Ce schimbare majoră aduce sezonul 11 al emisiunii Masterchef România. Anunțul făcut de PRO TV

MasterChef revine cu un nou sezon spectaculos, dar și cu o schimbare majoră.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Noul platou MasterChef România (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 9

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în curând la PRO TV în cel mai așteptat show culinar al momentului.

Primele imagini cu noul platou MasterChef România

MasterChef revine cu un nou sezon spectaculos, iar primele imagini de la filmări dezvăluie un decor complet nou, construit special pentru cele mai intense lupte culinare ale concurenților din cel mai iubit show de cooking din România.

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în fața concurenților, pregătiți să descopere următorul MasterChef România, într-un sezon care se anunță plin de surprize. Cu un decor schimbat, probe mai ample, un ritm mai dinamic al competiției și o producție extinsă la nivel de resurse logistice, show-ul îi pune, pentru prima dată în istoria show-urilor de cooking din România, pe 120 de concurenți să gătească simultan, într-o probă de amploare, chiar în curtea Casei Poporului.

Sezonul 11 aduce și un concept nou al platoului pentru probele individuale, unde decorul combină designul modern, funcționalitatea necesară competiției culinare și un impact vizual puternic. Este un spațiu gândit pentru tensiune, precizie, spectacol și transformare — locul în care concurenții vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și pentru titlul de MasterChef România. Cu ajutorul unei echipe impresionante, construcția decorului a fost realizată în timp record: 4 săptămâni. Noul decor impresionează nu doar prin estetică, ci și prin amploarea tehnică a construcției sale.

Pentru realizarea acestuia au fost folosite:
– tone de structură metalică, necesare susținerii elementelor arhitecturale și a echipamentelor de producție;
– mii de metri pătrați de panouri din lemn, MDF și materiale compozite, finisate special pentru rezistență la temperatură, umiditate și uz intens;
– mii de metri liniari de cabluri electrice și de date, integrați în decor pentru iluminat scenic, aparatură de filmare și sisteme de control;
– sute de corpuri de iluminat arhitectural și scenic, programabile, care permit transformarea rapidă a atmosferei pentru probele individuale;
– elemente modulare personalizate (blaturi, insule de gătit, rafturi, structuri mobile), gândite astfel încât decorul să poată fi adaptat rapid diferitelor tipuri de probe.

Au început filmările pentru sezonul 11 MasterChef România!

Au început filmările pentru un nou sezon MasterChef România. Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, se pregătesc să ducă show-ul culinar care a schimbat televiziunea din România într-o nouă etapă. Mai multă presiune, mai mult spectacol, mai multă emoție și o competiție mai intensă ca niciodată într-un sezon „unu și unu”.

Anul acesta, MasterChef România va da startul filmărilor cu un moment de amploare: 120 de concurenți vor intra într-un bootcamp spectaculos chiar din primul episod și vor găti simultan pentru un loc în competiție. Este cel mai mare număr de concurenți care au gătit vreodată în același timp într-un show culinar din România, un record care marchează începutul unui sezon construit să pună la încercare nu doar tehnica în bucătărie, ci și creativitatea, și spontaneitatea concurenților.

„Aș îndrăzni să spun că MasterChef anul acesta este, de fapt, noul MasterChef. Show-ul cu care a început gătitul de televiziune din România se reinventează major în acest sezon. Vom trăi împreună mai multe recorduri, cum ar fi, de exemplu, cel mai mare număr de concurenți care vor găti simultan într-o emisiune de televiziune. Urmează un sezon care va ține cu sufletul la gură în fiecare episod, cu invitați și situații complet surprinzătoare, cu cei trei chefi în ipostaze cum nu i-ați mai văzut și cu un nivel de cooking care trece la nivelul următor. Românii care iubesc gătitul acasă sau la TV vor avea un singur show de cooking în toamna aceasta, iar acest show nu poate fi decât primul din viața lor, adică MasterChef”, a declarat Radu Croitoru, Senior Creative Producer PRO TV.

Noul sezon vine și cu o direcție mai apropiată de oameni și de poveștile lor. Castingul aduce în fața publicului concurenți din zone diferite ale României, cu profesii diverse, pasiuni puternice și povești inspiraționale. În plus, o parte importantă a competiției se va desfășura în afara studioului, prin provocări spectaculoase filmate în locuri emblematice din România.

„Sezonul 11 nu este o continuare. Este un nou început. E sezonul ‘Unu și Unu’. În acest sezon ne întoarcem la esență: mai mult gătit, mai multă presiune, mai mult adevăr în farfurie. Concurenții nu mai vin doar să impresioneze, vin să lupte. MasterChef este despre povestea ta — despre cine ești dincolo de farfurie. Nu câștigă doar tehnica. Contează autenticitatea, energia, vocea. Să fii original. Dar cea mai importantă noutate este că ieșim mai mult din studio. Mergem în exterior, în locuri reale, în fața oamenilor. Mergem acolo unde gătitul nu mai poate fi controlat. Ne apropiem de oameni. De poveștile lor. De motivul pentru care gătesc. Pentru că, dincolo de competiție, MasterChef este despre oameni. Despre conexiuni, tensiuni și transformare”, a spus Cătălin Bugean, Senior Show Runner PRO TV.

Cu un nivel mai ridicat al competiției, povești puternice și momente construite pentru a surprinde în fiecare episod, MasterChef România – sezonul 11 își propune să transforme lupta pentru marele premiu într-o experiență intensă și pentru cei de acasă.

Citește și:
Andreea Esca a dezvăluit imagini de colecție alături de cei doi copii ai ei, Alexia și Aris: „Am dat peste niște albume'

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Stativ pentru Nava Mircea Stativ pentru Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Albastra - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Albastra - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum

Recomandari
Câți bani ar fi dat invitații la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea. La ce sume ar fi ajuns darul
People
Câți bani ar fi dat invitații la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea. La ce sume ar fi ajuns darul
Anunțul făcut de Anca Serea despre fiica ei, Sarah. Tânăra va studia la o facultate celebră din Milano: "Foarte multe provocări..."
People
Anunțul făcut de Anca Serea despre fiica ei, Sarah. Tânăra va studia la o facultate celebră din Milano: "Foarte multe provocări..."
De ce Aurelian Temișan și Monica Davidescu nu au fost nașii de cununie ai Andreei Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce promisiune i-au făcut artistei
People
De ce Aurelian Temișan și Monica Davidescu nu au fost nașii de cununie ai Andreei Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce promisiune i-au făcut artistei
Maluma va deveni din nou tată. Partenera artistului, Susana Gomez, este însărcinată cu al doilea lor copil
People
Maluma va deveni din nou tată. Partenera artistului, Susana Gomez, este însărcinată cu al doilea lor copil
Radu Ștefan Bănică, gest tandru pentru partenera sa. Imaginea care i-a cucerit imediat pe fani
People
Radu Ștefan Bănică, gest tandru pentru partenera sa. Imaginea care i-a cucerit imediat pe fani
Andreea Bălan a dezvăluit noi imagini spectaculoase de la nunta de vis cu Victor Cornea: "Cea mai frumoasă zi din viețile noastre"
People
Andreea Bălan a dezvăluit noi imagini spectaculoase de la nunta de vis cu Victor Cornea: "Cea mai frumoasă zi din viețile noastre"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Ema de la Insula Iubirii, după ce Răzvan a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a zis: „Îmi arăta poza cu iubitele”
Ema de la Insula Iubirii, după ce Răzvan a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a zis: „Îmi arăta poza cu iubitele”
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum arată toate rochiile de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce ținute a ales pentru marele eveniment
Cum arată toate rochiile de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce ținute a ales pentru marele eveniment
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în secret! Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în secret! Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sienna Miller a născut al treilea copil. Actrița de 44 de ani și iubitul ei de 29 de ani mai au un copil împreună
Sienna Miller a născut al treilea copil. Actrița de 44 de ani și iubitul ei de 29 de ani mai au un copil împreună
People

Sienna Miller, în vârstă de 44 de ani, a născut al treilea copil, al doilea copil pe care îl alături de iubitul ei, Oli Green.

+ Mai multe
George Burcea susține că mesajul ironic postat în ziua în care Andreea Bălan s-a căsătorit nu ar fi fost la adresa fostei sale soții. Ce precizări a făcut actorul
George Burcea susține că mesajul ironic postat în ziua în care Andreea Bălan s-a căsătorit nu ar fi fost la adresa fostei sale soții. Ce precizări a făcut actorul
People

George Burcea a făcut precizări despre mesajul controversat pe care mulți l-au înțeles ca fiind la adresa Andreei Bălan.

+ Mai multe
Cine sunt nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă
Cine sunt nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă
People

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut alături nașii la nunta lor, prieteni cu sportivul.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC