianțu a vorbit cu deschidere despre cum l-a schimbat rolul de tată și cum a crescut-o pe fiica lui, Jasmina.

Virgil Ianțu, confesiuni despre rolul de tată

Cu ocazia Zilei Tatălui, care în România se celebrează în cea de-a doua duminică a lunii mai, Virgil Ianțu a făcut o postare amplă pe rețelele de socializare, în care a făcut confesiuni emoționante despre cum consideră că ar trebui să fie un tată bun și implicat. 

„Având ocazia în ultima perioadă să mă întâlnesc cu foarte mulți tati, la „Cu Tata la Interviu”, mă gândesc tot mai des la ce înseamnă să fii un tată bun. Când devii tată, înțelegi că viața începe să se măsoare altfel. Cred că un tată bun nu este doar cel care își iubește copilul, ci cel care știe să fie prezent cu adevărat atât în momentele frumoase, dar și în cele grele. Și atunci când copilul râde, dar mai ales când suferă, greșește sau are nevoie să simtă că nu e singur și de cineva care îl ascultă. Cred în iubirea arătată, spusă, simțită, cred în îmbrățișări, în timp petrecut împreună, în răsfățul care vine din dragoste și cred că tot dragoste înseamnă și limitele puse cu răbdare, calm și înțelepciune, nu din autoritate oarbă, ci din grijă pentru omul care va deveni copilul tău.

Îmi amintesc și acum primele drumuri de mână cu Jasmina. Orele fără timp din Grădina Botanică. Întrebările ei nesfârșite și de multe ori aceleași. Felul în care voia explicații pentru absolut orice, cât de mic sau neînsemnat părea pentru mine atunci. Și mai ales felul în care m-a obligat, fără să știe, să devin mai atent la mine ca om. Pentru că un copil nu ascultă doar ce spui. Te privește. Te simte. Învață din felul în care vorbești cu ceilalți, din răbdarea pe care o ai într-o zi grea, din liniștea sau agitația pe care o aduci într-o casă. Cu Jasmina, fiica mea, am încercat mereu să găsim echilibrul acesta: să fiu și tată, și prieten. Să știe că poate veni la mine pentru orice, fără teamă, să simtă libertate, dar și siguranță și să știe că dragostea adevărată nu înseamnă doar „da”, ci și puterea de a spune „nu” atunci când acel „nu” o poate ajuta mai târziu în viață.”

Ce principii a aplicat Virgil Ianțu în educația fiicei sale, Jasmina

Virgil Ianțu a vorbit în repetate rânduri despre relația specială și deschisă pe care o are cu Jasmina. Prezentatorul i-a transmis fiicei sale de la o vârstă fragedă principii de viață solide și au construit în timp o legătură care are la bază respect, sinceritate, încredere și o comunicare onestă. 

„Un părinte nu crește doar un copil, ci formează un viitor adult, iar felul în care îi înțelegi emoțiile, felul în care îl asculți și îi ești prezent în fiecare etapă, rămâne cu el toată viața. Poate și de asta, în toți anii în care am stat față în față cu sute de copii, la emisiuni, în școli, în tot felul de întâlniri, am înțeles cât de mult contează prezența unui tată, tăcerea de care are nevoie ca el să poata vorbi, de a fi auzit. Un copil nu are nevoie de un tată perfect. Are nevoie de un tată PREZENT. Un om lângă care să simtă că poate spune orice fără teamă. Un om care știe să asculte, nu doar să corecteze.”

În relația cu fiica lui, Jasmina, Virgil Ianțu se consideră un tată implicat și prezent în viața ei, fiindu-i acesteia alături în toate momentele vieții. 

„Cu Jasmina am învățat că relația dintre tată și copil nu se construiește într-o singură conversație mare. Se construiește în sute de momente care par banale: în drumul spre casă de la școală, într-un mesaj scris din senin pe un bilețel, într-o îmbrățișare după o zi grea sau o încurajare atunci când e nevoie sau într-un simplu „Sunt aici.” Și cred că asta își doresc, de fapt, toți copiii sau poate asta am înțeles eu din multele discutii cu copiii, mici sau mari, ei au nevoie să știe că, indiferent cât cresc, au un loc sigur în care se pot întoarce.

Astăzi sunt recunoscător pentru relația pe care o am cu Jasmina și sper ca, peste ani, copilul meu să spună despre mine nu că am fost perfect, ci că am fost acolo, cu dragoste, răbdare și suflet. Te iubesc, Jasmina și îți mulțumesc pentru că m-ai ales să fiu al tău „tati”! Iar De Ziua Tatălui, le doresc tuturor taților să nu uite ceva important: timpul pe care îl oferiți copiilor voștri valorează enorm. Pentru că, peste ani, copiii nu vor ține minte toate regulile sau părerile sau cadourile. Dar vă garantez că vor ține minte ceva mult mai prețios, anume cum i-ați făcut să se simtă.”

