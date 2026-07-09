Vlăduța Lupău, petrecere de poveste pentru fiul ei. Isaia a împlinit 2 ani: „Perfecțiunea mea”

Vlăduța Lupău i-a organizat o petrecere fastuoasă fiului ei, Isaia, care a împlinit doi ani.

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  de  ELLE.ro
1. Vlăduța Lupău și fiul ei, Isaia
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Vlăduța Lupău i-a organizat o petrecere pe cinste fiului ei, Isaia, care a împlinit recent doi ani.

Vlăduța Lupău, petrecere pentru băiețelul ei, Isaia

Vlăduța Lupău și Adi Rus, fost portar al echipei de fotbal CFR Cluj, trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste și s-au căsătorit în anul 2019. În luna iulie a anului 2024, artista și partenerul ei de viață au devenit părinți pentru a doua oară. Cântăreața și soțul ei au împreună doi băieți, pe Iair și pe Isaia.

Vlăduța Lupău s-a ocupat ca fiul ei să aibă parte de o petrecere fastuoasă. La eveniment, o mulțime de baloane au adus culoare spațiului, iar invitații au fost serviți cu diverse preparate delicioase, precum paste, carne la proțap, deserturi și înghețată. De asemenea, de la petrecere nu au lipsit animatorii pentru copii, care au venit costumați și au creat o atmosferă veselă. 

Pe Instagram, Vlăduța Lupău a transmis un mesaj din suflet pentru fiul ei, Isaia, cu ocazia aniversării. 

„Scumpul meu băiețel ISAIA… azi împlinește 2 ani!
Te iubesc și îți zic 2 vorbe, așa cum îmi place mie.
No , fi atent la mama! Te-ai transformat anul ăsta din băiatul cumințel în băiatul rău ca să ți-o zic pe românește, în băiatul care n-are reguli, deși v-am crescut la fel, în băiatul care face fix ce vrea el. Dar ți-ai păstrat zâmbetul și șarmul cu care te-ai născut! Ți-ai păstrat lumina din ochi atunci când zâmbești și cu asta am zis tot și am uitat orice prostioară, care de altfel ne place tuturor.
Ai venit când deja am fost învățată cu bebelușala, când deja am învățat cum să am răbdare și când deja n-am mai stat să te pun pe cântar după fiecare masă, când deja știam că nu trebuie să mă grăbesc să faci primii pași, când știam toate jocurile și poveștile inventate, când știam că mâncatul la masă nu e întotdeauna o regulă de la care nu ne abatem si multe altele dar pot să îți zic în schimb că ai venit și să îmi demonstrezi că sunteți diferiți chiar dacă sunteți frați. Începând de la mâncare, la somn, la ascultare, la zâmbet, și la culoare ochilor!
Ador tot la tine si nu uita că nimeni vreodată nu te va iubi mai mult ca mama ta!
La mulți ani, perfecțiunea mea pictată!
Iulie, 8!
Rămâi una din zilele mele perfecte și preferate! Mulțumesc Doamne că l-ai creat și te rog ocrotește-L, dă-i binecuvântare și zile senine.”

Vlăduța Lupău, declarații despre cei doi copii

În cadrul unui interviu, Vlăduța Lupău a vorbit deschis despre felul în care reușește să se împartă între viața de familie și cariera muzicală. Pentru artistă, creșterea celor doi copii ocupă primul plan și își dorește să fie o mamă prezență în viața băieților ei.

„Să știi că prioritate are momentan viața de mămică, pentru că nu îmi doresc să pierd prea mult din viața copiilor mei, fiindcă anii trec. Desigur, îmi fac timp special pentru proiecte și mereu „lucrez’ la partea asta când copiii dorm. (râde) Uite, de exemplu, la studio merg noaptea, iar repetițiile le fac când cel mare e la creșă și cel mic are somnul de prânz vreo 3 ore”, a declarat Vlăduța Lupău pentru tvmania.ro.

Vlăduța Lupău, despre dorința de a mai avea un copil

Când a fost întrebată dacă își mai dorește un alt copil, Vlăduța Lupău a răspuns sincer și fără ezitare.

„La ora asta… NU! Mereu mi-am dorit doi copii, iar Dumnezeu m-a binecuvântat cu ei! M-am văzut mereu mamă de băieți, iar Dumnezeu mi-a ascultat dorințele”, a scris Vlăduța Lupău pe rețelele sale de socializare.

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Foto: Instagram

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