Emil Rengle, dezvăluiri despre relația cu partenerul lui. Ce părere are mama lui despre Alejandro Fernández: „Când îl vede…”

Emil Rengle, unul dintre cei mai apreciați dansatori și coregrafi români, și-a deschis sufletul într-un podcast recent, unde a apărut alături de logodnicul său, Alejandro Fernández. Cei doi îndrăgostiți au vorbit deschis despre relația lor, asumarea identității și micile gesturi de afecțiune care îi apropie zilnic.

Dansatorul trăiește o poveste de iubire ca-n filme, după ce, în aprilie anul trecut, a avut parte de un moment de neuitat pe o plajă din Mexic – acolo unde și-a cerut partenerul în căsătorie. De atunci, cei doi își împart viața între Londra și România, construind o relație bazată pe încredere și sprijin reciproc.

În cadrul podcastului moderat de Jorge, Emil și Alejandro nu s-au sfiit să împărtășească detalii din viața lor de cuplu, dezvăluind inclusiv cum își spun unul altuia în intimitate. Asumându-și public relația, ei au transmis un mesaj puternic despre acceptare și autenticitate, subliniind că, în ciuda prejudecăților, aleg să își concentreze energia asupra propriei fericiri.

De asemenea, Emil Rengle a povestit cum se înțelege mama lui cu Alejandro.

„Îi place de Alejandro. Se topește mama când îl vede. Și vine și el, are șarmul ăsta în care orice zice mama, el vine și o ia în brațe: ‘Te iubesc Ileana, vino aici!’ Și atunci o vezi pe mama toată… ‘Ce-ți pun de mâncare?'”, a povestit Emil Rengle în cadrul podcastului.

Curiozitatea l-a determinat pe Jorge să îl întrebe pe iubitul lui Emil Rengle cum își alintă partenerul, iar răspunsul a fost unul surprinzător și adorabil.

Emil: Din greșeală sau când suntem la TV, adică mereu. Adică nu că nu mi-au ajuns ani de bullying, știi? Mai vine acum și logodnicul meu care tot timpul spune: ‘Da, da, și cu iubita mea, Emil’. Sunt ok, ai mai dat subiect pe TikTok pentru două săptămâni.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au fost prezenți în emisiunea „Follow Us” de la Kanal D, acolo unde au vorbit pe larg despre planurile lor de nuntă. Dansatorul a dezvăluit când anume va avea lor evenimentul.

„În doi ani. De acum încolo în doi ani am plănuit să avem nuntă. Atunci pentru că familiile noastre sunt din țări diferite, Alejandro este spaniol-englez și are o parte de familie în Spania, o parte de familie în Anglia, familia mea e în România și ne dorim foarte tare ca aceste culturi să se întâlnească, familiile noastre să se cunoască mai bine și am început deja. Organizăm diferite excursii în care mamele noastre se văd, învățăm unii despre alții ca atunci când se întâmplă nunta să nu existe treaba asta cu: ‘Bună! Eu sunt…’ Adică să auzim și o manea, să fie de toate. Englezii să bea bere dacă vor, adică să fie diversitate. (…) Ne adunăm prietenii și familiile în care să aibă și ei timp să guste din cultura din care provin și cam asta facem acum, cam asta se petrece”, a spus Emil Rengle.