Emil Rengle și Alejandro Fernandez, declarații despre nuntă. Cei doi vor să-și întemeieze o familie: „Ne dorim foarte tare să adoptăm copii”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez formează un cuplu de ceva timp și au o relație tot mai solidă. Acum câteva luni, cei doi s-au logodit și au o mulțime de planuri de viitor. Emil Rengle, cel care a câștigat show-ul „Românii au talent” în anul 2018, a organizat în secret o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a avut loc pe o plajă pustie în Mexic, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau împreună.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au fost prezenți în emisiunea „Follow Us” de la Kanal D, acolo unde au vorbit pe larg despre planurile lor de nuntă. Dansatorul a dezvăluit când anume va avea lor evenimentul.

„În doi ani. De acum încolo în doi ani am plănuit să avem nuntă. Atunci pentru că familiile noastre sunt din țări diferite, Alejandro este spaniol-englez și are o parte de familie în Spania, o parte de familie în Anglia, familia mea e în România și ne dorim foarte tare ca aceste culturi să se întâlnească, familiile noastre să se cunoască mai bine și am început deja. Organizăm diferite excursii în care mamele noastre se văd, învățăm unii despre alții ca atunci când se întâmplă nunta să nu existe treaba asta cu: „Bună! Eu sunt…” Adică să auzim și o manea, să fie de toate. Englezii să bea bere dacă vor, adică să fie diversitate. (…) Ne adunăm prietenii și familiile în care să aibă și ei timp să guste din cultura din care provin și cam asta facem acum, cam asta se petrece”, a spus Emil Rengle.