Cum încearcă Radu Vâlcan să o împace pe Adela Popescu după certuri. Actrița l-a dat de gol: „Încercând să fac o glumiță”

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt considerați unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi au construit împreună o familie frumoasă și sunt părinții a trei băieți, însă nici în cazul lor micile tensiuni de cuplu nu lipsesc din când în când.

Cum o împacă Radu Vâlcan pe Adela Popescu

Actrița a povestit recent, cu umorul caracteristic, un episod din viața lor de familie, dezvăluind felul în care soțul ei a încercat să repare lucrurile după o neînțelegere avută cu o seară înainte. Potrivit Adelei, prezentatorul TV a venit a doua zi cu un gest menit să mai îndulcească atmosfera.

Radu Vâlcan a ales să îi ofere un buchet de bujori, însă reacția actriței nu a întârziat să apară. Adela a transformat momentul într-o glumă și a împărtășit întreaga întâmplare cu urmăritorii săi din mediul online.

„Pentru că ne certaserăm seara, dându-și seama că avea, dreptate, normal, a doua zi la prânz a venit cu acest buchet de bujori. Eu, încercând să fac o glumiță în întâmpinarea încercării lui de împăcare, spun: ‘Frumoși, dar mergea și o lădiță de cireșe lângă’. El: ‘Păi i-am luat de la semafor și mi-a și dat doamna două buchete la preț de unu'”, a povestit Adela Popescu, pe Instagram.

Nu este pentru prima dată când cei doi vorbesc deschis despre relația lor și despre provocările care apar într-o căsnicie, mai ales atunci când programul profesional îi ține la distanță.

În urmă cu câteva luni, Radu Vâlcan a petrecut mai mult timp în Thailanda pentru filmările emisiunii Insula Iubirii, iar anul acesta Adela Popescu nu a mai reușit să îi facă o vizită, așa cum se întâmplase în trecut.

Adela Popescu, confesiuni despre viața de familie

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea showbizului românesc, bucurându-se de o viață de familie frumoasă alături de cei trei băieți ai lor: Adrian, Andrei și Alexandru.

Deși sunt împreună de 15 ani, începuturile relației lor nu au fost lipsite de obstacole. La început, au ales să își păstreze povestea de dragoste departe de ochii publicului, o decizie care le-a adus anumite emoții, dar care a contribuit la întărirea legăturii lor.

Pe rețelele sociale, Adela Popescu ține constant legătura cu fanii, împărtășindu-le fragmente din viața ei personală și profesională. Ea dezvăluie ocazional și imagini cu cei trei băieți ai săi, însă a decis să nu le dezvăluie chipurile, pentru a le păstra intimitatea.

Într-un interviu acordat recent, actrița a vorbit despre modul în care ea și soțul ei își împart atribuțiile de familie și cum se comportă în ceea ce privește creșterea și educarea celor trei băieți ai lor.

„Radu e mai nervos, e mai bărbat așa, iar eu nu trebuie să țip la ei. Doar mă uit într-un fel așa la ei și se cam face ce zic eu! Dar, cred că tot el e cel mai autoritar. El uzează foarte mult de ‘nu’, ‘nu faceți așa’, ‘nu aveți voie’. Eu sunt mai relaxată așa”, a declarat Adela Popescu pentru Click!.

