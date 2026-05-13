Lora, reacție tranșantă după ce s-a zvonit că divorțează pentru că a mers fără soț la nunta Andreei Bălan: „Unii oameni există pe lumea asta ca să…”

Lora a decis să răspundă public zvonurilor privind divorțul de Ionuț Ghenu.

  de  Andreea Ilie
Lora și Ionuț Ghenu
Lora se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin căsătorie.

Cum a reacționat Lora după zvonurile că divorțează

Lora este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit, de-a lungul timpului, despre relații dificile și experiențe personale marcante.

Lora a fost una dintre invitatele la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, însă faptul că a mers fără soțul ei, Ionuț Ghenu, a atras imediat atenția. Mai mult, unele publicații mondene au dat naștere la zvonuri privind relația actuală a artistei cu soțul ei, susținând că cei doi se îndreaptă spre divorț.

Artista a decis să răspundă public acestor zvonuri, precizând că la nunta Andreei Bălan a mers cu o prietenă. Ea a filmat un videoclip, pe care ulterior l-a șters, în care a spus clar că nu are de gând să divorțeze de partenerul ei de viață.

„Căutați în altă parte, că la mine nu e cazul (n.red. să divorțez) (…) Eu am fost la nunta Andreei cu o prietenă, am dansat până la 5 dimineața (…) Vă spun, unii oameni există pe lumea asta ca să strice pacea (…) Și oricât nu ai vrea tu să-i lași, când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele, mi se pare foarte…”, a spus Lora, pe Instagram.

Lora a publicat mai multe imagini și clipuri de la superba nuntă a Andreei Bălan cu Victor Cornea, însă, bineînțeles, s-au găsit destui care să posteze comentarii răutăcioase.

„Peste vreo trei ani divorțează din nou și tot așa o să vă distrați”, a fost unul dintre comentarii.

Artista nu a lăsat ca astfel de comentarii să se propage în mediul online și a ales să ofere un răspuns pertinent.

„Când o femeie poate să facă asta înseamnă că e independentă financiar și nu acceptă comportamente proaste de la bărbat”, a fost răspunsul artistei.

Lora, dezvăluiri sincere despre căsnicia cu Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. Pe 5 octombrie 2024, s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior cântăreața și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora susține că nu s-a schimbat foarte mult dinamica dintre ea și Ionuț Ghenu după ce s-au căsătorit, pentru că amândoi formau o echipă solidă, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, de dinainte.

„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună. Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor. Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă”, a spus Lora pentru VIVA!

Lora și Ionuț Ghenu au câteva reguli în relația lor care îi ajută să gestioneze tensiunile și potențiale conflicte. 

„Cred că regula noastră principală este să nu lăsăm orgoliul să câștige. Comunicarea este esențială. Chiar și atunci când suntem supărați, încercăm să nu lăsăm lucrurile nerezolvate prea mult timp. Fiecare relație are dinamica ei și nu există aceleași reguli pentru toți, dar există puncte comune. Comunicarea și empatia sunt două dintre ele.”

Citește și:
Alexandru Ion, anunț neașteptat despre cariera lui și colaborarea cu Antena 1: „Niște alegeri care probabil n-ar trece testul prietenilor apropiați'

Foto: Instagram

