Ada Condeescu nu vrea să participe la emisiuni precum Asia Express sau Power Couple. Care este motivul: „Prefer personajele și măștile”

Ada Condeescu a avut o apariție strălucitoare la Premiile TVmania 2025. Departe de a-și transforma aparițiile publice în gesturi spectaculoase, actrița a profitat de moment ca să vorbească despre direcțiile profesionale în care își dorește să se îndrepte și despre echilibrul fragil, dar frumos, dintre carieră și maternitate, de când viața ei s-a schimbat în 2018, odată cu venirea pe lume a fetiței sale.

Ada Condeescu, despre participarea la Asia Express

Actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” nu pare atrasă de aventura reality show-urilor care pun presiune pe expunere sau pe dinamici de cuplu, precum Asia Express sau Power Couple. De fapt, și-a definit deja foarte clar zona în care s-ar simți în largul ei: un format TV unde să aibă un rol de jurat, un spațiu care cere observație, intuiție și atenție la detalii, abilități pe care le exersează de ani buni în festivalurile și competițiile unde a fost invitată să jurizeze.

„Îmi place foarte mult să descopăr lucruri, oameni noi, proiectele lor. Cred că zona asta în care aș vedea ceva nou, pentru că ar fi ceva nou destul de des în zona de talent, ar fi un lucru care m-ar ține cumva în priză și ar fi pe structura mea”, a explicat actrița, pentru Unica.ro.

Când vine vorba despre formatele de tip reality, Ada nu lasă loc de ambiguități. Spune că nu se simte deloc în zona aceea de expunere continuă.

„Nu mă simt deloc în zona asta. Pe de-o parte pentru că eu sunt, deși poate nu par, un om destul de închis. Mă deschid doar cu oamenii în care am încredere și pe care-i știu de ceva timp și cu care am un limbaj comun deja. (…) În general, nu mă arăt foarte mult în fața unui public de televiziune. Adică prefer personajele și măștile”, a mărturisit ea.

În plan personal, Ada trăiește o perioadă plină. Este mamă a doi copii, Ecaterina, născută în 2018, și Alexei, venit pe lume în 2020, iar provocarea de a le echilibra pe toate pare să fie o sursă constantă de energie pentru ea.

„Îmi place provocarea asta și îmi place din ce în ce mai mult. Mă simt foarte puternică atunci când reușesc să echilibrez lucrurile și deocamdată, fără mare modestie, le-am echilibrat întotdeauna”, spune ea, explicând cum reușește să jongleze între scenă, set și școala copiilor: „Ei nu simt, de fapt, că eu muncesc de cele mai multe ori… Dar, în general, am reușit să fac în așa fel încât să muncesc când ei sunt la în treaba lor”.

Dezvăluiri de pe platourile de filmare

După difuzarea ultimului episod din primul sezon al serialului „Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN’, actrița Ada Condeescu a vorbit despre experiența intensă trăită pe platourile de filmare, provocările interpretării personajului său, Sandra Istrate, dar și despre modul în care reușește să mențină un echilibru între viața profesională și cea de familie.

„Filmăm de aproape un an, a fost ca un fulger și, în același timp, simt că sunt acolo de multă vreme. Totuși, neavând filmare în fiecare zi, am avut mereu ocazia să mă distanțez puțin de ceea ce lucram, să mai analizez personajul, să mai caut anumite detalii, să mă gândesc la interiorul său, iar pentru mine a fost important acest timp. E multă muncă, multă disciplină și recunosc că abia aștept vacanța.”, a spus Ada Condeescu pentru tvmania.ro.

