Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: „Nu știu voi, dar eu…”

Radu Vălcan și-a încântat fanii cu cel mai recent anunț despre emisiunea Insula Iubirii.

Radu Vâlcan la Insula Iubirii (1)
Thailanda. Cupluri. Ispite. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Cel mai urmărit reality show din țară, Insula Iubirii, a fost difuzat la Antena 1 în vara acestui an, cu Radu Vâlcan ca prezentator.  .

Insula Iubirii revine cu sezonul 10

Emisiunea care a făcut ca vara anului 2025 să ardă mai puternic! Show-ul care i-a ținut pe toți cei de acasă, trei zile pe săptămână, în fața ecranelor, comentând fiecare întâmplare. Poveștile care au stârnit reacții, emoții, trăiri intense și care au făcut ca fiecare ediție să fie lider detașat de audiență. Insula Iubirii, fenomenul așteptat de o țară întreagă, începe filmările din Thailanda.

Radu Vălcan și-a anunțat fanii că este gata de filmările pentru sezonul 10 și a postat în mediul online o fotografie în care apare cu rucsacul în spate și spune că a plecat către Insula Iubirii.

„Nu știu voi, dar eu plec pe Insula Iubirii, 10. Ne vedem de-acolo”, este descrierea care însoțește fotografia.

Producătorii Insula Iubirii, despre succesul de care se bucură emisiunea

Insula Iubirii a fost lider absolut pe toate ecranele: peste 8 milioane de români la TV, 400 de milioane de vizualizări online și aproape 20 de milioane de ore consumate în Antena Play. Un fenomen multimedia unic în România, Insula a unit milioane de telespectatori și utilizatori digitali, a generat conversații zilnice și a lansat chiar și primul joc de tip gamification dintr-un format TV autohton.

Producătorii Emilia Vlad și Alex Fotea se află în spatele succesului acestui format – au preluat producția în urmă cu trei sezoane și sunt cei care au dat această dimensiune de fenomen pentru show-ul care a avut premiera la Antena 1 în 2015.

„Cred că Insula a devenit un succes atât de mare pentru că, deși emisiunea este un reality show, ea poate fi „consumată” de către public ca un serial. Sunt povești cu mize mari, intrigi de tot felul, personaje de care te atașezi, pe care le simpatizezi și îți dorești să le vezi trecând prin tot felul de situații. E un carusel emoțional puternic, dens, plin de surprize și așa zise „twist-uri”, pe care publicul a început să-l trăiască, odată cu personajele din poveste. Un alt lucru care atrage este faptul că nu știi niciodată ce urmează să se întâmple și în ce fel. îi ține activi pe oameni în a presupune mai multe variante, mai multe scenarii, idei care sunt dezbătute și comentate a doua zi la muncă, pe drum, la cafea, în online. Apreciem foarte mult publicul, îl respectăm și, din acest motiv, de multe ori inserăm detalii și nuanțe care să îi facă fericiți, atunci când le descoperă și anticipează ce va urma. Un alt aspect care atrage este faptul că este un reality show 100% real, iar cei care au curajul să participe în acest experiment social, nu sunt persoane publice și se expun pe ei așa cum sunt. Iar în poveștile lor de viață sau reacțiile lor la anumite trăiri, ne fac pe noi toți să găsim anumite aspecte cu care ne identificăm, fie că vrem sau nu să recunoaștem. Și asta face totul și mai intrigant”, povestește Alex Fotea.

În ceea ce privește producția, acesta a mărturisit că cel mai dificil lucru este să selecteze scenele care ajuns să fie vizionate de cei de acasă.

„Să reducem orele de material filmate într-o zi și s-o facem într-un fel cât mai atractiv pentru public. În medie, adunăm undeva la 400 și ceva de ore de material brut pe zi. E un proces amplu în selecție. E ca un puzzle complex. Trebuie să te asiguri că ai toate elementele acolo. Sunt mai multe fire de poveste care se întrepătrund, stări ale participanților și important este ca atunci când le aduni și le mixezi să fii sigur că doar așa povestea va fi spusă în cea mai bună variantă a ei”, a mai spus Alex Fotea.

Radu Vâlcan, dezvăluiri din culisele Insula Iubirii

Într-un interviu acordat recent, Radu Vâlcan a vorbit despre cum se desfășoară filmările pentru emisiunea fenomen, dar și ce se întâmplă după terminarea filmărilor.

Pentru omul Radu Vâlcan, Thailanda înseamnă relaxare, bucurie, tot ce înseamnă din punct de vedere culinar, din punct de vedere al culturii, oamenii… Absolut tot! Pentru prezentatorul emisiunii, Thailanda înseamnă Insula Iubirii! Ce să zic… Sunt acolo, sunt la muncă, dar încerc să îmbin munca cu plăcutul. Obișnuim, de altfel, să rămânem după ce terminăm filmările, să rămânem într-o minivacanță acolo, să ne bucurăm de… să ne relaxăm, pentru că e… Nu numai eu, toți colegii! La un moment dat, mulți dintre ei se împrăștie. Pleacă pe nu știu unde… Încercăm să ne relaxăm și să ne bucurăm de locuri”!, a povestit el pentru Libertatea.

Prezentatorul a vorbit deschis și despre cum percepe soția lui, Adela Popescu, faptul că el este înconjurat de ispite.

„Suntem profesioniști amândoi, asta este meseria noastră. Știm foarte bine ce facem, de ce suntem aici. Nu există… Mi s-a mai pus întrebarea asta. Și ei i s-a mai pus întrebarea asta. Nu! E un serviciu la care merg cu plăcere. Ea este alături de mine, a și fost cu mine în Thailanda. Și cu copii… Sezonul ăsta a venit singură, fără copii, dar sunt momente foarte bune pentru noi, de relaxare. Doar noi doi! Pentru părinți sunt foarte importante momentele acestea. Copiii n-au fost la filmări, ei au fost de câteva ori după ce am terminat filmările. A venit Adela cu ei. Dar Adela a fost de 2-3 ori și în timpul filmărilor, doar ea. Și faptul că era acolo, eu filmam și o simțeam acolo în stânga mea, mă relaxa și aveam mai mult vibe, mai multă putere de muncă, după multe ore de somn. Cine este în situația noastră știe foarte bine despre ce este vorba”, a mai afirmat Radu Vâlcan pentru sursa citată.

El mărturisește că filmăriile pentru o astfel de emisiune sunt intense, însă, de-a lungul anilor, a avut multe de învățat de la perechile care au participat la Insula Iubirii.

„Sunt mai bătrân. (râde) Merg spre 50 de ani! Mai înțelept, mai matur… Am învățat foarte mult de-a lungul celor nouă sezoane. M-au ajutat foarte mult poveștile lor, pentru că au fost mulți concurenți de-a lungul timpului. Ce să zic, mă văd mai matur și mai înțelept. Am o familie frumoasă, o familie care mă susține, o familie care îmi este alături și, de fiecare dată când particip la un asemenea proiect, care, repet, tot timpul o spun, este intens, este greu, este pe alocuri apăsător, abia aștept să mă refugiez lângă ei și să îmi trăiesc liniștea. Liniștea de care avem toți nevoie”, a spus prezentatorul.

