Ce schimbare majoră aduce sezonul 11 al emisiunii Masterchef România. Anunțul făcut de PRO TV

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în curând la PRO TV în cel mai așteptat show culinar al momentului.

Primele imagini cu noul platou MasterChef România

MasterChef revine cu un nou sezon spectaculos, iar primele imagini de la filmări dezvăluie un decor complet nou, construit special pentru cele mai intense lupte culinare ale concurenților din cel mai iubit show de cooking din România.

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în fața concurenților, pregătiți să descopere următorul MasterChef România, într-un sezon care se anunță plin de surprize. Cu un decor schimbat, probe mai ample, un ritm mai dinamic al competiției și o producție extinsă la nivel de resurse logistice, show-ul îi pune, pentru prima dată în istoria show-urilor de cooking din România, pe 120 de concurenți să gătească simultan, într-o probă de amploare, chiar în curtea Casei Poporului.

Sezonul 11 aduce și un concept nou al platoului pentru probele individuale, unde decorul combină designul modern, funcționalitatea necesară competiției culinare și un impact vizual puternic. Este un spațiu gândit pentru tensiune, precizie, spectacol și transformare — locul în care concurenții vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și pentru titlul de MasterChef România. Cu ajutorul unei echipe impresionante, construcția decorului a fost realizată în timp record: 4 săptămâni. Noul decor impresionează nu doar prin estetică, ci și prin amploarea tehnică a construcției sale.

Pentru realizarea acestuia au fost folosite:

– tone de structură metalică, necesare susținerii elementelor arhitecturale și a echipamentelor de producție;

– mii de metri pătrați de panouri din lemn, MDF și materiale compozite, finisate special pentru rezistență la temperatură, umiditate și uz intens;

– mii de metri liniari de cabluri electrice și de date, integrați în decor pentru iluminat scenic, aparatură de filmare și sisteme de control;

– sute de corpuri de iluminat arhitectural și scenic, programabile, care permit transformarea rapidă a atmosferei pentru probele individuale;

– elemente modulare personalizate (blaturi, insule de gătit, rafturi, structuri mobile), gândite astfel încât decorul să poată fi adaptat rapid diferitelor tipuri de probe.

Au început filmările pentru sezonul 11 MasterChef România!

Au început filmările pentru un nou sezon MasterChef România. Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, se pregătesc să ducă show-ul culinar care a schimbat televiziunea din România într-o nouă etapă. Mai multă presiune, mai mult spectacol, mai multă emoție și o competiție mai intensă ca niciodată într-un sezon „unu și unu”.

Anul acesta, MasterChef România va da startul filmărilor cu un moment de amploare: 120 de concurenți vor intra într-un bootcamp spectaculos chiar din primul episod și vor găti simultan pentru un loc în competiție. Este cel mai mare număr de concurenți care au gătit vreodată în același timp într-un show culinar din România, un record care marchează începutul unui sezon construit să pună la încercare nu doar tehnica în bucătărie, ci și creativitatea, și spontaneitatea concurenților.

„Aș îndrăzni să spun că MasterChef anul acesta este, de fapt, noul MasterChef. Show-ul cu care a început gătitul de televiziune din România se reinventează major în acest sezon. Vom trăi împreună mai multe recorduri, cum ar fi, de exemplu, cel mai mare număr de concurenți care vor găti simultan într-o emisiune de televiziune. Urmează un sezon care va ține cu sufletul la gură în fiecare episod, cu invitați și situații complet surprinzătoare, cu cei trei chefi în ipostaze cum nu i-ați mai văzut și cu un nivel de cooking care trece la nivelul următor. Românii care iubesc gătitul acasă sau la TV vor avea un singur show de cooking în toamna aceasta, iar acest show nu poate fi decât primul din viața lor, adică MasterChef”, a declarat Radu Croitoru, Senior Creative Producer PRO TV.

Noul sezon vine și cu o direcție mai apropiată de oameni și de poveștile lor. Castingul aduce în fața publicului concurenți din zone diferite ale României, cu profesii diverse, pasiuni puternice și povești inspiraționale. În plus, o parte importantă a competiției se va desfășura în afara studioului, prin provocări spectaculoase filmate în locuri emblematice din România.

„Sezonul 11 nu este o continuare. Este un nou început. E sezonul ‘Unu și Unu’. În acest sezon ne întoarcem la esență: mai mult gătit, mai multă presiune, mai mult adevăr în farfurie. Concurenții nu mai vin doar să impresioneze, vin să lupte. MasterChef este despre povestea ta — despre cine ești dincolo de farfurie. Nu câștigă doar tehnica. Contează autenticitatea, energia, vocea. Să fii original. Dar cea mai importantă noutate este că ieșim mai mult din studio. Mergem în exterior, în locuri reale, în fața oamenilor. Mergem acolo unde gătitul nu mai poate fi controlat. Ne apropiem de oameni. De poveștile lor. De motivul pentru care gătesc. Pentru că, dincolo de competiție, MasterChef este despre oameni. Despre conexiuni, tensiuni și transformare”, a spus Cătălin Bugean, Senior Show Runner PRO TV.

Cu un nivel mai ridicat al competiției, povești puternice și momente construite pentru a surprinde în fiecare episod, MasterChef România – sezonul 11 își propune să transforme lupta pentru marele premiu într-o experiență intensă și pentru cei de acasă.

Foto: PR, Instagram

