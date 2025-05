Deși ai o relație flirtezi cu alte persoane? De ce faci asta și nu e neapărat periculos

Să flirtezi cu alți oameni decât cu partenerul de cuplu nu te face lipsită de morală, valori, principii. Nu înseamnă că ești pe calea infidelității fizice sau că deja pui în act infidelitatea emoțională. Flirtul despre care vorbim în acest articol face parte dintr-o altă categorie, și, da, poți flirta în egală măsură cu bărbați, cu femei, cu un grup întreg de oameni. Un mușchi al inteligenței sociale pe care îl lucrezi, abilitatea de a interacționa eficient, adaptativ, dovedind empatie, percepând corect emoțiile celorlalți, comportamentele lor, comunicând respectuos, asertiv. Practic discutăm despre abilități sociale, emoționale care te ajută să navighezi în viață și să interacționezi bine cu cei din jur, antrenând și gândirea critică.

Detensionarea

Poate că ai văzut și tu câteva înregistrări scurte cu actorul Pedro Pascal, celebru, apreciat de critici și iubit de toată lumea. Și cum în aceste înregistrări complimenta manichiura doamnelor care îi luau interviu, vorbea despre zodii și găsea cu jurnalista elemente comune, ajungeau să vorbească de parcă se cunoșteau din liceu. Era foarte ludic, relaxat, iar persoana care se afla în fața lui după scurt timp zâmbea cu gura până la urechi, fără urmă de încordare. Un flirt neutru, care are scopul ca cealaltă persoană să se simtă bine, care are scopul să unească, să conecteze. Gândește-te dacă ai în cercul tău de cunoștințe pe cineva care tocmai de aceea are atât de mare lipici la oameni. În plus, când te angajezi în această interacțiune inclusiv nivelul tău de cortizol scade, hormonul stresului, și crește nivelul de oxitocină, hormonul legat de atașament. De aici și sentimentul de conectare.

Relații mai puternice și apartenență

Acest flirt neutru, nevinovat, poate avea efect de coeziune la locul de muncă, să simțiți că sunteți un grup unit, un mic trib în afara tribului extra job format din prietenii tăi buni. Vă ajută să colaborați mai bine, să vă sprijiniți mai ușor, să nu intrați în lupte de putere, să vă sabotați sau să fiți într-o competiție distructivă, să găsiți soluții mai eficiente, să rezolvați conflictele mai eficient.

Ceva mai mult optimism

Până și pozitivitatea sau optimismul sunt antrenate, deoarece în flirtul acesta te concentrezi pe ce este bun, nu pe negativ. Te antrenezi să observi tricoul grozav al colegului și să îi spui asta, să vezi cât de bine îi stă colegei cu noua culoare de păr, că o alta și-a schimbat stilul vestimentar și poartă culori vii, vesele, care o pun în valoare, că o amică de la sală face glume din ce în ce mai creative și este foarte amuzantă. Umor pe care și tu de altfel îl folosești. Deci în neuroplasticitatea creierului balanța atârnă mai mult spre pozitiv, ceea ce te va ajuta global legat de cum te raportezi la viață, la situațiile cu care te confrunți, să te privești pe tine, pe apropiații tăi, mult mai blând. Până și critica devine în acest caz mai redusă, critica pe care ți-o aduci ție ori partenerului de cuplu.

