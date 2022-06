Jada Pinkett Smith, noi declarații despre relația dintre Will Smith și Chris Rock

În ultimul episod al emisiunii Red Table Talk, Jada Pinkett Smith a adus în discuție incidentul violent de la Premiile Oscar din luna martie, declarând că își dorește ca Will Smith și Chris Rock să ajungă la un consens și să se împace.

„Dată fiind starea mea de sănătate și ceea ce s-a întâmplat la Oscar, sute de persoane au ținut să îmi împărtășească povestea lor”, și-a început Jada Pinkett Smith discursul, anunțând de asemenea că scopul episodului este de a informa oamenii în legătură cu alopecia, boală de care suferă de câțiva ani.

„Acum, în legătură cu Oscarurile: Cea mai mare speranță a mea este că acești doi bărbați inteligenți și capabili vor avea ocazia să se vindece, să vorbească și să se împace. Dată fiind starea actuală a lumii, avem nevoie de amândoi. Până atunci, eu și Will o să continuăm să facem ceea ce am făcut în ultimii 28 de ani, adică să descoperim împreună acest lucru numit viață”, a mai spus Jada.

În luna aprilie, Jada Pinkett Smith a postat pe contul său de Instagram un mesaj scurt, în care spunea că este timpul pentru un „anotimp al vindecării.”

„Este un anotimp al vindecării și eu sunt pregătită pentru el”, a scris Jada pe Instagram.

Actorul Will Smith nu mai are voie să participe la Premiile Oscar în următorii 10 ani, aceasta fiind sancțiunea primită de la Academia Americană de Film după ce l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock pe scenă, în timpul ceremoniei Oscarurilor din acest an.

„Consiliul de administrație a decis că, pentru o perioadă de 10 ani începând cu 8 aprilie 2022, lui Will Smith nu i se va permite să participe la niciun eveniment sau program al Academiei, în persoană sau virtual, inclusiv la premiile Academiei”, arată un comunicat al organizatorilor galei.

Decizia a fost luată în timpul unei reuniuni a Consiliului guvernatorilor care a avut loc la Los Angeles. Întâlnirea, programată inițial pentru 18 aprilie, a fost grăbită după ce Smith și-a anunțat plecarea din Academie. Decizia a venit în urma „numeroaselor dezbateri” cu privire la consecințele incidentului de la gala Oscar 2022.

„Cea de-a 94-a ediție a premiilor Oscar trebuia să fie o celebrare a numeroaselor persoane din comunitatea noastră care au făcut o muncă incredibilă în ultimul an; totuși, acele momente au fost umbrite de comportamentul inacceptabil și dăunător al lui Will Smith”, se mai arată în comunicat.

„Accept și respect decizia Academiei”, a fost reacția lui Will Smith.

