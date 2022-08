10 actori care nu au dat audiție pentru un rol, însă au avut interpretări cu adevărat memorabile

Pare greu de crezut că sunt actori apreciați de public care nu au fost niciodată la o audiție pentru vreun rol dintr-un film sau seriale. Regizorii s-au bazat fie pe prestațiile anterioare, fie pe intuiția lor care le spunea că acei actori pe care i-au luat în considerare sunt potriviți pentru personajul lor.

1. Alan Rickman

Alan Rickman a fost cunoscut pentru rolul profesorului Severus Snape din franciza Harry Potter. Creatoarea seriei, J. K. Rowling, și-a dorit ca actorul să se afle în distribuție și să joace acest personaj. Conform Vanity Fair, Rowling era hotărâtă ca Rickman să fie implicat în producție, însă a ezitat să se asocieze cu un alt antagonist. Așa că, ea i-a dezvăluit cum sfârșește Snape. Alan Rickman s-a numărat printre puținii care știau acest secret și a fost și motivul pentru care a acceptat rolul, fără să meargă la vreo audiție.

2. Chris Evans

Joe Johnston, regizorul filmului Captain America: The First Avenger, știa cine anume va urma să interpreteze rolul protagonistului. Actorul trebuia să reflecte atât bunătatea acestuia, cât și curajul pe care personajul le întruchipează. Johnston a văzut filmul anterior în care a jucat Chris Evans și a crezut că se va potrivi cu rolul din Captain America. Când s-au întâlnit pentru a discuta pe marginea filmului, Evans a fost entuziasmat și nu a mai fost nevoit să dea audiție.

3. Peter Dinklage

Potrivit Vanity Fair, directoarea de casting Nina Gold își dorea un singur actor pentru personajul Tyrion Lannister din Games of Thrones și nu a avut nevoie să meargă la audiție pentru a se convinge că este perfect. Peter Dinklage nu a fost implicat încă de la început pentru că nu a vrut să participe în serial. Abia după ce a aflat mai multe despre rolul pe care urma să-l joace a acceptat.

4. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone nu avea un renume atunci când a scris scenariul pentru Rocky și și-a dorit să fie singurul care va interpreta rolul principal. Când le-a prezentat prima oară producătorilor scenariul, au stat o vreme pe gânduri. I-au oferit 360.000 de dolari pentru drepturi, dar nu-l voiau ca protagonist. Actorul a insistat și a refuzat să mai continue discuțiile cu ei dacă nu este ales să-l joace pe Rocky. În cele din urmă, Stallone a reușit ce și-a propus.

5. Chadwick Boseman

Kevin Feige, președintele studiourilor Marvel, a dezvăluit pentru Variety că a durat aproximativ 24 de ore de când a menționat prima dată numele actorului Chadwick Boseman și până când a fost luată decizia finală ca el să-l joace pe T’Challa din Black Panther. Actorului nu i s-a cerut să meargă la o audiție și a acceptat rolul.

6. Harrison Ford

Inițial, regizorul George Lucas ar fi refuzat să-l distribuie pe Harrison Ford în Star Wars. Motivul? Nu a vrut deoarece actorul a mai jucat și în American Graffiti, un film regizat tot de el. Au fost actori care au mers la audiție pentru rolul lui Han Solo, dar, pe măsură ce i-a văzut pe aceștia, era evident că tot Ford se potrivește cu personajul. George Lucas a recunoscut că a greșit, iar actorul a primit rolul.

7. Viggo Mortensen

Viggo Mortensen nu a fost prima alegere pentru a-l interpreta pe Aragorn din The Lord of the Rings, deși avea calitățile necesare. După cum a relatat The Telegraph, regizorul Peter Jackson l-a distribuit prima dată pe Stuart Townsend. La acea vreme, actorul avea 27 de ani și în ciuda talentului său, nu se potrivea cu personajul. În ultimul moment, a fost adus Viggo Mortensen, fără să dea o audiție, și în ciuda faptului că Peter Jackson și-a asumat un risc atunci când a făcut schimbarea asta, a fost totuși o idee bună.

8. Margot Robbie

Will Smith și Jared Leto erau deja aleși ca parte a distribuției Suicide Squad și mai era nevoie de o actriță pentru a o juca pe Harley Quinn. Conform MTV, se pare că pe Margot Robbie a ajutat-o chimia pe care a avut-o cu Will Smith în filmul Focus, care i-a și atras atenția regizorului David Ayer. Acesta știa că amândoi formează o pereche bună pe ecrane și, judecând după prestația actriței, a considerat că poate avea o performanță la fel de bună și cu rolul din Suicide Squad. Actrița a declarat ulterior că i-a oferit rolul.

9. Uma Thurman

Uma Thurman era prietenă apropiată cu Quentin Tarantino iar cei doi s-au gândit la povestea Kill Bill într-o seară, atunci când luau cina. Actrița a jucat și în Pulp Fiction, iar regizorul a fost încântat de atunci de interpretarea ei. După ce Tarantino i-a povestit despre imaginea de ansamblu pe care o avea cu privire la film, actrița a mai venit și ea cu o idee, toate acestea rezultând într-o peliculă cunoscută de întreaga lume. Așa s-a născut și personajul actriței, care nu a mai avut nevoie de audițe pentru a interpreta rolul acesta.

10. Eddie Redmayne

Eddie Redmayne a declarat pentru Variety că David Yates l-a contactat pentru a juca într-un film secret. Cei doi s-au întâlnit, iar regizorul i-a povestit mai multe despre Fantastic Beasts and Where to Find Them și personajul Newt Scamander. Yates a avut încredere în intuiția sa, iar asta pentru că interpretarea actorului Eddie Redmayne a captat atenția tuturor celor care s-au uitat la Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Foto: PR

