10 filme care prezintă povești realiste de dragoste și pe care merită să le vizionezi

De-a lungul anilor, portretizarea iubirii în filme a căpătat noi dimensiuni și sensuri. De cele mai multe ori, pe micile ecrane am văzut și pelicule care nu se potrivesc cu realitatea relațiilor din zilele noastre.

Cu toate astea, îți spunem că avem pentru tine câteva sugestii de filme romantice ce se apropie de poveștile de dragoste din viața reală:

10. Like Crazy (2011)

Like Crazy îți propune o poveste care explorează provocările care vin odată cu o relație la distanță. Anna și Jacob se îndrăgostesc unul de celălalt încă din prima clipă când se întâlnesc la o universitate din L.A. Însă, Anna este o studentă britanică, iar atunci când se apropie absolvirea, decide să rămână și să își încalce viza de student. După o vizită acasă, află că nu mai poate să se întoarcă în Statele Unite. Pe fondul luptei cu serviciul de imigrări, Anna și Jacob trebuie să decidă dacă relația lor merită efortul de a sta la distanță.

9. Blue Valentine (2010)

În această dramă romantică, încă de la început Cindy (Michelle Williams) și Dean (Ryan Gosling) se luptă să-și salveze mariajul. Deși au trăit o dragoste pasională, după mai mulți ani de căsătorie, ajung să se comporte precum niște străini. Dacă și tu te-ai aflat până acum într-o situație similară cu cea a celor doi protagoniști din Blue Valentine, atunci vei empatiza cu această poveste.

8. Brokeback Mountain (2005)

În filmul Brokeback Mountain, îi avem în rolurile principale pe Heath Ledger și Jake Gyllenhaal, care îi interpretează pe Ennis Del Mar, respectiv pe Jack Twist. Pelicula ne arată cum doi cowboys încep să aibă sentimente puternice unul pentru celălalt în timp ce lucrează împreună. Povestea lor de dragoste este portretizată ca fiind una interzisă și care nu corespunde cu realitatea anilor ’60, confruntându-se cu prejudecăți conservatoare și ajungând să ducă o viață nefericită.

7. Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (2004)

În mod cert ai văzut până acum Eternal Sunshine Of The Spotless Mind de mai multe ori și de fiecare dată ai fost cuprinsă de diferite emoții. Iar dacă ai trecut printr-o despărțire dramatică, atunci nu ți se va mai părea atât de bizară ideea de a-ți șterge toate amintirile pe care le ai cu fostul iubit, dacă stăm să ne gândim la povestea filmului. Clementine (Kate Winslet) și Joel (Jim Carrey) trăiesc o poveste de dragoste atipică pentru că vor să uite tot ceea ce a fost între ei, motiv pentru care recurg la ștergerea memoriei. Dincolo de asta, filmul îți oferă o perspectivă pozitivă asupra unei povești intense dintre doi foști iubiți care se dovește mult mai puternică decât se credea.

6. Her (2013)

Her spune povestea lui Theodore, care încă suferă după fosta lui soție și își dă seama că trebuie să își găsească refugiul în ceva, astfel că descoperă un sistem de operare care răspunde la comenzi vocale. El face cunoștință cu Samantha, o voce care îi va alina durerea. Filmul surprinde modul prin care tehnologia poate ajunge în viitorul nu foarte îndepărtat să înlocuiască interacțiunea umană.

5. The Spectacular Now (2013)

Protagoniștii filmului The Spectacular Now sunt doi adolescenți care sunt puși în fața schimbărilor care apar în viața lor odată cu maturizarea. Shailene Woodley și Miles Teller îi joacă pe Aimee respectiv pe Sutter, ea fiind tipologia fetei timide, iar el este băiatul popular. Tragediile din viața lor îi apropie într-un mod neașteptat, iar acțiune filmului ne aduce aminte să ne bucurăm de prezent.

4. 500 Days Of Summer (2009)

500 Days of Summer este o comedie romantică imprevizilă despre o femeie care nu crede în existența dragostei adevărate și un bărbat care e un romantic incurabil. Tom e convins că Summer e femeia vieții lui, în timp ce ea nu e apropiată de ideea de relații. Cu toate astea, devin mai mult decât prieteni, în ciuda diferențelor de percepție.

3. Blue Is The Warmest Color (2013)

În Blue Is The Warmest Color este vorba despre o tânără pe nume Adèle (Adèle Exarchopoulos) și prima ei iubire, Emma (Léa Seydoux), o fată cu părul albastru cu care începe să-și descopere identitatea sexuală. Pelicula ne propune o privire mai atentă asupra dezvoltării personajelor și a legăturii lor extrem de profunde.

2. Call Me By Your Name (2017)

Call Me By Your Name este un alt film care descrie experiența unui tânăr cu prima iubire din viața lui. Vara lui Elio se transformă într-o călătorie în privința descoperirii și acceptării sexualității lui după ce se îndrăgostește de asistentul tatălui său. Filmul aduce în atenție și relația complicată pe care Elio o are cu părinții săi și teama de a le vorbi despre sentimentele lui.

1. Before Sunset (2004)

Before Sunset este continuarea filmului Before Sunrise, în care Celine și Jesse trăiesc o iubire pe cât de scurtă, pe atât de intensă, după ce se întâlnesc întâmplător într-un tren spre Viena. În Before Sunset cei doi se văd din nou, după 9 ani, de data asta la Paris și petrec timp împreună până când se vor despărți din nou. Și ultimul film, Before Midnight, înglobează diferitele etape ale unei relații.

