Margaret Qualley și Jack Antonoff s-ar fi despărțit după aproape trei ani de căsnicie

Margaret Qualley și Jack Antonoff s-au despărțit după aproape trei ani de căsnicie, potrivit unor surse apropiate cuplului. Vestea vine la doar câteva zile după ce muzicianul a participat singur la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, alimentând speculațiile privind relația lor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Margaret Qualley și Jack Antonoff s-ar fi despărțit după aproape trei ani de căsnicie

Margaret Qualley și Jack Antonoff, unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri de la Hollywood, s-ar fi despărțit cu doar câteva luni înainte de a aniversa trei ani de la nuntă. Potrivit unor surse apropiate, cei doi încearcă în prezent să își clarifice relația, în timp ce fiecare este concentrat pe propriile proiecte profesionale.

Potrivit revistei People, actrița Margaret Qualley, în vârstă de 31 de ani, și muzicianul și producătorul Jack Antonoff, în vârstă de 42 de ani, s-au separat după aproape trei ani de căsnicie.

O sursă apropiată cuplului a declarat pentru publicația americană că au probleme în relație, în timp ce un alt apropiat susține că cei doi „încearcă să își dea seama ce își doresc și cum vor merge mai departe”.

Absența lui Margaret Qualley de la nunta lui Taylor Swift a stârnit întrebări

Vestea despărțirii apare la doar câteva zile după nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată pe 3 iulie.

Jack Antonoff, unul dintre cei mai apropiați colaboratori și prieteni ai cântăreței, a fost prezent la eveniment, însă fără Margaret Qualley. În schimb, muzicianul a fost însoțit de sora sa, creatoarea de modă Rachel Antonoff, iar absența actriței a alimentat imediat speculațiile privind situația cuplului.

În prezent, Antonoff se află în plin turneu Bleachers Forever Tour, în timp ce Margaret Qualley lucrează la preproducția noului film horror Possession.

Cum a început povestea lor de dragoste

Primele zvonuri despre relația dintre Margaret Qualley și Jack Antonoff au apărut în august 2021, după ce au fost fotografiați sărutându-se în timpul unei întâlniri în Brooklyn. În 2022, cei doi și-au făcut debutul oficial ca și cuplu la un eveniment organizat de AFI Awards, unde au participat împreună pentru a susține serialul Maid, în care juca Margaret Qualley.

La scurt timp, și-au oficializat relația și pe Instagram, iar în mai 2022 revista People confirma logodna lor.

Margaret Qualley și Jack Antonoff s-au căsătorit în august 2023, în cadrul unei ceremonii organizate în New Jersey.

Printre invitați s-au numărat Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne și Lana Del Rey, transformând evenimentul într-una dintre cele mai elegante nunți ale anului.

Cu doar câteva luni înainte de nuntă, Jack Antonoff vorbea cu entuziasm despre momentul în care și-a cunoscut viitoarea soție.

„Am văzut-o și a fost ca într-un film Hallmark, atât de perfect încât părea ireal. Când am cunoscut-o, am început să îmi imaginez lucruri la care nici măcar nu mă gândisem vreodată, cum ar fi căsătoria”, declara artistul în cadrul emisiunii The Howard Stern Show.

Muzicianul a povestit și cum a decurs cererea în căsătorie, care a avut loc în perioada în care locuiau împreună la Paris. Înainte de marele moment, Antonoff a sunat-o pe sora actriței, Rainey, pentru a-i cere binecuvântarea.

„M-am întors și mi-am dat seama că arătam complet ciudat, pentru că ea se uita la mine de parcă s-ar fi întâmplat ceva. Cred că era fiindcă începusem să transpir. Eu fac glume tot timpul, așa că atunci când devin serios, cred că este destul de surprinzător.”, își amintea el.

Margaret Qualley: „Sunt atât de fericită că mi-am găsit omul”

Înainte de nuntă, Margaret Qualley vorbea deschis despre relația cu Jack Antonoff într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar.

„Sunt atât de fericită că mi-am găsit omul. Este ceva real. Este incredibil. Este cel mai frumos sentiment din lume.”, mărturisea actrița.

Ea povestea că întâlnirea cu muzicianul i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții personale.

„Până cu aproximativ o lună înainte să îl cunosc pe Jack, nu aveam nici măcar mobilă. Locuiam mereu în apartamente mici și schimbam constant locuințele, având doar o saltea pe podea și o lampă de la IKEA.”

Actrița explica faptul că, înainte de relația cu Antonoff, era preocupată exclusiv de carieră.

În prezent, nici Margaret Qualley, nici Jack Antonoff nu au confirmat oficial despărțirea. Potrivit surselor apropiate, cei doi încearcă încă să decidă care va fi viitorul relației lor, după aproape patru ani petrecuți împreună și aproape trei ani de căsnicie.

Citește și:
Lora, reacție tranșantă după ce s-a zvonit că divorțează pentru că a mers fără soț la nunta Andreei Bălan: „Unii oameni există pe lumea asta ca să…’

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, confesiuni despre momentul în care au decis să se despartă: "A luat-o fiecare pe drumul lui..."
People
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, confesiuni despre momentul în care au decis să se despartă: "A luat-o fiecare pe drumul lui..."
Vlăduța Lupău, petrecere de poveste pentru fiul ei. Isaia a împlinit 2 ani: "Perfecțiunea mea"
People
Vlăduța Lupău, petrecere de poveste pentru fiul ei. Isaia a împlinit 2 ani: "Perfecțiunea mea"
Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, prima reacție după ce a fost surprinsă într-o atmosferă tensionată alături de noul ei partener: "Nu am..."
People
Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, prima reacție după ce a fost surprinsă într-o atmosferă tensionată alături de noul ei partener: "Nu am..."
Elena Gheorghe, confesiuni după 14 ani de căsnicie cu soțul ei, Cornel Ene. Cei doi formează un cuplu de 21 de ani: "Am trăit totul intens"
People
Elena Gheorghe, confesiuni după 14 ani de căsnicie cu soțul ei, Cornel Ene. Cei doi formează un cuplu de 21 de ani: "Am trăit totul intens"
Simona Pătruleasa, declarații despre întoarcerea în televiziune și planurile ei: "Au fost și ceva oferte"
People
Simona Pătruleasa, declarații despre întoarcerea în televiziune și planurile ei: "Au fost și ceva oferte"
Charlize Theron, apariție îndrăzneață pe Instagram. Actrița a pozat topless înainte de premiera filmului The Odyssey
People
Charlize Theron, apariție îndrăzneață pe Instagram. Actrița a pozat topless înainte de premiera filmului The Odyssey
Publicitate
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
„Furnicuțele”, invitat Vlad Gherman. Ce a învățat după despărțirea de Cristina Ciobănașu
„Furnicuțele”, invitat Vlad Gherman. Ce a învățat după despărțirea de Cristina Ciobănașu
Cum arată Corina Caciuc în costum de baie la 34 de ani, după două nașteri. Imaginile care au atras atenția fanilor
Cum arată Corina Caciuc în costum de baie la 34 de ani, după două nașteri. Imaginile care au atras atenția fanilor
Cum arată Iulia Albu după liftingul facial. Vedeta a apelat la o intervenție estetică la 44 de ani
Cum arată Iulia Albu după liftingul facial. Vedeta a apelat la o intervenție estetică la 44 de ani
Primele imagini cu Laurette după externare. Ce decizie au luat medicii
Primele imagini cu Laurette după externare. Ce decizie au luat medicii
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sore, mesaj public emoționant pentru partenerul ei. Ce i-a transmis artista lui Andrei: "Frumoasă ziua în care ni s-au intersectat destinele"
Sore, mesaj public emoționant pentru partenerul ei. Ce i-a transmis artista lui Andrei: "Frumoasă ziua în care ni s-au intersectat destinele"
People

Sore i-a transmis un superb mesaj partenerului ei, cu ocazia zilei de naștere a acestuia.

+ Mai multe
Prințul Harry, primele declarații după ce a pierdut un proces privind încălcarea vieții private împotriva unui tabloid britanic: "Este o mușamalizare"
Prințul Harry, primele declarații după ce a pierdut un proces privind încălcarea vieții private împotriva unui tabloid britanic: "Este o mușamalizare"
People

Prințul Harry a pierdut procesul împotriva unui tabloid britanic, pe care l-a acuzat că i-a încălcat intimitatea și a publicat articole cu informații obținute ilegal.

+ Mai multe
Cabiria Morgenstern, declarații sincere despre rolul de mamă. Maia Morgenstern este o bunică implicată: "Viața mea arată cu totul altfel"
Cabiria Morgenstern, declarații sincere despre rolul de mamă. Maia Morgenstern este o bunică implicată: "Viața mea arată cu totul altfel"
People

Cabiria Morgenstern a vorbit despre cum se simte până acum în rolul de mamă și despre cum i-a schimbat viața fiul ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC