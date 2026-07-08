Selecția spectacolelor din cadrul Festivalului Național de Teatru, a 36-a ediție. Ce poți vedea în perioada 16-25 octombrie 2026

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Ediția a 36-a a Festivalului Național de Teatru, program permanent al UNITER – unul dintre cele mai importante evenimente teatrale din România, spațiu al expunerii diversității și complexității fenomenului teatral românesc – va avea loc la București, în perioada 16-25 octombrie 2026.

Festivalul Național de Teatru este un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii. Coproducători: Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, Societatea Română de Televiziune. Parteneri: Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București, ITI – Centrul Român al Institutului Internaţional de Teatru. Partener media tradițional: Radio România.

Echipa curatorială a Festivalului Național de Teatru 2026, formată din criticii de teatru Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Sebastian-Vlad Popa, prezintă argumentul și selecția ediției curente.

[…] perfect uman. FNT36

„Ediția 2026 a Festivalului Național de Teatru ne surprinde în plină reconsiderare de paradigmă a umanității. Ne aflăm într-un moment în care ne repoziționăm și negociem rolurile în relație cu noi înșine, cu ceilalți, cu societatea ca mecanism politic, economic, social și cultural, și, pentru prima oară ca partener cvasi-conștient, cu tehnologia. Realitatea devine un spațiu al interogațiilor până de curând improbabile, care se deschid în cascadă. În lume și pe scenă se naște un dialog viu și polemic între natură – din ce în ce mai antropomorfizată – și tehnologie – cu trăsături tot mai recognoscibil familiare.

Teatrul s-a aflat mereu la punctul de intersecție dintre realul multistratificat, filtrat prin sensibilități creatoare, și ficțiuni credibile. Propunerea pe care echipa curatorială o lansează prin selecția de spectacole pentru FNT36 plasează ca centru de greutate al ediției trăsătura cea mai vulnerabilă a umanității: (im)perfecțiunea drept calitate și defect ale acestui spirit etern uman.

Am parcurs o stagiune caracterizată prin lipsă de predictibilitate, constrângeri exterioare voințelor de factură artistică și nesiguranță individuală și sistemică. În acest context, procesul de selecție s-a adaptat aceleiași realități supuse imperfecțiunii inerente. În multe cazuri, vizionarea spectacolelor mijlocită prin suport video a presupus aplicarea unui tip de receptare special, care să suplinească în mod profesionist experiența directă. Imposibilitatea vizionării live a unui număr satisfăcător din premierele stagiunii, o consecință a restricțiilor de factură economică, a reprezentat una dintre provocările care ne-au condus la interogarea limitelor din ce în ce mai puțin flexibile în care ne desfășurăm activitatea ca breaslă. Libertatea este o trăsătură profund umană, iar interpretarea și gestionarea ei țin de aceeași ambivalență pe care o propune tema (im)perfecțiunii.

Cât de important este pentru un produs artistic să frizeze perfecțiunea și cât de important să își păstreze și umanitatea? Întrebările pe care încercăm să le configurăm prin lista de spectacole la care ne-am oprit pentru FNT36 sunt provenite din experiența acestui an teatral. Contururile dintre autoritate profesională, libertate creativă pe de-o parte, și societate de consum, noi tehnologii și restricții economice de cealaltă se estompează firesc, generând un climat cultural bogat, viu, mai atent la valorile pe care le promovează și, poate, mai alert. Mai e spațiu-timp pentru perfecțiune șlefuită cu răbdare, chiar dacă atenția pentru detalii e înlocuită frenetic de nevoia de noutate generată artificial. Lista cu posibile interogații pe care ne-am dori să le lansăm odată cu tema și selecția de spectacole din acest an rămâne perfect deschisă.

Varietatea de teme, estetici, opțiuni creative pe care am încercat să le reunim prin selecția de mai jos păstrează aceeași constantă a performanței profesionale filtrate de percepția consensuală a celor trei curatori. Atât selecția de spectacole, cât și argumentul reflectă punctul de întâlnire a trei perspective distincte asupra stagiunii teatrale 2025-2026 în plan național. Echilibrul este una dintre trăsăturile pe care am încercat să le avem în vedere, iar diversele ponderi de reprezentare se mențin în contrabalans. Din cele peste 150 de spectacole vizionate, ne-am oprit la suma de 36, un număr imperfect (dar perfect, ca orice număr), dar încărcat de simbolistica umanității procesului de selecție prin care am trecut în cele patru luni în care am format echipa curatorială a FNT36″, au transmis Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac, Sebastian-Vlad Popa.

