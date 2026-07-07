10 cele mai bune filme de vară din toate timpurile

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Indiferent de maniera în care va arăta această vară pentru tine, merită să îți faci timp, din când în când, să urmărești și un film. Iar peliculele clasice de vară sunt modalitatea excelentă de a-ți lua mintea de la stresul resimțit și să te relaxezi. Fie că vorbim de filme de dragoste , comedii, aventură sau care explorează triunghiurile amoroase, cu siguranță vei găsi în lista pe care ți-am propus-o și ceva pe placul tău.

Booksmart (2019)

Filmul Booksmart te va face să îți aduci aminte cu nostalgie de perioada adolescenței, în special de experiențele trăite în liceu. Amy și Molly și-au dedicat întreaga viață studiului pentru că își doresc să fie admise la facultăți de prestigiu. Chiar cu o zi înainte de absolvire, își dau seama că au petrecut prea mult timp învățând și că ar trebui să se distreze, așa că își propun să recupereze totul într-o singură noapte.

Barb and Star Go to Vista Del Mar (2021)

Kristen Wiig și Annie Mumolo le joacă pe Star, respectiv Barb, două prietene care decid să plece în aventura vieții lor. Vor să părăsească pentru prima dată micul lor oraș din Midwest și să plece în vacanță în Vista Del Mar, Florida, acolo unde au parte de mai multe situații neprevăzute.

Y Tu Mamá También (2001)

Drama Y Tu Mama También te va face duce cu gândul la vacanță și vară. Doi adolescenți și o femeie misterioasă pleacă într-o excursie într-un cadru de vis, și anume în Mexic, acolo unde au ocazia să exploreze natura, viața, prietenia , precum și plăcerea și seducția.

Something’s Gotta Give (2003)

În filmul Something’s Gotta Give, Harry Sanborn decide să plece alături de tânara lui iubită, Marin, să își petreacă un weekend la casa de pe plajă a mamei sale din Hampton. Ajunși acolo, își dau seama că mama lui Erin, Erica Barry, intenționează să facă același lucru. Harry suferă un atac de cord și trebuie să se odihnească. De el au grijă Erica și medicul său, iar aici începe să prindă contur un triunghi amoros interesant.

Little Miss Sunshine (2006)

Familia Hoover nu este chiar una tipică. Membrii familiei urmează să plece într-o călătorie în California pentru a o susține pe micuța Olive, care participă la un concurs de frumusețe. Little Miss Sunshine abordează relațiile complexe între personaje, precum și problemele care pot apărea pe parcursul acestei excursii.

Mamma Mia! (2008)

În cazul ai văzut deja acest film, nu ar fi o problemă să îl revezi pentru că îți va îmbunătăți starea de bine. Sophie, jucată de actrița Amanda Seyfried, este pe cale să se căsătorească în Grecia. Însă Sophie are o dorință arzătoare, și anume de a afla cine este tatăl ei. În speranța de a descoperi acest lucru, invită în secret la nunta ei trei bărbați cu care Donna, mama ei, a avut o relație în trecut. Dar va funcția planul ei?

Independence Day (1996)

În acest film de aventură și science-fiction, extratereștii își fac simțită prezența, iar scopul lor este acela de invada și a distruge Pământul. Având la dispoziție și tehnologia, cea mai bună armă a omenirii o reprezintă voința de a supraviețui.

500 Days of Summer (2009)

500 Days of Summer este o comedie romantică imprevizilă despre relația dintre Tom și Summer. În vreme ce el e un romantic incurabil, ea nu crede în existența dragostei adevărate. Dincolo de aceste diferențe de perspectivă, cei doi se apropie tot mai mult. Filmul îți va oferi o viziune asupra celebrei reguli care spune că opusele se atrag.

Adventureland (2009)

Jesse Eisenberg, jucat de James Brennan, a absolvit facultatea recent și așteaptă cu nerăbdare să plece într-o călătorie în Europa, pe care o planificase de luni de zile. Însă, entuziasmul lui dispare atunci când părinții îi spun că nu îl pot ajuta din punct de vedere financiar. James decide să lucreze la un parc de distracții, acolo unde o întâlnește pe Em, interpretată de Kristen Stewart , de care se și îndrăgostește.

Dirty Dancing (1987)

Dirty Dancing se numără printre filmele care nu își va pierde niciodată farmecul. Pelicula expune povestea fermecătoare de dragoste dintre Frances „Baby” Houseman, care e obligată să petreacă vara cu părinții ei la Catskills, și Johnny Castle, un instructor de dans. Cei doi ajung să devină parteneri de dans, iar de aici pornesc împreună pe un drum al cunoașterii.

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Foto: PR

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