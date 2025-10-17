Cum s-au schimbat Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express: „De când m-am întors…”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au trăit din plin experiența Asia Express.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, au acceptat cu brațele deschise provocarea de a forma o echipă în cadrul sezonului cu numărul 8 din cel mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Cum s-au schimbat Emil Rengle și Alejandro Fernandez după la Asia Express

Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au bucurat de toate experiențele trăite în cadrul emisiunii Asia Express. După încheierea filmărilor, coregraful a vorbit despre competiția în care a participat alături de logodnicul lui. 

„O relație sănătoasă în care nu există argumente și ceartă, nu cred că e o relație sănătoasă. Noi ne certam de la chestii prostești: că unul voia la stânga, unul voia la dreapta. Deci nu erau certuri foarte mari. Dar bineînțeles că au existat, mai ales în momentele în care nu ne mergea bine. Când ne mergea bine, eram foarte fericiți, nu ne certam, era pace pe pământ. În momentul în care nu ne ieșeau lucrurile cum ne planificam, se scutura un pic pământul pe sub picioarele noastre. Dar nu cred că am fost noi ăia care s-au certat cel mai mult în emisiunea asta. Băi, s-au certat mulți și cu de toate. Dar eu cred că noi am reușit să… Noi le-am ținut pe ale noastre în casă, știi? Noi le-am avut pe ale noastre, unul cu celălalt”, a povestit Emil Rengle pentru Libertatea

Emil Rengle a adăugat faptul că el și Alejandro Fernandez s-au schimbat după participarea în Asia Express, pe care o consideră o lecție de viață. 

„Eu cred că la toată lumea cazarea a fost rea. Adică locurile în care găseam să ne cazăm erau… cum erau! Dar cred că poate în primele zile era șocant, după care am început să învățăm că oamenii care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau, totuși, cel mai mult. Iar casele și oamenii care aveau potențial financiar, nu erau deschiși să ajute, nu ne primeau. Și în general, de când m-am întors din «Asia Express», mereu spun că emisiunea asta este o lecție de viață. Te schimbă, n-ai cum să nu te schimbi acolo ca om și ca mentalitate.”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, motivul pentru care au acceptat să meargă la Asia Express

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, au arătat din primele zile de competiție că formează o echipă puternică și că își doresc să câștige marele premiu. Au câștigat și două amulete și au trecut prin probe care le-au testat limitele. Recent, Alejandro Fernandez a dezvăluit motivul pentru care el și Emil Rengle au acceptat să facă parte din show-ul Asia Express 2025.

„Clar că am vrut provocările. De ce am mers la Asia Express? Păi, pentru că mi se pare amuzant să încerc să înțeleg regulile libere pe care nimeni nu mi le explică. Sunt complet confuz și, totuși, oamenii râd cu mine așa. Clar m-am mutat unde trebuie. Deci, limba mea e un haos, eu sunt un haos, Asia Express e un haos”, a mărturisit Alejandro Fernandez într-un videoclip de pe TikTok.

Despre Asia Express 2025

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi din Asia Express vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

Citește și:
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent': „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce părere au locuitorii din Windsor despre mutarea Prințului William și a lui Kate Middleton la Forest Lodge: "Merită intimitate"
People
Ce părere au locuitorii din Windsor despre mutarea Prințului William și a lui Kate Middleton la Forest Lodge: "Merită intimitate"
Anca Serea dezvăluie prima imagine în care a apărut împreună cu Adrian Sînă. Cum arătau în urmă cu 15 ani
People
Anca Serea dezvăluie prima imagine în care a apărut împreună cu Adrian Sînă. Cum arătau în urmă cu 15 ani
Kim Kardashian, mărturisiri oneste despre relația cu fostul ei soț, Kanye West: "Trebuia să mă salvez pe mine”
People
Kim Kardashian, mărturisiri oneste despre relația cu fostul ei soț, Kanye West: "Trebuia să mă salvez pe mine”
Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va schimba numele după căsătoria cu Victor Cornea: "Vom anunța..."
People
Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va schimba numele după căsătoria cu Victor Cornea: "Vom anunța..."
Meghan Markle se compară cu familia Obama, într-o serie de declarații despre proiectele sale cu Netflix
People
Meghan Markle se compară cu familia Obama, într-o serie de declarații despre proiectele sale cu Netflix
Cadoul neașteptat primit de Emily Burghelea de la soțul ei după ce a născut al treilea copil: "Mi-a spus că are o surpriză"
People
Cadoul neașteptat primit de Emily Burghelea de la soțul ei după ce a născut al treilea copil: "Mi-a spus că are o surpriză"
Libertatea
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Vedetele care au defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Gigi și Bella Hadid au făcut furori, însă fotomodelul clanului Jenner a lipsit
Vedetele care au defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Gigi și Bella Hadid au făcut furori, însă fotomodelul clanului Jenner a lipsit
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei
Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Ce făceau Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, în pauzele de publicitate. Au recunoscut totul, în mod public, după ani și ani! „Erai îndrăgostită, iubirică”
Ce făceau Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, în pauzele de publicitate. Au recunoscut totul, în mod public, după ani și ani! „Erai îndrăgostită, iubirică”
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
La o declarație ca asta nu se aștepta nimeni! Denise Rifai a spus singură, cu gura ei!! „Bărbat în sensul masculin al cuvântului”. Ce a mărturisit despre Traian Băsescu
La o declarație ca asta nu se aștepta nimeni! Denise Rifai a spus singură, cu gura ei!! „Bărbat în sensul masculin al cuvântului”. Ce a mărturisit despre Traian Băsescu
catine.ro
Emily Ratajkowski a debutat în show-ul Victoria’s Secret 2025. Reacția neașteptată a fanilor după apariția pe podium
Emily Ratajkowski a debutat în show-ul Victoria’s Secret 2025. Reacția neașteptată a fanilor după apariția pe podium
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Tom Cruise și Ana de Armas au luat masa împreună în Londra. Diferența de vârstă nu i-a împiedicat să se bucure unul de prezența celuilalt
Tom Cruise și Ana de Armas au luat masa împreună în Londra. Diferența de vârstă nu i-a împiedicat să se bucure unul de prezența celuilalt
Cele mai bune momente din show-ul Victoria’s Secret 2025. Cum au impresionat modelele internaționale pe podium
Cele mai bune momente din show-ul Victoria’s Secret 2025. Cum au impresionat modelele internaționale pe podium
Mai multe din people
Itinerar surprinzător pentru jurații Chefi la cuțite. În ce locuri emblematice din România au avut loc întrecerile pentru amulete
Itinerar surprinzător pentru jurații Chefi la cuțite. În ce locuri emblematice din România au avut loc întrecerile pentru amulete
People

Show-ul culinar va fi difuzat la Antena 1 din 16 noiembrie.

+ Mai multe
Sofia Richie este însărcinată. Vedeta va deveni mamă pentru a doua oară
Sofia Richie este însărcinată. Vedeta va deveni mamă pentru a doua oară
People

Sofia Richie este însărcinată din nou! Vedeta se pregătește să devină mamă pentru a doua oară.

+ Mai multe
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent": "Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este..."
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent": "Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este..."
People

Dragoș Bucur nu renunță la televiziune, chiar dacă s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent".

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC