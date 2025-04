Diana Dumitrescu, confesiuni oneste despre relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Avem momente când nu ne vorbim, este ceva normal…”

Diana Dumitrescu trăiește de zece ani o poveste de dragoste alături de Alin Boroi. Cei doi s-au căsătorit în anul 2018 și au împreună un fiu, pe nume Carol, de care actrița vorbește de fiecare dată cu multă emoție și mândrie. Înainte să fie cu Alin Boroi, actrița a fost căsătorită cu regizorul Ducu Ion, însă în 2013 cei doi s-au despărțit, după o relație de 6 ani și un mariaj de 4 ani.

Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, Alin Boroi, după cei șase ani de căsătorie și zece ani de relație.

Actrița a mărturisit că și în relația cu soțul ei există certuri, însă le consideră normale în orice relație.

Diana Dumitrescu s-a declarat fericită deoarece și soțul ei depune eforturi pentru ca relația lor să fie una fericită și de succes.

Diana Dumitrescu și Alin Boroi au o căsnicie solidă și o familie minunată împreună. În ciuda momentelor dificile, cei doi au știut cum să le gestioneze. Actrița a făcut recent mărturisiri despre partenerul ei de viață, dezvăluind despre acest că este foarte atent în ceea ce privește cadourile pe care i le oferă.

Diana Dumitrescu a recunoscut că este răsfățată de soțul ei cu diverse diverse, inclusiv cu diamante.

„Soțul meu are gusturi foarte bune, atât vestimentare, cât și la bijuterii. Toate cadourile pe care mi le-a făcut de-a lungul timpului au fost excepționale, nu am ce să îi reproșez! Chiar știe să facă cadouri. El mă mai întreabă: „Ce vrei cadou?”. Îi spun: „Nimic!”. El știe ce îmi place, mă cunoaște foarte bine și are gusturi bune! Toate diamantele pe care mi le-a dat și nu mi-a dat puține! (n.r. au surprins-o). Inelul de logodnă a fost cadoul care m-a surprins cel mai tare, m-a cerut în prag de sărbători, în seara de Ajun, pe 24 decembrie. Atunci am primit cadou inelul și cererea! Acesta este un cadou pe care nu o să îl uit niciodată!”