SELECȚIA SPECTACOLELOR DIN CADRUL FESTIVALULUI NAȚIONAL DE TEATRU (FNT) 16 – 25 octombrie 2026

9 RUȘINI și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României de Cosmin Stănilă, Sașa Ceban, Ionuț Caras și Diana Buluga, regia Ionuț Caras, video Andrei Cozlac, Radu Marțin, muzica Magor Bocsárdi, consultant costume Mirela Grindean, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca A douăsprezecea noapte de W.Shakespeare, traducerea Mihnea Gheorghiu, versiunea de scenă Adrian Nicolae, regia Andrei Huțuleac, scenografia Maria Nicola, lighting designul Lucian Moga, mișcarea scenică Elena Anghel, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați Arădeanca de Elise Wilk, regia Cristian Ban, scenografia Irina Chirilă, video proiecția Dan Varga, muzica Paul Tonca, lighting designul Alex Dancu, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad Cântăreața cheală de Eugène Ionesco, traducerea Vlad Russo și Vlad Zografi, regia Mihai Măniuțiu, decorul Adrian Damian, costumele Luiza Enescu, muzica Mihai Dobre, Teatrul Național „Mihai Eminescu' din Timișoara Comedia erorilor de W.Shakespeare, traducerea George Volceanov, regia Sânziana Stoican, scenografia Valentin Vârlan, Teatrul „Nottara” București De profundis, după Oscar Wilde, regia, coregrafia, costumele și coloana sonoră Răzvan Mazilu, decorul Oana Micu, lighting designul Costi Baciu, Teatrul „Stela Popescu”, București Familia Tót de Örkény István, dramaturgia Orbán Enikő, regia Hunor Horváth, decorul Golicza Előd, costumele Andreea Săndulescu, coregrafia Matilde J. Ciria, Baczó Tünde, muzica Cári Tibor, Kolozsi Tamás, mișcarea scenică Melles Endre, Ádám Julcsi, lighting designul Nichita Teodorescu, video designul și mapping Dan Basu, Ilinca Popescu, regia film Laura Brumă, soundscapes DJ K-Lu, sound designul Kupán Zsolt, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara Femeia – câmp de luptă de Matei Vișniec, dramaturgia Diana Nechit, regia Botond Nagy, decorul Raul Cioabă, costumele Ioana Ungureanu, lighting designul Cristian Niculescu, scenografia sonoră Claudiu Urse, coregrafia Alice Veliche, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Funny Games, după filmul lui Michael Haneke, regia Botond Nagy, adaptarea de scenă și texte originale Diana Nechit și Andrei C. Șerban, scenografia Theodor Cristian Niculae, muzica orginală și sound designul Claudiu Urse, lighting designul Ruxandra Ilie și Botond Nagy, Teatrul Grivița 53 Iubitul meu dușman, textul și regia Gianina Cărbunariu, scenografia Adrian Ganea, muzica Oscar Ungvári, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova Ivanov de A.P. Cehov, traducerea și adaptarea Raluca Rădulescu, regia artistică și director de imagine Eugen Jebeleanu, scenografia Velica Panduru, muzica Rémi Billardon, lighting designul Sabina Reus, video artist Ovidiu Zimcea, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova Lirda, textul și regia Leta Popescu, scenografia Bogdan Spătaru, muzica Csaba Boros, Teatrul de Comedie București Livada de vișini de A.P. Cehov, traducerea și adaptarea Raluca Rădulescu, regia și ilustrația muzicală Andrei Măjeri, scenografia Oana Micu, coregrafia Andrea Gavriliu, sound designul Claudiu Urse, lighting designul Sabina Reus, Teatrul de Stat Constanța Mai e vreun candidat?, spectacol concert după I.L. Caragiale, conceptul, adaptarea și muzica Ada Milea, cântecele Ada Milea și Anca Hanu, scenografia Maria Constantin, coregrafia Florin Fieroiu, sound designul Victor Pamfilov, lighting designul Daniel Tiuntiuc, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București. Proiect în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava” Mein Kampf de George Tabori, traducerea Márk Cristopher Demeter, regia Marcel Bélai, scenografia Zsuzsi Szőke, costumele Kata Mihály, muzica László Bakk-Dávid, Teatrul „Andrei Mureșanu' Sfântu Gheorghe și Teatrul Masca, București Metamorfoza de Franz Kafka, traducere colectivă, regia și adaptarea Yuri Kordonsky, scenografia Oana Micu lighting designul Cristian Șimon, Victor Pâslari, sound designul Andrei Doboș, Teatrul Excelsior București Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, textul și regia Radu Iacoban, scenografia Tudor Prodan, muzica originală Aida Šošić, Teatrul Mic București Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie (după 1001 de nopți), regia Silviu Purcărete, scenografia Dragoş Buhagiar, muzica originală Vasile Şirli, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu Nora de Sivan Ben Yishai, traducerea Ciprian Marinescu, regia Bobi Pricop, decorul Raul Cioabă, ilustrația muzicală Eduard Gabia, coregrafia și mișcarea scenică Filip Stoica, Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu” Oameni și zei, textul, regia și ilustrația muzicală Andrei Măjeri, traducerea Mária Albert, scenografia Adrian Balcău, coregrafia Andrea Gavriliu, consultant muzical Katalin Incze G., sound design Adrian Piciorea, video designul Andrei Cozlac, lighting designul Samu Trucza, Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós” O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale, regia Alexandru Dabija, costumele Maria Miu, Teatrul ACT București Ora Zero, textul și regia Iulia Grigoriu, scenografia Andrei Dinu, game designer Levent Crăcea, sound designul Adrian Piciorea, lighting designul Andrei Ignat, creart / Teatrelli, București Orlando de Sarah Ruhl după Virginia Woolf, regia Florin Caracala, scenografia Ana Ienașcu, coregrafia George Pleșca, dramaturgia la scenă Daria Ancuța, lighting designul Lucian Prasti, video designul Silviu Luda, Teatrul de Stat Constanța Răscoala, scenariul Alexa Băcanu după romanul lui Liviu Rebreanu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu, muzica Boros Csaba (Actul 1), Danaga (Actul 2) și Radu Dogaru („Cine-aș fi putut să fiu'), pregătirea muzicală Renata Burcă, pregătirea vocală Adonis Tanța, scenografia Mihai Păcurar, coregrafia Sergiu Diță, ilustrații diagrame Lucia Mărneanu, sunetul și luminile / proiecțiile video și subtitrarea Cătălin Filip și Alex Maftei / Călin Deneș, sonorizarea Radu Boancă, Reactor de creație și experiment Cluj-Napoca Rave de Ravel, conceptul, coregrafia și ilustrația muzicală Andrea Gavriliu, lighting designul Andrei Ignat, Teatrul Masca București Regele Lear de William Shakespeare, traducerea textului George Volceanov, regia și adaptarea scenică Silviu Purcărete, scenografia Dragoș Buhagiar, muzica originală Vasile Șirli, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova Regele moare de Eugène Ionesco, traducerea în limba maghiară György Gera, regia Gábor Tompa, decorul András Both, costumele Angéla Balogh, muzica Csaba Boros, mişcarea scenică Ferenc Sinkó, lighting designul Romeo Groza, sculptor păpuși Ilona Varga-Járó, Teatrul Maghiar de Stat Cluj Rinocerii de Eugène Ionesco, traducerea Dezső Mészöly, dramaturgia Réka Dálnoky, László Bocsárdi, decorul József Bartha, costumele Zsuzsi Szőke, muzica Magor Bocsárdi, lighting designul Tamás Bányai, coregrafia Zsuzsanna Vass, Figura Stúdió Gheorgheni și Teatrul „Tamási Áron' Sfântu Gheorghe Rostopasca de Alex Tocilescu, regia Monica Stoica, scenografia Alina Pențac, muzica originală Adrian Piciorea, Robert Găgeată, David Luncă, Damian Gerard, Robert Anton, coregrafia Tamara Găgeatu, lighting designul Dani Buglea, Asociația Hearth / Casa Kerim, București Soare, amor și întuneric, scenariul original Ionuț Sociu și Alexandru Mâzgăreanu, după „Jurnal. 1935-1944” și „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian, regia, ilustrația muzicală și lighting designul Alexandru Mâzgăreanu, scenografia Alexandra Boerescu, Teatrul Tineretului Piatra Neamț Sopro – Șoapte din umbră de Tiago Rodrigues, traducerea Réka Dálnoky și Szabolcs Király, dramaturgia Réka Dálnoky, scenariul László Bocsárdi și Réka Dálnoky, regia László Bocsárdi, scenografia József Bartha, costumele Zsuzsi Szőke, coregrafia Franciska Szabó, lighting designul Tamás Bányai, măștile Szilárd Szabó János, proiecțiile video Alfonz Geng, sunetul István Geszti, Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa „Harag György” Supernormali de Esther F. Carrodeguas, dramaturgia Alex Gorghe, regia Mara Oprea, scenografia Gabi Albu, sound designul Adrian Piciorea, lighting designul

