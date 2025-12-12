EXCLUSIV: Misha Miller, dezvăluiri despre reușitele personale și problemele de sănătate din ultima perioadă: „Am stat la pat”

Misha Miller, una dintre cele mai promițătoare artiste din România, a fost premiată cu Rising Star la ELLE Style Awards 2025, iar emoțiile coplesitoare și recunoștința au fost vizibile pe tot parcursul momentului.

Misha Miller dezvăluie ce îi poartă cel mai mult noroc

Artista a mărturisit în exclusivitate pentru ELLE România că numărul 13 i-a purtat noroc, acesta fiind un simbol important pentru ea, asociat cu data nașterii și cu noul ei EP, 13F.13.

„Am atâtea emoții. Am zis și pe scenă că nici la cel mai mare concert nu am avut atâtea emoții. Nu sunt prea bună pe speech-uri. Încerc să fiu bună și mai ales având atâția oameni pe care îi respect în față. Am avut multe emoții și mă bucur că în ediția cu numărul 13 sunt aici. Încă o dată mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a purtat noroc și mă iubește, pentru că 13 e numărul meu. E data pe care m-am născut. E numele EP-ului meu lansat recent, 13.13. Se vede că 13 încă o dată mi-a purtat noroc.”, ne-a spus emoționată Misha.

Misha Miller a povestit că ultimele săptămâni au fost dificile, fiind bolnavă și nevoită să stea la pat, ceea ce a făcut ca premiul să fie și mai special.

„Cum ți-am povestit acum câteva minute, a fost primul an în care am fost copleșită de emoții și după tot acest an în care a fost o nebunie și am creat atâtea ținute și a trebuit să îmi provoc creativitatea de atâtea multe ori, ieri când am făcut ținute împreună cu stilista mea, Miruna, am zis: „De data asta te las cu tine, pentru că eu nu o știu.” Efectiv nu mai știu, mai ales după câteva săptămâni în care am stat la pat. Evenimentul ăsta mi-a dat încă o nouă respirație!”, a încheiat artista.

Artista și-a sărbătorit recent ziua de naștere

Recent, Misha Miller a sărbătorit împlinirea vârstei de 30 de ani. Artista mărturisește că această etapă a vieții vine cu mai multă responsabilitate și seriozitate. Ea are planuri ambițioase pentru viitor și o strategie clară pentru a-și asigura succesul. În ceea ce privește invidia celor din jur, Misha spune că nu o afectează: s-a programat într-un mod în care nimic nu poate să o atingă din acest punct de vedere.

„Nu simt o diferență foarte mare între 29 de ani și 30. Dar odată cu cifra asta vine și mai multă responsabilitate, mai multă seriozitate, sper ca această nouă etapă de 30 și până la 40 să fie la fel de frumoasă cum a fost și până acum. La 20 am fost o fetiță tânără, cu aspirații mari, acum visul meu deja a căpătat puțin contur, iar eu sper ca până la 40 să-mi mai ating multe alte scopuri pe care le-am pus acolo, în lista mea.”, a spus ea pentru Cancan.

Foto: Sorin Cioponea

