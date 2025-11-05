Ada Condeescu, declarații rare despre viața de familie: „Aseară le-am citit copiilor, după care…”

Ada Condeescu a dezvăluit detalii rare din viața de familie și echilibrul personal.

Ada Condeescu
Ada Condeescu continuă să cucerească publicul român cu talentul său remarcabil, dovedit atât pe micul ecran, cât și pe scena de teatru. Actrița a impresionat recent în serialul de la Antena 1, „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, dar și în spectacolul „Trădare”, scris de laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, Harold Pinter.

Ada Condeescu, detalii despre viața de familie

De-a lungul carierei sale, Ada Condeescu a transformat pasiunea în meserie și reușește să aducă în fiecare rol emoție și profunzime, indiferent dacă se află în fața camerei de filmat sau pe scena teatrului. Talentul ei autentic este remarcat atât de critici, cât și de public.

Viața personală a actriței se împarte între carieră și familia sa. Căsătorită cu regizorul Cătălin Mitulescu, Ada este mamă a doi copii și vorbește deschis despre cum reușește să găsească echilibrul între profesie și familie:

„De la un moment dat, cred că acolo e echilibrul și liniștea. Cel puțin pentru mine. Încerc pe cât pot, dar nu reușesc întotdeauna, să nu aduc emoțiile, temerile și munca acasă. Aseară le-am citit copiilor, după care mi-am aprins o veioză și am mai învățat niște texte. Ei s-au bucurat că mă vedeau că sunt în raza lor. Cred că e important să fii foarte bine tu cu tine și să iei lucrurile de care ai nevoie, ieșirea cu soțul, cu iubitul, cu prietenii și să iei resursele de care ai nevoie ca apoi să dai”, a mărturisit actrița pentru Știrile Antena Stars.

Pe scena Teatrului ACT, Ada Condeescu joacă rolul principal în „Trădare”, unde interpretează personajul Emma, o femeie complexă prinsă între două iubiri: soțul și amantul său. Deși încalcă normele sociale și morale, Emma găsește mereu motivații și justificări pentru alegerile sale, iar Ada reușește să transmită publicului întreaga complexitate emoțională a personajului. Spectacolul a avut premiera pe 30 și 31 octombrie, iar următoarele reprezentații sunt programate pe 15 și 16 noiembrie.

Ada Condeescu, despre rolul său în „Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN

După difuzarea ultimului episod din primul sezon al serialului „Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN', actrița Ada Condeescu a vorbit despre experiența intensă trăită pe platourile de filmare, provocările interpretării personajului său, Sandra Istrate, dar și despre modul în care reușește să mențină un echilibru între viața profesională și cea de familie.

Într-un interviu acordat imediat după finalul sezonului, Ada Condeescu a făcut declarații despre cum a fost implicarea în acest proiect, ce înseamnă meseria de actriță pentru copiii săi și care sunt planurile sale pentru perioada următoare.

Serialul „Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN” a încheiat primul sezon pe 12 iunie, însă povestea continuă. Sandra Istrate, personajul interpretat de Ada Condeescu, s-a remarcat printre preferințele publicului. Pentru actriță, acest rol a reprezentat atât o provocare, cât și o sursă de satisfacții profesionale.

„Filmăm de aproape un an, a fost ca un fulger și, în același timp, simt că sunt acolo de multă vreme. Totuși, neavând filmare în fiecare zi, am avut mereu ocazia să mă distanțez puțin de ceea ce lucram, să mai analizez personajul, să mai caut anumite detalii, să mă gândesc la interiorul său, iar pentru mine a fost important acest timp. E multă muncă, multă disciplină și recunosc că abia aștept vacanța.”, a spus Ada Condeescu pentru tvmania.ro.

Despre particularitățile personajului său, Ada Condeescu a explicat:

„Drumul Sandrei Istrate părea probabil pentru public, unul liniștit și previzibil, dar datorită scenariștilor talentați (Ruxandra Ion, Radu Grigore, Bianca Mina şi Raluca Mănescu), personajul meu are parte de multe răsturnări de situație. Cred că cel mai greu este să justifici un neadevăr, să îți aperi personajul atunci când toată lumea îl judecă, și cred că a fost cu adevărat greu să câștig pentru ea empatia privitorilor. Face multe greșeli, îi este frică, are și un egoism – pe care îl avem cu toții, chiar dacă nu recunoaștem – iar asta cred că o face foarte umană, foarte aproape de inima spectatorului. Împreună cu regizorii, ne-am jucat cu multe nuanțe și de aceea cred că Sandra este un personaj iubit.’

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după ce a ajuns celebră: „Momentele mele de divă…'

foto: Arhiva ELLE