Nichita Teodorescu, creart / Teatrelli, București în parteneriat cu Instituto Cervantes din București și Consiliul Național al Dizabilității din România Timon din Atena, adaptarea Anamaria Feraru și David Schwartz după William Shakespeare și Thomas Middleton, traducerea Vlad A. Arghir, regia David Schwartz, scenografia Andrei Dinu, muzica Paul-Ovidiu Cosovanu, direcția coregrafică, Paula Dunker, consultanță lighting design Milena Muranyi, Platforma de Teatru Politic București în parteneriat cu Centrul de Teatru Educațional Replika și Galeria 26 Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues, regia Edda Coza și Dan Coza, decorul Andreea Tecla, costumele Maria Ștefănescu, coregrafia Mariana Gavriciuc, muzica și sound designul Adrian Piciorea, lighting designul Tony Macpela, design păpuși Ana Crăciun Lambru și The Puppet Masters, Asociația Tangent, Teatrul Mic din București și Teatrul „Alexie Mateevici” din Chișinău Vanya de Simon Stephens, traducerea Silvia Năstasie, regia, adaptarea, universul sonor și interpretarea Sorin Miron, scenografia Ariana Miron-Presan, lighting designul Lucian Moga, POINT București Zborul de la cuib de Pavel Dan, regia, dramatizarea și universul sonor Radu Afrim, scenografia Irina Moscu, lighting designul Trucza Samu, video designul Andrei Botnaru, Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

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