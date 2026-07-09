Margaret Qualley și Jack Antonoff s-ar fi despărțit după aproape trei ani de căsnicie

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Margaret Qualley și Jack Antonoff, unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri de la Hollywood, s-ar fi despărțit cu doar câteva luni înainte de a aniversa trei ani de la nuntă. Potrivit unor surse apropiate, cei doi încearcă în prezent să își clarifice relația, în timp ce fiecare este concentrat pe propriile proiecte profesionale.

Potrivit revistei People, actrița Margaret Qualley, în vârstă de 31 de ani, și muzicianul și producătorul Jack Antonoff, în vârstă de 42 de ani, s-au separat după aproape trei ani de căsnicie.

O sursă apropiată cuplului a declarat pentru publicația americană că au probleme în relație, în timp ce un alt apropiat susține că cei doi „încearcă să își dea seama ce își doresc și cum vor merge mai departe”.

Absența lui Margaret Qualley de la nunta lui Taylor Swift a stârnit întrebări

Vestea despărțirii apare la doar câteva zile după nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată pe 3 iulie.

Jack Antonoff, unul dintre cei mai apropiați colaboratori și prieteni ai cântăreței, a fost prezent la eveniment, însă fără Margaret Qualley. În schimb, muzicianul a fost însoțit de sora sa, creatoarea de modă Rachel Antonoff, iar absența actriței a alimentat imediat speculațiile privind situația cuplului.

În prezent, Antonoff se află în plin turneu Bleachers Forever Tour, în timp ce Margaret Qualley lucrează la preproducția noului film horror Possession.

Cum a început povestea lor de dragoste

Primele zvonuri despre relația dintre Margaret Qualley și Jack Antonoff au apărut în august 2021, după ce au fost fotografiați sărutându-se în timpul unei întâlniri în Brooklyn. În 2022, cei doi și-au făcut debutul oficial ca și cuplu la un eveniment organizat de AFI Awards, unde au participat împreună pentru a susține serialul Maid, în care juca Margaret Qualley.

La scurt timp, și-au oficializat relația și pe Instagram, iar în mai 2022 revista People confirma logodna lor.

Margaret Qualley și Jack Antonoff s-au căsătorit în august 2023, în cadrul unei ceremonii organizate în New Jersey.

Printre invitați s-au numărat Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne și Lana Del Rey, transformând evenimentul într-una dintre cele mai elegante nunți ale anului.

Cu doar câteva luni înainte de nuntă, Jack Antonoff vorbea cu entuziasm despre momentul în care și-a cunoscut viitoarea soție.

„Am văzut-o și a fost ca într-un film Hallmark, atât de perfect încât părea ireal. Când am cunoscut-o, am început să îmi imaginez lucruri la care nici măcar nu mă gândisem vreodată, cum ar fi căsătoria”, declara artistul în cadrul emisiunii The Howard Stern Show.

Muzicianul a povestit și cum a decurs cererea în căsătorie, care a avut loc în perioada în care locuiau împreună la Paris. Înainte de marele moment, Antonoff a sunat-o pe sora actriței, Rainey, pentru a-i cere binecuvântarea.

„M-am întors și mi-am dat seama că arătam complet ciudat, pentru că ea se uita la mine de parcă s-ar fi întâmplat ceva. Cred că era fiindcă începusem să transpir. Eu fac glume tot timpul, așa că atunci când devin serios, cred că este destul de surprinzător.”, își amintea el.

Margaret Qualley: „Sunt atât de fericită că mi-am găsit omul”

Înainte de nuntă, Margaret Qualley vorbea deschis despre relația cu Jack Antonoff într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar.

„Sunt atât de fericită că mi-am găsit omul. Este ceva real. Este incredibil. Este cel mai frumos sentiment din lume.”, mărturisea actrița.

Ea povestea că întâlnirea cu muzicianul i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții personale.

„Până cu aproximativ o lună înainte să îl cunosc pe Jack, nu aveam nici măcar mobilă. Locuiam mereu în apartamente mici și schimbam constant locuințele, având doar o saltea pe podea și o lampă de la IKEA.”

Actrița explica faptul că, înainte de relația cu Antonoff, era preocupată exclusiv de carieră.

În prezent, nici Margaret Qualley, nici Jack Antonoff nu au confirmat oficial despărțirea. Potrivit surselor apropiate, cei doi încearcă încă să decidă care va fi viitorul relației lor, după aproape patru ani petrecuți împreună și aproape trei ani de căsnicie.

Foto: Profimedia

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