Paula Chirilă, noi confesiuni despre logodnicul ei. Cum le este afectată relația de faptul că ea câștigă mai mulți bani decât el: „Stabilitatea emoțională nu…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Paula Chirilă este una dintre cele mai apreciate actrițe, care a cucerit publicul prin fiecare apariție a sa. Dincolo de talentul său actoricesc, vedeta este și foarte carismatică și reușește să capteze imediat atenția.

Paula Chirilă s-a logodit

După o perioadă în care a preferat să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor și după câteva relații discrete care nu au rezistat, Paula Chirilă pare că și-a găsit în sfârșit liniștea în brațele unui nou partener.

Actrița și prezentatoarea TV, care a împlinit recent 51 de ani, este mai fericită ca oricând și a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei. Primele imagini cu Paula Chirilă și iubitul ei au apărut în vara anului trecut, când cei doi au petrecut o vacanță de vis în Grecia.

Într-un interviu acordat zilele trecute, actrița a povestit despre momentul în care partenerul ei, Dan, a cerut-o în căsătorie și că inelul de logodnă primit este exact cum și-a dorit.

„Eu am acceptat cu surprindere. Nu mă așteptam. Relația evoluează frumos (…) Noi am mai discutat, dar nu mai sunt în punctul în care să mai cred în acte (…) Nu mai era ceva ce atinsesem, nici el, nici eu. Am trecut amândoi prin căsnicie, știm cum e și asta a venit așa surprinzător pentru mine (…) A fost un moment spontan (n.r. – cel al cererii în căsătorie)”, a declarat Paula Chirilă, citată de Spynews.ro.

În cadrul aceluiași interviu, actrița a vorbit și despre planurile de nuntă, precizând că își dorește un eveniment restrâns.

„O să fie ceva foarte restrâns, cu familia (…) Nu ne trebuie nuntă cu dar (…) Abia ce s-a întâmplat (n.r. – cerere în căsătorie), e prea devreme, poate la vară, la toamnă, să nu fie nici frig și nici foarte cald. Poate să fie și în aer liber (n.r. – nunta). Am cam făcut (n.r. – lista de invitați), am vreo 60 și nu e gata lista. Încă nu (n.r. – dacă și-au ales nașii) (…) Mai este timp (…) O să vedem cum vor decurge lucrurile până atunci, o să hotărâm de comun acord (n.r. – dacă vor face și cununia religioasă). Avem o relație foarte frumoasă și cu multă iubire (…) E greu să nu îl placi, e un om extraordinar (n.r. – Dan, iubitul ei)', a mai spus Paula Chirilă pentru sursa citată.

Cum le este afectată relația de faptul că actrița câștigă mai mulți bani decât logodnicul ei

Actrița se declară foarte îndrăgostită și a declarat într-un interviu acordat recent că pentru ea nu contează faptul că ea câștigă mai mulți bani decât logodnicul ei.

„Când am decis că-mi place de Dan, că doresc să-l cunosc mai bine, în fiecare seară, după emisie, mă duceam unde lucra el. Chiar dacă mergeam 40 de minunte prin oraș să ajung să beau un ceai într-un pahar de plastic. Nu-mi trebuia nimic în plus. Voiam să-l cunosc pe el, omul, sufletul, așa cum este. Viața ne-a prins în etape de viață diferite. Eu, după 20 de ani de muncă și independență financiară, el un pic mai puțin așa că l-am întrebat cum va gestiona faptul că eu câștig mai bine. A zis că nu e problemă, dar cum voi gestiona eu, că femeia își dorește stabilitate materială. I-am spus că ce-mi oferă el nu se cumpără cu bani. Stabilitatea emoțională nu are preț”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Paula Chirilă își susține partenerul în carieră, fiind cea care l-a încurajat să dea examen la facultatea de actorie.

„M-am îndrăgostit de sufletul lui, de talentul lui în multe domenii. A fost sportiv de performanță, un artist, a avut o florărie. În Anglia făcea aranjamente florale pentru familia Beckham, duci și conti. Este un excelent peisagist și va deveni și un actor foarte bun pentru că acum studiază actoria. I-am descoperit acest talent, l-am încurajat și acum a intrat la faculate”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Ce spune actrița despre diferența de vârstă dintre ea și logodnicul ei

Paula Chirilă a vorbit deschis despre diferență de vârstă care există între ea și Dan Giuvelic, logodnicul său.

Actrița a fost invitată în cadrul emisiunii Furnicuțele de la Antena 1, unde a făcut mărturisiri despre viața ei amoroasă. Ea și Dan Giuvelic au o relație de aproximativ doi ani, acesta a mai fost căsătorit și din căsnicia anterioară are un fiu de șase ani.

„De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (…) El era regizor tehnic la teatrul respectiv (n.red. – când s-au îndrăgostit unul de celălalt) și și-a aruncat ochii spre mine și a zis ‘hmm’. Eram destul de sceptică, l-am întrebat câți ani are și am zis ‘aoleu'”, a spus Paula Chirilă, la Furnicuțele, citată de Spynews.ro.

Relația celor doi a evoluat foarte repede, în ciuda diferenței de 15 ani dintre ei, astfel că s-au mutat împreună după doar câteva luni.

„Ne-am mutat împreună după trei luni. Nu mai avea rost. Eu stăteam mai mult la ea. Aveam un apartament închiriat și zic: ‘Eu plătesc chirie de luni de zile și nu am călcat pe acolo'”, a explicat partenerul actriței.

Paula Chirilă a vorbit deschis despre operațiile sale estetice

Paula Chirilă a declarat că recent și-a făcut o intervenție pentru eliminarea grăsimii din zona abdomenului de care este foarte mulțumită. Vedeta a spus că este încântată de faptul că pielea ei arată așa cum era la vârsta de 20 de ani și și-a recăpătat elasticitatea și fermitatea.

„Laserul ăla pur şi simplu a strâns-o, dar a topit şi grăsime. Pielea arată aşa cum era la 20 de ani, ceea ce e fabulos!”, spunea acum ceva timp Paula Chirilă despre intervenția de la nivelul abdomenului.

Actrița a oferit recent mai multe detalii despre acea procedură, fiind surprinsă de cât de bine s-a simțit imediat după. Ba mai mult, Paula a spus că în ziua următoare s-a întors la muncă fără griji, simțindu-se într-o formă foarte bună.

„Crede-mă, după ce am sărit de pe masă, m-am dus într-o emisiune, direct, pentru că nu ai probleme”, a dezvăluit Paula Chirilă pentru Ego.ro, despre perioada în care și-a făcut liposucție.

Paula Chirilă a spus în trecut că este o persoană cât se poate de asumată și nu o deranjează să spună lucrurilor pe nume. Astfel, actrița își dorește să fie cât se poate de deschisă cu publicul, iar când vine vorba despre intervențiile estetice, Paula nu se sfiește să ofere detalii. Potrivit playtech.ro, Paula mai are și acid hialuronic injectat pentru a-și face tenul mai fin și mai hidratat. De asemenea, actrița și-a făcut și o lipoaspirație, a scăpat de ridurile de expresie și și-a corectat bărbia.

Citește și:

Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea: „Are foarte puțin acces la Internet'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro