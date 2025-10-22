Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Eu m-am îmbolnăvit imediat ce am ajuns…”

Pe toată perioada cât au participat la Asia Express 2025, Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, și-au arătat nemulțumirea față de cum decurg filmările.

  Andreea Ilie
Anda Adam și soțul, la Asia Express (1)
Anda Adam și soțul său, Joseph Adam, se numără printre cuplurile curajoase care au acceptat provocarea celui de-al optulea sezon Asia Express. Noua ediție a competiției difuzate de Antena 1 îi va purta pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, oferindu-le trasee spectaculoase, dar și probe extrem de dificile.

Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express

Pe toată perioada cât au participat la Asia Express 2025, Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, și-au arătat nemulțumirea față de cum decurg filmările, dar și cu privire la comportamentul altor echipe concurente.

Cei doi au fost protagoniștii a mai multe momente controversate și și-au exprimat deschis dezamăgirea față de cele petrecute pe durata show-ului și se pare că acest lucru se întâmplă și acum, când se difuzează emisiunea.

Într-un interviu acordat recent, cei doi au povestit și despre problemele de sănătate cu care s-au confruntat în timpul filmărilor Asia Express.

„Imediat cum am ajuns, chiar la doamna care ne-a oferit acel pește, singura lor hrană din seara aceea, a doua zi m-am îmbolnăvit instant. Înainte să plecăm, noi am făcut cinci vaccinuri în România, toți concurenții. Dar bacteriile și virusurile pe care ei le au acolo, noi nu le avem în Europa. Corpul nostru a fost expus la niște bacterii complet necunoscute, la riscuri mari. Eu m-am îmbolnăvit imediat ce am ajuns, chiar de la prima masă. Am făcut o enterocolită și o săptămână mi-a fost foarte, foarte greu. Am avut chiar și o cursă de eliminare în timp ce sufeream de acea enterocolită. După asta, îți dai seama că mi-a fost frică să mă mai ating de ceva. Mai ales pentru că apa lor nu este potabilă. Producția ne-a anunțat clar: ‘Să nu beți apă de la robinet!’ Ni se dădeau non-stop sticle cu apă plată și ni s-a spus că, inclusiv când ne spălăm pe dinți, să folosim doar acea apă”, a povestit Anda Adam pentru Cancan.ro.

Cântăreța și soțul ei se declară conștienți de faptul că, din cauza spațiului redus al difuzării, multe dintre scenele care au fost filmate nu ajung să fie vizionate de cei de acasă.

„Experiențele pe care le-am trăit acolo și sentimentele pe care noi le-am avut nu le simți acasă, uitându-te la televizor. Trebuie să înmulțiți așa, ca intensitate, ori 20-30, dar a fost unic, șocant în același timp. Cred că asta ne-a făcut puțin mai puternici și mai… îngăduitori, mai buni, mai… nu știu. Asia Express nu este absolut deloc regizată, iar tot ce se vede în emisiune… din păcate, nu arată nici jumătate din suferința concurenților care sunt acolo. Nici dormitul, nici alergatul, nici autostopul, nici timpul petrecut cu fiecare localnic care ne-a primit în casă. O oră întreagă stăteam să socializăm cu ei și, din păcate, în emisie se vede doar o fracțiune de secundă din toate acestea”, a povestit Joseph Adam pentru sursa citată.

Anda Adam și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, și-au arătat nemulțumirea față de cum decurg filmările la show-ul Asia Express, dar și cu privire la comportamentul altor echipe concurente.

Joseph și Anda Adam nu au înțeles pe deplin regulile unei misiuni, așa cum le explicase Irina Fodor, lucru care a dus la un moment tensionat între ei și echipa formată din Emil Rengle și Alejandro. Soții Adam și-au lăsat ghiozdanele la una dintre stațiile unde se desfășura proba, crezând că în acest fel au rezervat stația. Însă, au avut surpriza să realizeze că Emil și Alejandro ocupaseră acea stație și începuseră proba.

„Eram disperați. Încercam să tragem tare (…) Mi se făcuse și milă de ea (n.r. – de Patrisia), dar mai milă ne era de noi.”, a spus Anda Adam.

Cântăreața a explicat că nu dorește ca imaginea ei să fie afectată de participarea la această emisiune.

„Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită.”, a spus Anda Adam.

Soțul artistei s-a arătat și el revoltat de modul în care se desfășoară probele și a vorbit despre dorința de a abandona emisiunea.

„Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie chiar stop joc. Am vrut să abandonăm. Am luat-o la pas și nu am mai căutat o cazare cum era jocul, efectiv am căutat o scăpare, un hotel unde să ne cazăm și să ne vedem și noi de treaba noastră.”, a spus Joseph.

La testimoniale, Anda Adam a povestit despre intenția de a se retrage din emisiune, însă cei doi au revenit ulterior asupra deciziei și au continuat probele.

„Atât a fost Asia Express pentru noi. Vă mulțumim. A fost foarte mișto experiența, dar se pare că noi nu prea înțelegem cum trebuie jucate jocurile astea și nu vrem să o dăm în penibil.”

Anda Adam și soțul ei, în mijlocul unei controverse la Asia Express

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, au fost protagoniștii unui moment neplăcut în timpul Asia Express, lucru care a determinat-o pe Irina Fodor să le atragă atenția asupra regulilor organizatorice care trebuie respectate de către toate echipele care participă la emisiune.

Anda Adam și Joseph Adam au decis să ia o pauză de masă la un fast food celebru, iar din acest motiv echipa de filmare a fost nevoită să prelungească programul, din cauză că cei doi nu au putut fi filmați acolo.

„Anda, dacă voi intrați și stați acolo 30 de minute, echipa noastră nu poate filma. (…) Se fac 30 de minute pauză de filmare. După ce voi vă găsiți cazare și se filmează, reporterii câteodata mai caută hotel pentru încă o oră”, a declarat Irina Fodor, la Asia Express.

Cei doi și-au justificat gestul prin prisma faptului că le era foame și nu știau unde vor găsi cazare.

„Știam, am întrebat dacă putem pentru că nu am mâncat absolut nimic ieri. Având în vedere că nu ne-am găsit nici cazare, ca drept dovadă am dormit în sala de consiliu. (…) Ne-am dat seama că vom dormi în aer liber pe undeva, nu vom avea nici mic dejun pentru că am anticipat că unde vom dormi nu vom beneficia de nimic”, a declarat Anda Adam și Joseph Adam, la Asia Express.

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

