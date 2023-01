Skincare cocktailing – ce trebuie să știi despre tendința momentului în domeniul îngrijirii tenului

Când vine vorba de îngrijirea pielii, există doar două categorii de persoane. Cele care preferă o abordare minimalistă și care se rezumă la două, trei produse esențiale, și cele care au nevoie de cel puțin patru serumuri, două geluri de curățare și trei creme diferite pentru a putea merge la culcare împăcate că i-au oferit pielii lor tot ce era mai bun. Nu sunt aici să militez pentru nici una dintre cele două variante. Ambele pot funcționa la fel de bine. Fiindcă, dacă am învățat ceva despre îngrijirea pielii în ultimii ani, e că nu există un răspuns universal sau o metodă ori un tratament care să fie potrivit pentru absolut toată lumea. Nevoile fiecăreia dintre noi sunt diferite, așa că e important să înțelegi că nu există un Holy Grail al rutinei de îngrijire. Dar există câteva aspecte pe care toate ar trebui să le luăm în considerare, indiferent de tabăra în care ne aflăm. Iar cel mai important dintre ele este reprezentat de ingredientele pe care le folosim și modul în care le combinăm.

Chiar dacă folosești doar două produse, este esențial să știi care sunt substanțele potrivite pentru tipul tău de ten, ce ingrediente funcționează de minune împreună și care sunt cele pe care nu ar trebui niciodată să le aplici în același timp. Tocmai de aceea, pentru a afla mai multe despre skincare cocktailing și pentru a te ajuta să-ți creezi o rutină de îngrijire benefică pentru pielea ta, am stat de vorbă cu Mihaela Dăncăescu, chirurg plastician Cronos Med, și Ana-Maria Nedelcu, estetician și manager Dermaspa & Skinshop.

Ideea de skincare cocktailing se referă la combinarea și aplicarea mai multor ingrediente cu scopul de a trata într-un mod mai eficient diversele afecțiuni ale pielii. Nu te lasă păcălită de nume. Nu înseamnă că trebuie să te transformi într-un mixologist și să amesteci toate produsele pe care le ai pentru a obține o poțiune magică. Acest lucru nu numai că nu i-ar oferi pielii tale nici un beneficiu, ci din contră, ar putea duce la apariția unor iritații serioase. Conceptul se referă la aplicarea separată a mai multor substanțe, care lucrează sinergic pentru a-i oferi tenului tău rezultate mai bune. Însă pentru a face asta e nevoie de „o bună înțelegere a modului în care ingredientele active interacționează între ele, dar și cu pielea ta”, spune Ana-Maria Nedelcu.

Dar înainte de a detalia discuția despre ingrediente, regula generală de care trebuie să ții cont atunci când folosești mai multe produse este să „le aplici în ordinea densității lor”, precizează Ana Maria. „Începe cu produsul cel mai light și mai fluid, așteaptă până se absoarbe în piele, iar apoi adaugă-l pe următorul”. Cum se traduce asta în pași concreți?

„Pentru rutina de dimineață, primul pas constă în spălarea tenului cu un produs de curățare blând, adecvat tipului tău de ten. Apoi, poți opta pentru un tonic hidratant, cu acid hialuronic și peptide, sau pentru unul bogat în vitamina C. Continuă cu un ser cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, apoi cu o cremă pentru conturul ochilor, pentru a menține elasticitatea și hidratarea pielii și pentru a preveni și a trata ridurile. Pentru persoanele care se trezesc dimineața cu pungi sub ochi sau se confruntă cu cearcăne, o cremă de ochi cu cafeină poate fi eficientă. Următorul pas constă în aplicarea unei creme hidratante, potrivită tipului de piele, pentru a sigila produsele aplicate anterior. Iar la final, folosește o cremă cu protecție solară cu SPF 30 sau 50. Dacă ai un ten mixt sau gras, după serum poți aplica direct o cremă hidratantă cu SPF”, spune Ana-Maria.

În ceea ce privește rutina de seară, pașii sunt destul de asemănători, păstrându-se același principiu al densității produselor. „Începe cu demachierea tenului (poți opta pentru o apă micelară bifazică, un ulei de curățare sau un lapte demachiant) și continuă apoi cu spălarea feței cu un produs de curățare (gel sau spumă), potrivit tipului tău de ten. Pasul trei constă în aplicarea unui toner, urmat apoi de un serum. Dacă vrei să folosești mai multe seruri, începe cu cele pe bază de apă și încheie cu cele pe bază de ulei. Continuă rutina cu o cremă de noapte și la final folosește un ulei facial, care va sigila toate ingredientele aplicate anterior pe piele”, explică Ana-Maria. În plus, aceasta îți recomandă ca „o dată la 7-10 zile, în funcție de tipul de ten, să îți exfoliezi tenul și să aplici o mască restructurantă”.

Până aici lucrurile sunt destul de simple și de intuitive. Situația se complică atunci când vrem să punem în aplicare ideea de skincare cocktailing. Ana-Maria atrage atenția asupra acestei metode, subliniind faptul că, „dacă asociezi greșit ingredientele poți provoca iritații sau uscăciunea pielii. De asemenea, poți contracara beneficiile anumitor substanțe, făcându-le ineficiente. Însă combinarea corectă poate duce la abordarea eficientă a mai multor probleme ale pielii (dacă ai de-a face cu acnee și pete pigmentare, de exemplu), ajută la diminuarea efectelor secundare nedorite ale anumitor ingrediente (cum ar fi retinolul și acizii) și determină unele ingrediente să funcționeze sinergic, sporindu-le astfel efectele”. Așa cum vodca merge de minune cu sucul de portocale (și evident că spun asta doar pentru a rămâne în zona de cocktail-uri, nu pentru că aș fi o fană), la fel și „substanțele active precum retinolul sau acizii alfa hidroxi (AHA) funcționează perfect cu acidul hialuronic, peptidele, resveratrolul sau cu ceramidele”, spune Ana-Maria. La polul opus, nu poți asocia în aceeași etapă de îngrijire „retinolul cu acizii alfa/beta hidroxi, cu peroxidul de benzoil sau cu vitamina C”. Dacă deja te-am pierdut în denumiri complicate și nu știi care dintre aceste ingrediente ți se potrivește și de care ar trebui să stai departe, ți-am pregătit câteva exemple de rutine, specifice pentru diferitele probleme cu care se poate confrunta pielea.

Tenul matur

„Pe măsură ce îmbătrânim, metabolismul celular încetinește, activitatea fibroblastelor scade, iar producția de colagen încetinește”, spune Ana-Maria. Ce înseamnă asta? Că pielea e mai expusă la deshidratare și la apariția ridurilor. Iar dacă la aceste procese naturale mai adăugăm și „factorii externi nocivi, precum expunerea la soare, fumatul sau o dietă nesănătoasă, pielea noastră se va confrunta cu o îmbătrânire accentuată”. Pentru a trata semnele îmbătrânirii, fără îndoială, principalul ingredient de care avem nevoie este retinolul. Îmi e greu să cred că există cineva care să nu fi auzit de această substanță, care de ani buni se află în topul celor mai folosite ingrediente din industria de beauty. Însă ce trebuie să știi înainte de a o adăuga în rutina ta este că nu toate tipurile de piele o tolerează ușor. Așa că „începe să folosești un retinol cu o concentrație mică, de maxim 0,5%. Aplică-l pe pielea curată și uscată, o dată la trei zile, și crește frecvența aplicărilor treptat, urmărind toleranța pielii. Dacă observi că te confrunți cu iritații, roșeață, sensibilitate sau uscăciune accentuată, folosește-l la distanțe mai mari de timp”, îți recomandă Ana-Maria.

Un alt lucru important pe care trebuie să îl știi despre acest ingredient e că „trebuie folosit doar în rutina de seară”, spune Mihaela Dăncăescu. Cum retinolul are tendința de a usca pielea, acesta funcționează perfect cu substanțe hidratante precum acidul hialuronic sau niacinamidele. „Așa că dacă îl folosești sub formă de serum, la 15 minute după ce l-ai aplicat, poți veni cu un alt strat de acid hialuronic, dar și cu o cremă hidratantă, care să conțină ceramide, glicerină sau niacinamide. Toate aceste substanțe contracarează efectele secundare nedorite ale retinolului”, explică Ana-Maria. Dacă vrei o abordare minimalistă, atunci urmează sfatul Mihaelei, care îți recomandă ca în rutina de seară să folosești doar un produs pe bază de retinol, de preferat o cremă, fără a mai adăuga și alte produse. „Dacă încărcăm epiteliul de suprafață, oprim aportul de oxigen din derm, adică locul în care vrem să reorganizăm fibrele de elastină și să stimulăm fibroblastul. Iar pielea se hrănește foarte bine la aer. Dacă adăugăm foarte multe produse e posibil să nu obținem efectul pe care ni-l dorim, și chiar mai rău, să macerăm tegumentele”, explică Mihaela.

Pentru rutina de dimineață, cele două specialiste îți recomandă să continui tot cu ingrediente hidratante precum ceramide, acid hialuronic, niacinamide, dar și vitamina C. Ana-Maria precizează că există o adevărată controversă în ceea ce privește asocierea în aceeași etapă de îngrijire a vitaminei C cu niacinamidele. „Conform unor cercetări mai vechi, niacinamida poate afecta integritatea vitaminei C. În plus, când sunt combinate în aceeași etapă de îngrijire, pot provoca uscăciunea și înroșirea pielii. Cele două funcționează eficient la un pH diferit. În timp ce vitamina C se utilizează la un pH scăzut, niacinamida funcționează mai bine la un pH mai mare sau neutru. O variantă sigură ar fi aplicarea vitaminei C în timpul zilei și folosirea unui ser cu niacinamidă seara.”

Sfatul Mihaelei este să folosești un fluid revitalizant care să conțină și acid hialuronic și vitamina C. „De ce? Pentru că dimineața aplicăm și o cremă cu factor de protecție și machiaj. Și poate fi prea mult. Recomand o rutină de îngrijire cât mai simplă”, spune ea. Indiferent de alegere, nu uita produsul cu SPF, deoarece retinolul este fotosensibilizant, iar acest lucru poate favoriza apariția petelor pigmentare.

Nu combina însă retinolul cu acizii AHA, BHA sau cu peroxidul de benzoil. „Stratificarea acestor produse poate provoca iritații, spune Ana-Maria, care precizează că nici vitamina C nu ar trebui aplicată în același timp cu retinolul. „Aplică vitamina C dimineața și retinolul seara. De asemenea, cea mai bună modalitate de a folosi acizi alături de retinol este de a îi alterna: o seară cu retinol, o altă seară cu un AHA sau BHA, în funcție de tipul de ten. Dacă pielea ta este foarte grasă și predispusă la acnee, poți folosi și un demachiant pe bază de AHA sau BHA înainte de retinol, pe care să îl clătești apoi cu apă din abundență”.

Ten acneic

Dacă te confrunți cu un ten acneic, Mihaela îți recomandă să introduci în rutina de seară un produs bogat în acid salicilic. „Acesta acționează la nivelul glandei sebacee și normalizează cantitatea de sebum secretată. E important de știut că nu o inhibă complet. Asta înseamnă că pe timpul zilei ai nevoie de hidratare. Poți alege ceramide, acid hialuronic sau glicerină. Dar dacă te confrunți și cu un aspect al porilor dilatați și cu cicatrici, atunci te sfătuiesc să stai departe de ceramide și de glicerină și să folosești produse care conțin zinc și selenium, care re-epitelizează și hidratează”.

Ana e de părere că anumite forme de acnee pot fi ținute sub control combinând peroxidul de benzoil cu ingrediente hidratante precum acidul hialuronic sau niacinamidele. De asemenea, subliniază faptul că folosirea unei creme cu factor de protecție este esențială. Însă te sfătuiește să nu aplici în același timp cu peroxidul de benzoil și un strat de retinol (cu excepția unui tratament special formulat pentru acnee, numit Epiduo), vitamina C, sau acizi AHA și BHA.

Pete pigmentare

Petele pigmentare reprezintă una dintre afecțiunile pielii cel mai greu de tratat. În plus, ele necesită o abordare complexă, care de cele mai multe ori include proceduri faciale, precum peeling-uri sau tratamente laser, combinate cu produse speciale de îngrijire. Mihaela Dăncăescu precizează că tratarea petelor pigmentare ar trebui să aibă loc în afara sezonului cald, „fiindcă în această perioadă a anului melanocitul este deja stimulat de ultraviolete. Dacă mai adăugăm și un produs de depigmentare vom avea doi factori care îl vor stimula. Iar astfel nu vom face decât să accentuăm aspectul petelor pigmentare”.

Însă, Ana-Maria Nedelcu spune că poți folosi serumuri anti-pigmentare care conțin următoarele substanțe: „vitamina C, arbutin, acid ferulic, acid azelaic, extract de lemn dulce, acid kojic, niacinamide, acid lactic, glicolic, tranexamic și retinol. Aceste ingrediente funcționează în moduri diferite, motiv pentru care puteți găsi o combinație a acestora în produsele anti-pigmentare”. La această listă, Mihaela mai adaugă și acidul glicolic, mandelic sau piruvic. De asemenea, cu două luni înainte de venirea verii, recomandă „folosirea hidrochinonei, o substanță ce inhibă melanocitul și scade capacitatea acestuia de a pigmenta în sezonul cald. Dacă are o concentrație mare, de 5%, folosește-o timp de 15 zile, iar apoi fă o pauză. Dacă alegi una de o concentrație medie, atunci o poți aplica în fiecare seară”. Însă nu uita: indiferent de tipul de tratament pe care îl folosești, protecția solară este absolut necesară!

Reguli de bază

Conceptul de skincare cocktailing îi poate oferi pielii tale foarte multe beneficii și rezultate vizibile într-un timp mult mai scurt decât dacă ai folosi abordarea clasică de îngrijire a tenului. Însă trebuie să înțelegi că mai mult nu înseamnă întotdeauna și mai bine! Nu îți aplica straturi generoase de ingrediente active pe față și nu utiliza în aceeași etapă substanțe puternice, care pot perturba bariera pielii, provocând astfel iritații, roșeață sau uscăciune. Cea mai bună metodă de a combina mai multe ingrediente active este de a alterna folosirea lor. De exemplu, aplică într-o seară un produs cu retinol, iar în seara următoare unul cu acizi AHA sau BHA.

Iar dacă preferi să rămâi la o rutină de îngrijire minimalistă, urmează sfatul Anei-Maria: „Poți aduce îmbunătățiri considerabile tenului tău doar printr-o curățare corectă a feței, atât dimineața, cât și seara, folosind un retinoid blând pe timpul nopții și aplicând un antioxidant și un produs cu factor de protecție pe timpul zilei”.

Chiar dacă ți-am explicat care sunt principiile de bază de care ar trebui să ții cont atunci când îți construiești o rutină, asta nu te scutește de o vizită la medicul dermatolog. Știu că e extrem de tentant să sari peste pasul ăsta, dată fiind toată informația pe care o găsești pe Internet, toate recomandările și testimonialele altor persoane care, în principiu, se confruntă cu aceleași probleme ale pielii ca și tine. Dar nu o face. Pentru că, după cum îți spuneam, fiecare ten este diferit și ce poate funcționa de minune pentru prietena ta, pentru tine se poate transforma într-un adevărat fiasco. Continuă să te informezi din surse sigure și de încredere. Asta te va ajuta în discuția cu medicul tău dermatolog, pentru că vei putea să înțelegi mai bine recomandările sale și îi vei putea adresa întrebări punctuale și relevante, ce te vor face să iei cele mai bune decizii pentru tenul tău.

Citește și:

Cele mai importante cauze care duc la căderea părului

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro