Cum s-au schimbat Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express: „De când m-am întors…”

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, au acceptat cu brațele deschise provocarea de a forma o echipă în cadrul sezonului cu numărul 8 din cel mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Cum s-au schimbat Emil Rengle și Alejandro Fernandez după la Asia Express

Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au bucurat de toate experiențele trăite în cadrul emisiunii Asia Express. După încheierea filmărilor, coregraful a vorbit despre competiția în care a participat alături de logodnicul lui.

„O relație sănătoasă în care nu există argumente și ceartă, nu cred că e o relație sănătoasă. Noi ne certam de la chestii prostești: că unul voia la stânga, unul voia la dreapta. Deci nu erau certuri foarte mari. Dar bineînțeles că au existat, mai ales în momentele în care nu ne mergea bine. Când ne mergea bine, eram foarte fericiți, nu ne certam, era pace pe pământ. În momentul în care nu ne ieșeau lucrurile cum ne planificam, se scutura un pic pământul pe sub picioarele noastre. Dar nu cred că am fost noi ăia care s-au certat cel mai mult în emisiunea asta. Băi, s-au certat mulți și cu de toate. Dar eu cred că noi am reușit să… Noi le-am ținut pe ale noastre în casă, știi? Noi le-am avut pe ale noastre, unul cu celălalt”, a povestit Emil Rengle pentru Libertatea.

Emil Rengle a adăugat faptul că el și Alejandro Fernandez s-au schimbat după participarea în Asia Express, pe care o consideră o lecție de viață.

„Eu cred că la toată lumea cazarea a fost rea. Adică locurile în care găseam să ne cazăm erau… cum erau! Dar cred că poate în primele zile era șocant, după care am început să învățăm că oamenii care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau, totuși, cel mai mult. Iar casele și oamenii care aveau potențial financiar, nu erau deschiși să ajute, nu ne primeau. Și în general, de când m-am întors din «Asia Express», mereu spun că emisiunea asta este o lecție de viață. Te schimbă, n-ai cum să nu te schimbi acolo ca om și ca mentalitate.”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, motivul pentru care au acceptat să meargă la Asia Express

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, au arătat din primele zile de competiție că formează o echipă puternică și că își doresc să câștige marele premiu. Au câștigat și două amulete și au trecut prin probe care le-au testat limitele. Recent, Alejandro Fernandez a dezvăluit motivul pentru care el și Emil Rengle au acceptat să facă parte din show-ul Asia Express 2025.

„Clar că am vrut provocările. De ce am mers la Asia Express? Păi, pentru că mi se pare amuzant să încerc să înțeleg regulile libere pe care nimeni nu mi le explică. Sunt complet confuz și, totuși, oamenii râd cu mine așa. Clar m-am mutat unde trebuie. Deci, limba mea e un haos, eu sunt un haos, Asia Express e un haos”, a mărturisit Alejandro Fernandez într-un videoclip de pe TikTok.

Despre Asia Express 2025

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi din Asia Express vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

Citește și:

Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent': „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro