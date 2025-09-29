Emil Rengle, adevărul despre presupusa despărțire de Alejandro Fernandez: „Dramă”

Emil Rengle a clarificat recent zvonurile despre o posibilă despărțire de partenerul său, Alejandro, după ce presa a speculat că cei doi nu mai formează un cuplu. Cei doi au devenit cunoscuți publicului larg odată cu participarea la Asia Express și sunt împreună de o perioadă considerabilă.

Emil Rengle, adevărul despre despărțirea de Alejandro

Concurentul a venit cu lămuriri într-un mesaj sincer și relaxat:

„Da, este adevărat. Alejandro și cu mine ne-am despărțit. Pentru trei ore, într-o vacanță, cât să respirăm. Și ghici ce… Am respirat în același hotel, în același pat, practic tot împreună și niciodată nu ne-am certat din chestii grave, decât că el voia la stânga, eu la dreapta, sau că eu îi ziceam că e verde, el îmi zicea că e galben. Dramă. Deci nu ne-am despărțit. Suntem bine. Relax. Stați liniștiți că dacă ne certăm vă anunțăm, promit.”

Astfel, Emil Rengle a confirmat că relația lor nu este afectată și că se înțeleg foarte bine. În finalul mesajului, a ținut să liniștească fanii, asigurându-i că orice schimbare în viața sa sentimentală va fi comunicată direct de el.

Într-un interviu anterior, Emil a dezvăluit și o latură mai puțin cunoscută a personalității sale.

„Da, dacă nu aș fi fost dansator, aș fi devenit preot. Știu că sună ciudat, dar este o altă latură a mea, este o altă latură a mea asta foarte spirituală și mereu am fost fascinat. Încă de mic, m-au introdus părinții în tot ce înseamnă credință și cred că dacă nu aș fi avut latura asta artistică dezvoltată, aș fi mers în zona aceea”, a declarat el la Antena Stars.

De ce se mută cei doi din România

Într-un interviu acordat recent, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au dezvăluit că se mută temporar din România în interes profesional.

„Vara aceasta a fost plină de proiecte de dans, mai ales la festivaluri. Și am reușit să pun pe scenă mai multe show-uri pentru artiști internaționali la festivalurile care au avut loc la noi în țară. Urmează acum să fac același lucru în următoarea perioadă în Dubai. Deci în următoarele câteva luni o să fiu cu un picior aici, cu un picior acolo. Pentru că zilele de difuzare de ‘Asia Express bineînțeles că sunt deja blocate în calendar, pe canapea, cu popcorn și nachos”, a declarat Emil Rengle pentru Libertatea.

Coregraful are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său de cuplu, alături de care a participat la Asia Express.

„Să supraviețuiesc a fost cel mai greu. Dar cred că și aici mi-ar fi fost greu dacă nu l-aș fi avut pe Alejandro Fernandez. Alejandro este un om minunat și eu cred că va fi revelația emisiunii. De cât de bun este, cât de special este, cât de iubit este, cât de mult oferă… Și nu doar mie, ci și celor din jur. Și eu realmente cred că el a schimbat mult energia grupului, a emisiunii, prin faptul că a fost prezent și că e el cum e”, a adăugat Emil Rengle pentru sursa citată.

Citește și:

Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: „Ne sprijinim atunci când trebuie'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro