Maia, fiica lui Teo Trandafir, declarații dureroase despre perioada în care mama ei se afla între viață și moarte: „M-am gândit inclusiv la plasament”

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Maia Trandafir a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din copilăria sa, cea în care mama ei, Teo Trandafir, a trecut prin grave probleme de sănătate și s-a aflat în stare critică. În 2011, prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu pancreatită acută severă, iar fiica sa avea atunci doar 7 ani.

Maia Trandafir, despre teama de a-și pierde mama

Confesiunile au fost făcute în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”, unde Maia Trandafir a acceptat să discute despre impactul pe care acele momente l-au avut asupra ei. Într-un fragment publicat înaintea lansării episodului, Teo Trandafir i-a adresat fiicei sale o întrebare directă și profundă:

„Cum e să știi că singurul tău părinte urmează să dispară din viața ta?”

Răspunsul Maiei a fost unul care a emoționat-o vizibil pe prezentatoare.

„Nici măcar nu știam, de fapt, nimic. Acolo cred că a fost durerea cea mai mare. Nesiguranța fiecărei zile care trece. ‘De astăzi sunt orfan sau nu?’ Noi am discutat, pe înțelesul meu, de devreme. Că noi suntem alese una pentru cealaltă. Că un copil adoptat este un copil adorat. Și atunci să nu știi ce se poate întâmpla în situația asta te pune pe niște gânduri pe care nu ți-ai imaginat că ai capacitatea să le ai la vârsta respectivă. M-am gândit inclusiv la plasament”, a mărturisit Maia.

Declarația a adus lacrimi în ochii lui Teo Trandafir, care și-a amintit de perioada extrem de complicată prin care a trecut atunci.

Povestea adopției care le-a schimbat viața

Relația dintre Teo și Maia este una specială încă de la început. Vedeta a adoptat-o pe Maia când avea 36 de ani, o decizie pe care a descris-o în repetate rânduri drept una dintre cele mai importante din viața sa. În trecut, Teo a povestit cum a aflat despre posibilitatea adopției.

„M-a sunat un prieten și mi-a zis: ‘Am în față o femeie care vrea să dea copilul spre adopție. Știi pe cineva?'” Răspunsul a venit imediat: „‘Da, eu.’ Eu știam sigur că e Maia”.

Prezentatoarea a explicat că nu a avut nevoie de informații suplimentare pentru a lua această decizie și că a simțit încă din primul moment că acel copil îi era destinat.

„Toată lumea m-a certat că n-are analize, că nu știu dacă e fată sau băiat. Le-am spus: ‘Știu foarte bine cine e. E a mea.'”

De ce nu și-a dorit să o cunoască pe mama biologică a Maiei

De-a lungul timpului, Teo Trandafir a fost întrebată de mai multe ori dacă a încercat să afle mai multe despre mama biologică a fiicei sale. Vedeta a mărturisit că nu a simțit niciodată nevoia unei astfel de întâlniri.

„Mama Maiei sunt eu. Să fie sănătoasă (n.r. mama biologică), Doamne ajută! Niciodată n-am vrut s-o văd. N-am avut niciun resentiment, dar am preferat să fie așa.”

Pentru Teo, adopția nu a fost niciodată o alegere făcută după criterii sau condiții.

„Oamenii care își imaginează că adopția e un fel de shopping greșesc mult. Nu, copilul e al tău sau nu.”

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Foto: Instagram

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