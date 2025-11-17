Adela Popescu, dezvăluiri despre momentele dificile și situațiile care o copleșesc: „Mă mai supără soțul și copiii”

Adela Popescu a ales să facă publice gândurile sale despre ultimii doi ani și schimbările profunde prin care a trecut. Vedeta a vorbit deschis despre modul în care a învățat să își gestioneze viața și emoțiile, oferind fanilor o imagine mai intimă asupra vieții ei dincolo de fotografiile și postările de pe rețelele sociale.

Adela Popescu, despre momentele când se simte copleșită

Căsătorită cu Radu Vâlcan și mamă a trei copii, Adela recunoaște că familia și sprijinul soțului ei reprezintă pentru ea fundamentul unei vieți echilibrate. Cu toate că a trecut prin momente dificile, fiind uneori copleșită de gânduri, a reușit să îți recapete echilibrul emoțional.

„Ultimii doi ani au adus foarte multe situații noi și interesante în viața mea. M-am schimbat mult și îmi place la nebunie cum se simte. Nu știu dacă viața e mai ușoară sau mai frumoasă acum, dar eu am mai multă claritate. Parcă am preluat hățurile propriei vieți. Desigur, mă mai supără soțul și copiii de cele mai multe ori se fac că nu mă aud, dar în rest… e totul sub control. Sigur are legătură cu vârsta”, a mărturisit ea pe conturile sale de socializare.

Într-un alt interviu recent, Adela Popescu a dezvăluit că nu a fost ocolită de fricile în privința creșterii celor copiilor ei, Alexandru, Andrei și Adrian.

„Am enorm de multe frici. Încep copiii să-și controleze propria personalitate și să nu mai fie o extensie a ta, chiar dacă credem că ei sunt o extensie a noastră, nu sunt. (…) Ai responsabilitatra să le dedici timp și atenție așa cum sunt ei, nu cum crezi tu că ar trebui să fie”, a spus Adela Popescu pentru wowbiz.ro.

Declarații sincere despre rolul de mamă

Actrița a recunoscut că este strictă în ceea ce îi privește pe Alexandru, Andrei și Adrian și că nu le permite acestora accesul la telefon sau tabletă, în ciuda insistențelor venite din partea lor.

„Din fericire, nu am avut majore (n.r. probleme cu copiii), dar cele mici le fac pe cele mari. Adică, problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari. Asta este părerea mea. Așa că, multe mici au devenit așa foarte apăsătoare pentru noi, că ele sunt multe, știi? De exemplu, suntem în cursa asta în care toți copiii au telefon, dar noi de ce n-avem? Dar uite, ei stau în fiecare zi pe tabletă, noi de ce nu? Și dă-i și explică-le. Eu aici nu am nevoie să fiu convinsă, că sunt convinsă cum e bine, știu cum e bine, dar într-adevăr este foarte greu să îi faci să înțeleagă de ce nu sunt ca toți ceilalți. Merită mai puțin? Nu poți să le spui nici varianta cu ‘uite, dar nu mai înveți bine dacă stai mult pe tabletă’. Păi cum, că Vasilică stă mult și e premiant. E mai bun ca mine în clasă, de exemplu. Toate argumentele lor au logică. Dar părerea mea nu este că excesul de ecrane îi tâmpește. Eu nu cred. Adică încă nu cred asta, nu știu. Dar cred că le fură momente din viață. O călătorie cu mașina, dacă este cu nasul pe telefon, e ca și cum n-a fost. Iar o călătorie cu mașina, dacă e cu nasul pe geam, poate să însemne foarte mult. Poate să învețe un pic și despre distanță, și despre timp. Și să-și ia repere data viitoare, când călătoresc, să știe unde au ajuns.”

Citește și:

Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: „Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro