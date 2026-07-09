Ispitele cosmetice ale lunii iulie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

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Pentru zilele petrecute în vacanță și serile memorabile de vară, mizează pe un look strălucitor și parfumuri care te scot din anonimat.

Glow all the way

Charlotte Tilbury Unreal Highlighter Fresh Healthy Glow Stick este un stick iluminator de corectare a tenului, îmbogățit cu ingrediente de îngrijire, având o formulă cu 92% ingrediente precum acid hialuronic, vitaminele C și E. Formula sa iluminează instantaneu și revitalizează aspectul pielii asigurând un finisaj proaspăt, luminos și sofisticat. Pielea ta va arăta mai proaspată, mai sănătoasă și mai radiantă cu fiecare aplicare. Disponibil pe sephora.ro.

Papaya Loquat

Sabon Papaya Loquat este colecția de vară care-ți oferă acea stare de bine ce transformă îngrijirea zilnică într-o evadare luminoasă și revigorantă. Produsele din această colecție au un parfum proaspăt, vesel și luminos, inspirat de strălucirea vibrantă a papayei coapte și a notei florale de loquat. Suculent și cărnos, surprinde voluptatea pulpei de papaya, amplificată de fructe galbene însorite, precum mango, piersica și fructul pasiunii, pentru o explozie exotică irezistibilă.

Look impecabil

Chanel LES BEIGES serum concealer natural healthy glow este un anticearcăn serum, cu extract de camelie albă și acid hialuronic, care revitalizează pielea și o face să strălucească. Imediat după aplicare, cearcănele și semnele de oboseală sunt vizibil minimizate, conturul ochilor este luminat și tenul își recapătă strălucirea. Disponibil în 15 nuanțe, pentru orice tip de ten.

Revitalizare

EveryDay for Future Super C Glow Eye Patches luminează zona ochilor și ajută la reducerea semnelor de oboseală pentru un look fresh și odihnit. Îmbogățite cu acid hialuronic testat clinic, stimulează producția naturală de colagen încă de la prima utilizare. Formula mai conține concentrat organic de citrice, apă organică de orz și glicerină organică.

Nuanțe pigmentate

Rujurile lichide Fenty Beauty Stunna Lip Paint, cu aplicator de înaltă precizie, îți îmbracă buzele în culori intense, care rezistă timp îndelungat și care vor întoarce toate privirile. Fiecare nuanță a fost selectată chiar de Rihanna și testată obsesiv pentru a se asigura că arată incredibil, indiferent de tonul pielii. Disponibil pe sephora.ro.

Un păr sănătos

Wella Professionals ULTIMATE SMOOTH 24/7 Silky Milk este un tratament leave-in, creat special pentru părul fin și mediu. Cu o textură lejeră, tip lapte, care se distribuie uniform și se absoarbe rapid, produsul oferă netezire de durată, control al efectului de frizz și strălucire naturală. Formula protejează împotriva umidității, radiațiilor UV și temperaturilor de până la 230°C.

Aromă de zmeură

Strălucirea verii începe sub duș. Scrub-ul de zahăr NALA cu Zmeură aduce un element spectaculos în ritualul tău de îngrijire: sclipiciul roz, pentru o piele care radiază feminitate și prospețime. Cristalele de zahăr se topesc delicat pe piele, îndepărtând impuritățile și celulele moarte, în timp ce combinația prețioasă de cinci uleiuri naturale hrănește intens pielea.

Note de iasomie

Extractul de parfum my Geisha Jasmine in the Sun surprinde senzația unei după-amiezi de vară scăldate în lumină aurie și briză mediteraneană. Compoziția se deschide cu note proaspete de bergamotă, cuișoare și salvie, care conduc către o inimă solară de iasomie, floare de portocal și ylang-ylang. Baza de ambră, patchouli, lemn de cedru și vanilie completează parfumul.

Rhode Summer

Rhode Pocket Bronze este un bronzer cremos, ideal pentru utilizare, oriunde te-ai afla. Oferă o culoare hidratantă și construibilă, care se estompează perfect și rezistă întreaga zi. Formula sa ușoară, nelipicioasă se aplică fără efort și se topește delicat pe ten. Rhode livrează acum și în România, iar din toamnă produsele vor fi disponibile și în Sephora.

Beauty-tech

FOREO lansează UFO™ Advanced LED Lighthouse Panel, o inovație revoluționară, care duce rutina LED de îngrijire a pielii la următorul nivel și pe care o poți folosi în confortul casei tale. Dincolo de efectele vizibile asupra pielii, reglează automat lumina în funcție de ritmul circadian – ciclul biologic natural care influențează procesele de regenerare, reparare celulară și inflamație.

Ediție limitată

Parfums de Nicolai Fleur d’Oranger este o ediție limitată, centrată pe floarea de portocal. Debutează cu note de bergamotă, portocală și petitgrain, evoluând apoi către o inimă florală formată din neroli, absolut de floare de portocal și pittosporum. Baza este alcătuită din vanilie, vetiver și mosc alb, conferind parfumului un finisaj delicat. Disponibil pe nicheparfumerie.ro.

Tușe bronzante

Dior Forever Skin Bronze este un balsam bronzant, care conferă tenului un ton cald cu aspect de bronz natural și acoperire construibilă. Textura sa ultra-delicată se aplică foarte ușor pe ten, pentru un efect care imită impecabil bronzul natural. Tenul devine luminos, pielea este catifelată, iar bronzul este intensificat. Disponibil în șase nuanțe.

Inovație germană

Există momente în care crema nu este suficientă, iar pielea ta are nevoie de mai mult. Are nevoie de un boost. Fiolele Dr. Grandel combină ingrediente high-performance (acid hialuronic, retinol, squalane, AHA, vitamine etc.) cu cele mai noi descoperiri din cercetarea cosmetică. Rezultatul? Tratamente concentrate care redau luminozitatea, fermitatea și energia pielii – atunci când ai nevoie.

Răsfăț pentru păr

Mai mult decât un parfum de păr, Keune Golden Gloss este o experiență senzorială completă. Formula bifazică oferă părului până la 42% mai mult luciu și reduce vârfurile despicate. În plus, aroma Sunlit Amber, inspirată de o zi de vară în sudul Franței, cu note de mandarină, bergamotă, floare de portocal și ambră, parfumează părul pentru întreaga zi.

Pocket-sized

Dewy Hydra Caffeine Serum Stick de la MÁDARA este un ser inovator sub formă de stick, care revitalizează instantaneu tenul, reducând aspectul tern și semnele de oboseală. Textura solidă, care se transformă imediat într-un ser la contactul cu pielea, se topește delicat și se absoarbe rapid, lăsând tenul răcorit, fresh și cu luminozitate naturală. Disponibil pe miobio.ro.

Tonuri intense

Narciso Rodriguez PURE MUSC BLANC eau de parfum intense surprinde senzorialitatea lenjeriei albe curate care îmbrățișează pielea caldă. Combinând prospețimea pură a unui acord curat cu flori albe învăluite într-un mosc moale și strălucitor, pe o bază catifelată de lemn de cedru și vanilie, compoziția este un chypre floral modern captivant, cu o intensitate care fascinează.

Vară italiană

Apa de toaletă Maison Margiela REPLICA Never-ending Summer debutează cu un acord energic de spritz italian, care îmbină portocala suculentă cu ghimbir proaspăt și duo piperat. Parfumul prinde treptat o profunzime picantă, combinând acordurile de ceai Earl Grey, cardamom și note de nucșoară. La final, se instalează notele de vetiver, lemn de cedru și pactchouli. Disponibilă pe notino.ro.

Textură lejeră

Cremă hidratantă sorbet cu Vitamina C de la Garnier oferă hidratare intensă pielii și efect de iluminare. Are o textură ultra-lejeră tip sorbet, se absoarbe rapid, lăsând tenul mat și vizibil mai luminos. Îmbogățită cu 4% niacinamidă și vitamina C, contribuie și la reducerea petelor pigmentare. Este potrivită și pentru tenul sensibil, inclusiv ca bază de machiaj.

Ritual aromat

Valentino Beauty extinde universul Born in Roma prin lansarea noilor Born in Roma Hair & Body Mists, oferind un voal delicat și aerat de parfum atât pentru păr, cât și pentru piele. Gama debutează cu patru esențe inspirate de aromele Golden Coconut, Caramel Crush, Vanilla Bliss și Salty Pistachio, cu acorduri de nucă de cocos, caramel, vanilie și fistic.

Note irezistibile

Apa de parfum Nina de la Nina Ricci este realizată cu 89% ingrediente de origine naturală, într-o formulă vegană. Ingredientul vedetă este fisticul, în timp ce jeleul de bergamotă aduce o explozie de prospețime. Gardenia amplifică bogăția notelor, iar combinația de vanilie și lemn de santal oferă o senzație caldă și confortabilă.

Exfoliere delicată

Pudra enzimatică pentru curățare și exfoliere de la CU Skin este un produs versatil, ideal atât pentru față, cât și pentru corp. La contactul cu apa, această pudră fină se transformă într-o spumă cremoasă care îndepărtează delicat impuritățile și surplusul de sebum, lăsând textura pielii incredibil de netedă, fără senzația neplăcută de piele care strânge. Disponibilă pe bilenegre.ro.

LES Ô

Pregătește-te pentru o vară fabuloasă cu noul gest de frumusețe irezistibil de la Lancôme. Noile Ô Juicy Hair & Body Mists nu sunt doar simple parfumuri, ci accesorii esențiale care captează însăși esența verii într-un format ultra-ușor și jucăuș, create pentru a te însoți pretutindeni. Textura lor aerată îți îmbracă pielea și părul în arome fructate și delicioase.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Angel Blush, Mugler, 100 ml, 895 lei

Apă de parfum Only Desire, Diesel, 80 ml, 698 lei, exclusiv în parfumeriile Douglas

Apă de parfum Flying South, FLORAIKU, 60 ml, 1.650 lei, disponibilă în Madison Perfumery

Apă de parfum White Blood, L’Entropiste Paris, 100 ml, 1.500 lei, disponibilă pe nicheparfumerie.ro

Apă pentru styling-ul părului Ocean Mist, Sachajuan, 143 lei, disponibil pe notino.ro

Cremă cu protecție solară Sunscreen Pack, Mania Holic, disponibilă în curând pe bilenegre.ro

Cremă de zi cu protecție solară THE PROTECTOR, HEJ ORGANIC, 79 lei, disponibilă pe miobio.ro

Cremă intens hidratantă Cellular Performance Extra Intensive Cream, Sensai, 1.647 lei

Cremă hidratantă cu protecție solară Defense Essential Glow Moisturizer SPF 30, Paula’s Choice, 219 lei

Fard de obraz lichid Juicy Tubes Cheeks Blush Tint, Lancôme, 125 lei, exclusiv în Sephora

Fond de ten Love Fusion 24H Moisture Radiant Foundation, KIKO Milano, preț în magazin

Gel pentru accelerarea bronzului Tanning Jelly Sun Reflections, Babaria, 90 lei, disponibil pe tuju.ro

Loțiune facială cu protecție solară, Blemish Sun Lotion, CU Skin, 120 lei, disponibilă pe bilenegre.ro

Mascara Vertigo Drama, Armani Beauty, 265 lei

Paletă cu farduri de pleoape Les Beiges Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette, Chanel, 388 lei

Pensulă pentru aplicarea pudrei, Jublien Beauty, 70 lei

Serum hidratant Hydra Plump Super Serum, Himalaya, 100,9 lei

Serum hidratant și pentru luminozitate Super C Glow Serum, EveryDay for Future, 84 lei

Spray protector pentru păr Sun Protect Scalp & Hair Mist, BC Bonacure, 72 lei, disponibil pe notino.ro

Spray strălucitor cu sare de mare pentru păr, Rasberry, Nala, 29.90 lei

Spumă lejeră pentru păr Sea Foam, Keune, preț în saloane

Stick cu protecție solară Korean Heritage Hydrating Sun Stick SPF 50, KORIKA, 104 lei, disponibil pe notino.ro

Tratament leave-in pentru păr Blond Absolu Blonde Guard, Kérastase, 180 lei

Ulei de corp Amande Sublime shimmering body oil, L’Occitane, 228 lei

Unguent multifuncțional pentru ten 10-in-1 Cica Repair+, MIXA, 49,95 lei

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Foto: PR

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