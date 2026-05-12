Cabral Ibacka reacționează după zvonurile despre despărțirea de Andreea Ibacka. Ce a spus prezentatorul despre presupusul divorț

Andreea Ibacka și Cabral sunt în mijlocul unei controverse legate de relația lor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cabral (2)
VEZI FOTO
POZA 1 / 27

Zvonurile despre o posibilă despărțire între Cabral Ibacka și Andreea Ibacka continuă să se intensifice, iar prezentatorul TV a avut acum prima reacție după apariția speculațiilor privind un eventual divorț.

Cabral Ibacka, primele declarații despre presupusa despărțire

După aproape două decenii de relație, în ultimele zile au apărut tot mai multe informații potrivit cărora mariajul celor doi ar traversa o perioadă dificilă. Fanii au observat mai multe detalii care au ridicat semne de întrebare, mai ales că Andreea și Cabral Ibacka nu s-au mai afișat împreună în public și nici pe rețelele sociale, așa cum obișnuiau.

Un alt aspect care a atras atenția a fost faptul că Andreea Ibacka nu mai poartă verigheta. În plus, cei doi au petrecut recent timp separat: actrița s-a aflat în Elveția, în timp ce Cabral a fost în Austria. Totodată, prezentatorul a publicat în ultima perioadă mai multe mesaje cu ton melancolic pe conturile sale de socializare.

Contactată de Spynews.ro, Andreea Ibacka a evitat să ofere detalii despre situația dintre ea și soțul său și a precizat doar că atât ea, cât și Cabral, se află plecați în interes profesional, nu în vacanță.

Ulterior, reporterii publicației au încercat să obțină o reacție și din partea lui Cabral. Prezentatorul a ales să fie rezervat și nu a dorit să comenteze zvonurile legate de divorț.

„Nu am nici un punct de vedere de dat”, a răspuns Cabral Ibacka, după ce a fost întrebat despre presupusa separare.

Deși niciunul dintre cei doi nu a confirmat sau infirmat informațiile apărute în spațiul public, speculațiile continuă să circule. Cu toate acestea, potrivit sursei citate, Cabral și Andreea Ibacka locuiesc în continuare împreună.

Detalii despre căsnicia lor

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2011 și sunt părinții a doi doi copii, Namiko și Tiago. Prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Cei doi au vorbit mereu deschis despre viața lor de cuplu și despre cei doi copii pe care îi au împreună.

Andreea și Cabral Ibacka își cresc împreună cei doi copii, Namiko și Tiago, iar viața de zi cu zi alături de cei mici presupune multă organizare și răbdare.

Într-un interviu acordat la finalul lunii ianuarie, Andreea Ibacka a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, după 15 ani de căsătorie.

„Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele, și avem și noi momente când ne e greu, când ne prinde viața din urmă, știi cum e, și suntem copleșiți de atâtea sarcini și îndatoriri. Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei, uneori suntem în competiție, ca orice cuplu, că tu ai făcut mai multe, dar eu mai puține, dar ale mele contează mai nu știu cum. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui că reușim până la urmă să ne recalibrăm și să le așezăm așa pe toate, imperfecte cum sunt, la noi și în orice altă familie. Deci nu, n-avem un secret. Dar teoria o știm cu toții, că avem nevoie de momente de cuplu, că se întâmplă, dar se întâmplă rar recunosc”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Citește și:
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „Suntem încă tineri și e normal să mai plecăm și la hotel'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Stativ pentru Nava Mircea Stativ pentru Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Albastra - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Albastra - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum

Recomandari
Câți bani au primit actorii din filmul The Devil Wears Prada 2. Meryl Streep a făcut un gest impresionant
People
Câți bani au primit actorii din filmul The Devil Wears Prada 2. Meryl Streep a făcut un gest impresionant
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au arătat pentru prima dată chipul fiului lor. Cât de mult seamănă Alexandru cu tatăl lui
People
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au arătat pentru prima dată chipul fiului lor. Cât de mult seamănă Alexandru cu tatăl lui
Ce schimbare majoră aduce sezonul 11 al emisiunii Masterchef România. Anunțul făcut de PRO TV
People
Ce schimbare majoră aduce sezonul 11 al emisiunii Masterchef România. Anunțul făcut de PRO TV
Câți bani ar fi dat invitații la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea. La ce sume ar fi ajuns darul
People
Câți bani ar fi dat invitații la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea. La ce sume ar fi ajuns darul
Anunțul făcut de Anca Serea despre fiica ei, Sarah. Tânăra va studia la o facultate celebră din Milano: "Foarte multe provocări..."
People
Anunțul făcut de Anca Serea despre fiica ei, Sarah. Tânăra va studia la o facultate celebră din Milano: "Foarte multe provocări..."
De ce Aurelian Temișan și Monica Davidescu nu au fost nașii de cununie ai Andreei Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce promisiune i-au făcut artistei
People
De ce Aurelian Temișan și Monica Davidescu nu au fost nașii de cununie ai Andreei Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce promisiune i-au făcut artistei
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Ema de la Insula Iubirii, după ce Răzvan a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a zis: „Îmi arăta poza cu iubitele”
Ema de la Insula Iubirii, după ce Răzvan a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a zis: „Îmi arăta poza cu iubitele”
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în secret! Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în secret! Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Maluma va deveni din nou tată. Partenera artistului, Susana Gomez, este însărcinată cu al doilea lor copil
Maluma va deveni din nou tată. Partenera artistului, Susana Gomez, este însărcinată cu al doilea lor copil
People

Maluma a dezvăluit că va deveni tată. Familia artistului se va mări din nou.

+ Mai multe
Radu Ștefan Bănică, gest tandru pentru partenera sa. Imaginea care i-a cucerit imediat pe fani
Radu Ștefan Bănică, gest tandru pentru partenera sa. Imaginea care i-a cucerit imediat pe fani
People

Radu Ștefan Bănică i-a transmis un mesaj emoționant partenerei sale, Ioana.

+ Mai multe
Andreea Bălan a dezvăluit noi imagini spectaculoase de la nunta de vis cu Victor Cornea: "Cea mai frumoasă zi din viețile noastre"
Andreea Bălan a dezvăluit noi imagini spectaculoase de la nunta de vis cu Victor Cornea: "Cea mai frumoasă zi din viețile noastre"
People

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut o nuntă de vis, iar imaginile de la eveniment sunt grăitoare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC