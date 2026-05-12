Cabral Ibacka reacționează după zvonurile despre despărțirea de Andreea Ibacka. Ce a spus prezentatorul despre presupusul divorț

Zvonurile despre o posibilă despărțire între Cabral Ibacka și Andreea Ibacka continuă să se intensifice, iar prezentatorul TV a avut acum prima reacție după apariția speculațiilor privind un eventual divorț.

Cabral Ibacka, primele declarații despre presupusa despărțire

După aproape două decenii de relație, în ultimele zile au apărut tot mai multe informații potrivit cărora mariajul celor doi ar traversa o perioadă dificilă. Fanii au observat mai multe detalii care au ridicat semne de întrebare, mai ales că Andreea și Cabral Ibacka nu s-au mai afișat împreună în public și nici pe rețelele sociale, așa cum obișnuiau.

Un alt aspect care a atras atenția a fost faptul că Andreea Ibacka nu mai poartă verigheta. În plus, cei doi au petrecut recent timp separat: actrița s-a aflat în Elveția, în timp ce Cabral a fost în Austria. Totodată, prezentatorul a publicat în ultima perioadă mai multe mesaje cu ton melancolic pe conturile sale de socializare.

Contactată de Spynews.ro, Andreea Ibacka a evitat să ofere detalii despre situația dintre ea și soțul său și a precizat doar că atât ea, cât și Cabral, se află plecați în interes profesional, nu în vacanță.

Ulterior, reporterii publicației au încercat să obțină o reacție și din partea lui Cabral. Prezentatorul a ales să fie rezervat și nu a dorit să comenteze zvonurile legate de divorț.

„Nu am nici un punct de vedere de dat”, a răspuns Cabral Ibacka, după ce a fost întrebat despre presupusa separare.

Deși niciunul dintre cei doi nu a confirmat sau infirmat informațiile apărute în spațiul public, speculațiile continuă să circule. Cu toate acestea, potrivit sursei citate, Cabral și Andreea Ibacka locuiesc în continuare împreună.

Detalii despre căsnicia lor

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2011 și sunt părinții a doi doi copii, Namiko și Tiago. Prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Cei doi au vorbit mereu deschis despre viața lor de cuplu și despre cei doi copii pe care îi au împreună.

Andreea și Cabral Ibacka își cresc împreună cei doi copii, Namiko și Tiago, iar viața de zi cu zi alături de cei mici presupune multă organizare și răbdare.

Într-un interviu acordat la finalul lunii ianuarie, Andreea Ibacka a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, după 15 ani de căsătorie.

„Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele, și avem și noi momente când ne e greu, când ne prinde viața din urmă, știi cum e, și suntem copleșiți de atâtea sarcini și îndatoriri. Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei, uneori suntem în competiție, ca orice cuplu, că tu ai făcut mai multe, dar eu mai puține, dar ale mele contează mai nu știu cum. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui că reușim până la urmă să ne recalibrăm și să le așezăm așa pe toate, imperfecte cum sunt, la noi și în orice altă familie. Deci nu, n-avem un secret. Dar teoria o știm cu toții, că avem nevoie de momente de cuplu, că se întâmplă, dar se întâmplă rar recunosc”, a povestit actrița pentru VIVA!.

