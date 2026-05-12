Ce să ai în vedere când începi o relație cu un partener cu istoric de infidelitate și ți-a mărturisit asta

Când începi o relație cu un partener care are un istoric de infidelitate, există câteva aspecte esențiale pe care e bine să le observi fără să intri în hipervigilență sau idealizare.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Ce să ai în vedere când începi o relație cu un partener cu istoric de infidelitate și ți-a mărturisit asta

La început, sinceritatea unui partener care îți spune despre infidelitatea sa în relațiile sale anterioare poate părea un semn puternic transparență, nu vrea să îți ascundă nimic, vrea să îți câștige încrederea. Vrea să știi tot despre el, chiar și această parte care realizează prea bine că nu sună grozav. Dar confesiunea în sine nu este suficientă pentru a garanta că și-a înțeles tiparele, și-a asumat responsabilitatea sau și-a schimbat comportamentele. Diferența importantă nu este între a înșelat și nu a înșelat niciodată, ci între cineva care și-a analizat cu adevărat trecutul, schimbă ceva pe viitor, și cineva care doar povestește.

Cum se raportează la infidelitate?

Uită-te la felul în care își spune povestea. Își asumă deciziile, își construiește o imagine de victimă a contextului, narează ca și cum de fapt nu a fost nimic greșit? Am gestionat prost conflictul și am ales să înșel deoarece așa am primit din exterior atenție, alinare, așa am știut să mă autoliniștesc complet nesănătos. Ea (fosta) m-a împins în relația în paralel/ aventura de-o noapte. M-am bucurat de niște experiențe în timp ce pe partenera mea am tratat-o în continuare foarte frumos. Diferențele sunt majore.

Dacă întreaga responsabilitate este plasată pe fosta parteneră, pe lipsa de atenție, incompatibilitate sau pe momentul dificil, atunci există riscul ca mecanismul psihologic de externalizarea a vinei să fie încă activ. Nu a învățat din experiențele avute. O persoană care și-a procesat autentic comportamentul poate vorbi despre el fără justificări elaborate și fără să transforme infidelitatea într-o reacție inevitabilă, justificabilă sau de-a dreptul firească în cursul vieții.

Atenție la etichetă

Adică nu-i transforma trecutul în identitatea sa. E important să nu minimalizezi istoricul său de infidelitate, dar nici să reduci persoana exclusiv la acel comportament. Oamenii pot repeta tipare ani la rând, dar, uneori, cu multă muncă, le schimbă. Diferența o fac nivelul de asumare, maturizarea emoțională, capacitatea de introspecție și consecvența în timp. Întrebarea cheie este: ce a înțeles despre sine din acea experiență și ce face diferit acum?

Discurs sau realitate?

Limbajul dezvoltării personale este ușor de accesat pentru cineva care citește, urmărește podcast-uri de psihologie. Cineva poate vorbi despre vulnerabilitate, atașament, frici, coping-uri sau traume fără ca asta să însemne automat schimbare reală. Una e ce spui, ce ai vrea să faci, și alta e ce poți și faci real. Infidelitatea nu apare automat din lipsă de iubire. Uneori e din incapacitatea de a tolera frustrarea, din impulsivitate, din nevoia de confirmare, din dificultatea de a comunica direct nemulțumirile, din răzbunare sau validarea unor scenarii vechi încă din copilărie. Și toate astea nu au legătură cu tine, ci cu partenerul care trebuie să depună efortul și munca pentru ca infidelitatea să nu mai fie răspunsul facil și familiar. Nicio relație și nicio parteneră nu-i vindecă automat tiparele emoționale. Dacă o persoană sugerează că fidelitatea sa depinde de cât de iubitoare, atentă sau perfectă vei fi tu, apare o altă dinamică problematică.

Ați clarificat termenii?

Nu toți oamenii au aceleași definiții pentru loialitate, flirt, intimitate emoțională sau limite. Unele conflicte apar pentru că fiecare funcționează după reguli relaționale diferite. Discutați explicit ce considerați trădare, câtă transparență vă doriți, cum gestionați interacțiunile cu persoanele de sex opus, ce faceți când apare nemulțumirea în cuplu. Aceste conversații nu sunt nici prea serioase, nici nefirești. Tocmai lipsa lor produce ulterior ambiguități și resentimente.

Hipervigilența te consumă

Dacă intri în relație convinsă că trebuie să previi o viitoare trădare, relația poate deveni rapid un spațiu de control și anxietate. Cum nu e bună nici perspectiva că tu sigur ești puternică, valoroasă și îl aduci pe calea cea bună. Să construiești dinamica relațională în jurul suspiciunii e o carte pierzătoare. Dacă sunt suficient de atentă, voi evita să fiu rănită? Hipervigilența consumă intimitatea și produce tensiune constantă. Observă consistența dintre vorbe și fapte în timp, fără investigații obsesive și teste relaționale mai mult sau mai puțin ascunse.

Citește și:
Crezi că partenerul tău caută conectare sau așa își arată el vulnerabilitatea? Cu ce comportamente le confunzi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Stativ pentru Nava Mircea Stativ pentru Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Albastra - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Albastra - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum

Recomandari
TIFF.25: filmele celor două competiții internaționale
Lifestyle
TIFF.25: filmele celor două competiții internaționale
România a strălucit pe Covorul Turcoaz la ceremonia de deschidere Eurovision 2026
Lifestyle
România a strălucit pe Covorul Turcoaz la ceremonia de deschidere Eurovision 2026
Crezi că partenerul tău caută conectare sau așa își arată el vulnerabilitatea? Cu ce comportamente le confunzi
Lifestyle
Crezi că partenerul tău caută conectare sau așa își arată el vulnerabilitatea? Cu ce comportamente le confunzi
Celebrități care au plătit sume exorbitante foștilor parteneri în urma acordurilor de divorț
Lifestyle
Celebrități care au plătit sume exorbitante foștilor parteneri în urma acordurilor de divorț
Viața voastră sexuală începe să scârțâie? Gesturi mici care reaprind dorința
Lifestyle
Viața voastră sexuală începe să scârțâie? Gesturi mici care reaprind dorința
Tipuri de probleme care cel mai probabil vor duce la despărțire
Lifestyle
Tipuri de probleme care cel mai probabil vor duce la despărțire
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Cum arată toate rochiile de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce ținute a ales pentru marele eveniment
Cum arată toate rochiile de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce ținute a ales pentru marele eveniment
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
O adolescentă dependentă de solar nu se poate opri din acest obicei. Cum arăta înainte de această procedură
O adolescentă dependentă de solar nu se poate opri din acest obicei. Cum arăta înainte de această procedură
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce s-a aflat acum despre trecutul Dianei Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute
Ce s-a aflat acum despre trecutul Dianei Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Ce am descoperit la prima mea experiență Milan Design Week: de la Swedish Home by Electrolux la cele mai cool instalații din oraș
Ce am descoperit la prima mea experiență Milan Design Week: de la Swedish Home by Electrolux la cele mai cool instalații din oraș
Lifestyle

Am participat anul acesta, pentru prima dată, la Milan Design Week, câteva zile în care Milano s-a transformat complet prin design, instalații spectaculoase și multă creativitate.

+ Mai multe
Bucharest Design Festival anunță programul BDF Communities. Ce poți vedea în perioada 27 mai - 21 iunie, în 3 zone centrale: Amzei, Grivița și Brezoianu
Bucharest Design Festival anunță programul BDF Communities. Ce poți vedea în perioada 27 mai - 21 iunie, în 3 zone centrale: Amzei, Grivița și Brezoianu
Lifestyle

Bucharest Design Festival propune activități, expoziții în exclusivitate şi evenimente comunitare în perioada 27 mai - 21 iunie, în 3 zone centrale: Amzei, Grivița și Brezoianu.

+ Mai multe
ELLE România poate deveni acum una dintre sursele tale preferate de știri pe Google. Ce setări ai de făcut
ELLE România poate deveni acum una dintre sursele tale preferate de știri pe Google. Ce setări ai de făcut
Lifestyle

Google a lansat o nouă funcție care le permite utilizatorilor să își personalizeze mai ușor sursele de știri afișate în căutări. Astfel, dacă urmărești constant articolele ELLE, publicația poate fi setată acum ca sursă preferată direct în Google Search și Google Discover.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC