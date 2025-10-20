Câți bani au câștigat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru participarea de doar patru zile la Asia Express 2025

Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt foarte buni prieteni și împreună au câștigat America Express – Drumul aurului, în finală reușind să învingă echipa formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Colaborarea lor cu Antena 1 s-a prelungit, astfel că, pentru o perioadă, amândoi au făcut parte din juriul show-ului iUmor, iar acum sunt prezentatorii show-ului The Ticket.

Câți bani au câștigat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru participarea la Asia Express 2025

Etapa cu numărul șase din Asia Express – Drumul Eroilor a fost una cu totul specială deoarece în competiție au intrat Bordea și Cortea, câștigătorii sezonului 5 America Express. Cei doi au venit să ridice miza acestei curse spectaculoase, pentru că, odată cu ei, s-au pus la bătaie 10.000 de Euro.

Regula a fost simplă: dacă Bordea și Cortea reușesc să câștige unul dintre jocurile de amuletă sau una dintre imunitățile puse în joc, vor încasa automat 2.500 de Euro. Cum în această etapă sunt programate două jocuri de amuletă și două imunități, premiul total pus în joc este de 10.000 de Euro – sumă care putea fi câștigată de Cătălin Bordea și Nelu Cortea sau se adăugă marelui premiu final.

Astfel, nu doar orgoliul de foști câștigători a fost testat, ci și determinarea celorlalte echipe, care au putut transforma intrarea lor într-o șansă de a crește valoarea premiului cel mare.

Deși nu au reușit să câștige nicio amuletă – ceea ce înseamnă că nu au obținut bonusuri financiare suplimentare – cei doi comedianți și-au negociat cu atenție și eficiență contractele. Au petrecut doar patru zile în Vietnam în postura de concurenți, însă Bordea și Cortea au fost recompensați cu câte 5.000 de euro fiecare, o sumă considerată generoasă pentru durata scurtă a filmărilor. Informația a fost publicată, pe surse, de Gândul.ro.

Olga Barcari, dezvăluiri despre motivele despărțirii de Cătălin Bordea

La începutul anului trecut, presa mondenă a dezvăluit că prezentatorul emisiunii The Ticket a avut o relație cu hairstylista Olga Barcari, actuală concurentă la Asia Express 2025. Inițial, Bordea a negat relația cu Olga, însă, ulterior, cei doi au recunoscut că între ei a existat mai mult decât o prietenie.

Mai mult decât atât, în cele mai recente episoade ale show-ului Asia Express, odată cu revenirea lui Bordea și Cordea, s-a putut observa interacțiunea din cei doi, dar și numeroasele atacuri finuțe dintre ei.

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit deschis despre motivele care au dus la despărțirea de Cătălin Bordea.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a spus Olga pentru Cancan.ro.

Hairstilista a mărturisit că a fost afectată de numeroasele articole care au apărut în presă din cauza relației cu Cătălin Bordea.

„M-au afectat articolele apărute pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin! M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de la CANCAN.RO, în care PR-ul întreba de unde e subiectul. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze…”, a mărturisit concurenta de la Asia Express.

În ceea ce îl privește pe Cătălin Bordea, Olga are numai cuvinte plăcute de zis, dezvăluind însă că acesta este mult mai exigent în realitate.

„Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin”, a explicat vedeta de la Antena 1.

