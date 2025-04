10 staruri care au participat la începutul carierei în reality show-uri

Sunt staruri care au acceptat, înainte de a ajunge la celebritatea de azi, provocarea de a concura în diferite reality show-uri și de a-și arăta talentele care încă erau necunoscute publicului larg.

1. Lady Gaga

Lady Gaga a participat în 2005 într-o emisiune de farse de la MTV, Boiling Points. În acel show, concurenții trebuiau să suporte tot felul de situații jenante și chiar enervante. Spre exemplu, în cazul artistei, i s-au servit la restaurant resturile de la gunoi în loc de ceea ce și-a comandat.

2. Emma Stone

Emma Stone și-a încercat norocul în 2004 în competiția In Search of the New Partridge Family, care căuta oamenii potriviți pentru a juca în serialul TV The New Partridge Family. Actrița a câștigat un rol, însă acel sitcom nu a mai fost realizat, iar publicul nu a mai văzut-o interpretând-o pe Laurie Partridge.

3. Glen Powell

La vârsta de 13 ani, Glen Powell a participat în sezonul al doilea al reality show-ului Endurance, care a fost filmat în Baja, Mexic. Era o emisiune de supraviețuire, dar adaptată pentru copii, care a fost difuzată din 2002 și până în 2008 pe Discovery Kids. În competiție, 20 de echipe, formate dintr-o fată și un băiat, treceau prin tot felul de probe, atât fizice, cât și mentale și se luptau pentru premiul cel mare. Glen Powell a părăsit show-ul chiar în primul episod.

4. Beyoncé

Star Search a fost un show de talente care a lansat ulterior carierele mai multe staruri recunoscute astăzi, printre care Britney Spears și Christina Aguilera. În 1993, Beyoncé a participat în show în calitate de membră a trupei de fete Girl’s Tyme, precursoarea grupului Destiny’s Child.

5. Aaron Paul

Cu foarte mult timp înainte să fie asociat cu rolul principal din serialul Breaking Bad, unde l-a interpretat pe Jesse Pinkman, Aaron Paul a fost concurent într-o emisiune. În 2000, a participat la show-ul The Price Is Right cu gândul de a câștiga pentru că se confrunta cu probleme financiare în acea perioadă. Cu toate că a plecat fără vreun premiu, Aaron Paul este recunoscător pentru experiența de atunci.

6. Jon Hamm

Jon Hamm, pe care publicul îl cunoaște din Mad Men și Tag, a fost concurent în anul 1996 în cadrul unui concurs de dating numit The Big Date. Practic, el trebuia să lupte contra altor bărbați și să câștige inima unei femei cu care să meargă la o întâlnire. În final, actorul nu a fost ales.

7. Kristen Wiig

În anul 2003, Kristen Wiig a fost participantă în primul sezon al unui reality show de tip parodie, numit The Joe Schmo Show. Întreaga emisiune era o farsă, pentru că o persoană credea că atât ea, cât și restul sunt concurenți în cadrul unui reality show și luptă pentru un premiu când, de fapt, toți ceilalți jucau un rol și erau actori. Kristen Wiig a interpretat rolul unei consiliere matrimoniale pe nume Patricia Lane.

8. Jennifer Hudson

Jennifer Hudson a participat în 2004 în sezonul al treilea al competiției American Idol. Când a mers la audiție, avea 21 de ani și a avut o interpretare de excepție a piesei Share Your Love With Me de la Aretha Franklin, pe care a și jucat-o ani mai târziu în filmul biografic Respect din 2021. A rămas în competiție câteva săptămâni și a ocupat locul al șaptelea.

9. Lucy Hale

Lucy Hale este actriță și recunoscută de public datorită rolului din serialul Pretty Little Liars, în care a jucat-o pe Aria Montgomery. În 2003, când era adolescentă, ea a fost concurentă la American Juniors, versiunea pentru copii a celebrei emisiuni de tip concurs American Idol. Show-ul a durat un singur sezon și își propunea să caute cei mai talentați cinci copii pentru a alcătui o formație.

10. Chris Hemsworth

Înainte să fie celebru pentru rolurile din filmele cu supereroi, Chris Hemsworth a participat într-o emisiune-concurs de dans. În anul 2006, actorul a fost concurent în cadrul Dancing With the Stars Australia și s-a clasat pe locul cinci. La vremea respectivă, Chris Hemsworth lucra pentru a-și construi o carieră în Australia, fără să știe că va ajunge unul dintre cei mai cunoscuți actori din filmele cu supereroi sau că toată munca la coregrafii îi va fi de folos în scenele cu diverse cascadorii.

