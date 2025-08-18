Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „A fost multă liniște”

Pentru Ada Condeescu, care o interpretează pe Sandra în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vara aceasta nu a fost despre noutăți, ci despre reconectare.

Ada Condeescu, declarații despre vacanță

După luni intense de muncă și filmări, repetiții pentru o nouă premieră la Teatrul Act, pregătirea unui lungmetraj și viața de mamă cu doi copii, Ada Condeescu a simțit că are nevoie de o pauză în care să petreacă timpul cu oameni dragi și să revină în locuri familiare.

„Nu am simțit deloc nevoia de ‘noutate. Vacanța a venit după multe luni intense de muncă și un soi de epuizare, așa că am vrut să fiu cu totul în confort: destinații pe care le știam, oameni dragi, iar surprizele pe care mi le-am permis au fost în lecturile pe care le-am parcurs pe plajă. Oricât aș vrea să-mi odihnesc mintea, sunt mereu într-o căutare de stări și inspirație. Am găsit multe idei și câteva fire spre personajele noi”, povestește Ada Condeescu.

Timpul petrecut alături de familie, în liniște, aproape de mare, cu vin bun și mâncare delicioasă, a ajutat-o să se încarce cu energie.

„Nu pot spune că a fost o relaxare totală, pentru că am fost mereu cu cei mici, deci în priză. Și cum niciun proiect nu este încă închis, gândul îmi fugea adesea la cum să șlefuiesc personajele și poveștile lor. Dar faptul că am fost doar cu familia, într-un loc primitor, lângă mare, armonie… asta cu siguranță m-a ajutat mult să revin la mine.”

Actrița spune că nu a avut parte de un moment spectaculos, dar tocmai asta a făcut vacanța specială.

„A fost multă liniște anul acesta, așa cum mi-am dorit. Am citit mult, am descoperit câteva restaurante pe care nu le știam, peisaje minunate. Toată perioada aceasta de aproape o lună a fost una pe care o așteptam încă din iarnă.”

Întrebată care ar fi o destinație de vacanță potrivită pentru Sandra, personajul său, Ada Condeescu o vede alegând un loc complet diferit:

„Cred că i-ar plăcea o metropolă aglomerată, poate New York sau Barcelona, unde s-ar putea pierde printre oameni și ar putea să se plimbe singură pe străzi. I-ar plăcea să bea o cafea într-un loc retras și să nu fie nevoită să vorbească cu nimeni.”

Chiar dacă vacanța a fost o pauză binemeritată, există ceva ce i-a lipsit: „Adrenalina”, spune simplu Ada Condeescu, referindu-se la energia platourilor de filmare. Din această toamnă, o vom revedea în rolul Sandrei, în sezonul 2 din serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ce poartă semnătura Ruxandrei Ion și este produs de Dream Film Production, începând cu joi, 28 august, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Sezonul 2 din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN revine cu povești intense, alegeri imposibile și emoții care continuă să surprindă publicul, episod după episod.

Ada Condeescu, confesiuni rare despre viața de familie

Ada Condeescu formează un cuplu cu regizorul Cătălin Mitulescu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2016, având o ceremonie destul de discretă. Ada și partenerul ei mai au o fetiță, pe nume Ecaterina, și un băiețel, care a venit pe lume în noiembrie 2020.

Ada Condeescu mărturisește că nu este ușor să îmbine viața profesională cu cea de mamă a doi copii.

„Nu este deloc ușor să le împarți pe toate, însă atunci când îți dorești foarte mult să fii prezent în viața copiilor tăi cu adevărat, dar să-ți faci și lucrurile pe care le-ai visat, pentru care te-ai antrenat, pentru care ai muncit, cred că inevitabil dorința aceea și ambiția te poartă cumva în căutarea acestui echilibru pe care zic eu că l-am găsit. Chiar dacă de vreun an și jumătate am o perioadă extrem de încărcată, mă simt mult mai conectată acum cu copiii mei decât în momentele când nu aveam atât de mult de lucru. Echilibrul acesta despre care se tot vorbește și vorbim cu toții, care a devenit așa un trend teoretic, va avea întotdeauna rădăcinile în această balanță. Cred, cumva, că împlinirea celor două părți ale omului, cea profesională și personală, vine doar în momentul în care nu fugim de realitate, când ne bucurăm și ne implicăm în rutina vieții zilnice, dar găsim mai apoi și puterea, și inspirația de a ne contura mai departe meseria. Cred că nu trebuie să fugim de ce înseamnă, poate, plictiseala și oboseala de zi cu zi, ca să putem să fim niște oameni mai puternici, mai echilibrați”, a povestit actrița pentru VIVA!.

