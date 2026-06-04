Ce sumă încasează Cristi Chivu la Inter Milano. Antrenorul ar fi primit un nou contract valoros după sezonul de succes

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Performanțele obținute de Cristi Chivu pe banca tehnică a lui Inter Milano nu au trecut neobservate. După un sezon de excepție, încheiat cu două trofee importante, oficialii clubului italian sunt pregătiți să îi ofere antrenorului român o nouă înțelegere și o majorare semnificativă a salariului.

Ce sumă va câștiga Cristi Chivu

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană și preluate de Libertatea, conducerea nerazzurrilor dorește să îi prelungească angajamentul până în vara anului 2028. Noul acord ar include și o opțiune pentru încă un sezon, până în 2029.

Contractul ar veni la pachet cu o recompensă financiară consistentă. Sursele citate susțin că tehnicianul ar urma să primească aproximativ 4 milioane de euro brut pe an, sumă care include și bonusurile de performanță. Venitul său anual net s-ar ridica la circa 3,2 milioane de euro.

Comparativ cu actuala înțelegere, este vorba despre o creștere importantă. În prezent, Chivu este remunerat cu aproximativ 2,5 milioane de euro pe sezon, conform contractului semnat în vara anului 2025 și valabil până în 2027. Deși discuțiile dintre cele două părți par să fie aproape finalizate, semnarea noului acord nu se va produce imediat. După lunile intense petrecute între Parma și Inter, antrenorul a decis să își dedice timpul familiei înainte de a reveni la activitatea profesională.

„Ai mei merită o lună din timpul meu. În ultimul an și trei luni am fost ca într-o centrifugă între Parma și Inter, fără să am timp să fiu alături de familia mea, așa că ei sunt prioritatea în această vară. Voi fi nevoit să mă opresc din muncă, după ce am consumat atâta energie pentru a ne atinge obiectivele. Voi încerca, dacă este posibil, să nu fiu constant la telefon”, a declarat Cristi Chivu, citat de Libertatea.

Cristi Chivu, prima reacție după câștigarea campionatului

Succesul nu a venit întâmplător. După ce a preluat echipa la începutul sezonului 2025–2026, în doar al doilea său an ca antrenor la nivel de seniori, Chivu a reușit să ducă Inter în fruntea clasamentului și să securizeze titlul înainte de finalul competiției. Triumful a venit după victoria cu 2-0 în fața Parmei, în etapa a 35-a, aducând clubului al 21-lea titlu de campioană a Italiei.

După meci, Chivu a vorbit despre emoțiile trăite și despre reacția sa imediată din vestiar, recunoscând un gest sincer:

„Nu voi fi ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. Este evident că sunt fericit, dar este corect ca jucătorii să primească afecțiunea pe teren. Astăzi a fost această ocazie importantă de a câștiga în fața lor, eu m-am dus în vestiar pentru viciile mele: am fumat o țigară, scuzați-mă că spun asta” a spus Chivu pentru jurnaliști după meci.

Antrenorul român și-a lăudat jucătorii și a subliniat efortul depus pentru a depăși dezamăgirile sezonului precedent.

„Mă bucur pentru acești băieți, pentru acești suporteri minunați care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut și batjocura celor care încearcă să denigreze acest club. Băieții au reușit să renască și să-și regăsească motivația. Mă bucur pentru ei: acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios. Am intrat în istoria lui Inter? Poate că am făcut-o chiar și înainte, am câștigat ceva. Meritul le revine acestor jucători, care au trebuit să suporte povestea de anul trecut, dezamăgirea, batjocurile celor care încearcă mereu să denigreze această echipă. Este o pagină importantă în istoria acestui mare club”, a declarat Chivu.

Citește și:

Dua Lipa, criticată pentru un detaliu al ținutei de la cununia civilă cu Callum Turner. Ce au observat fanii în fotografii

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro