5 lucruri de evitat atunci când ai părul degradat

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Însă, indiferent de cauze, odată ce răul a fost făcut, iată ce obiceiuri trebuie să eviți de acum înainte.

1. Coafarea cu dispozitive fierbinți

Folosirea uscătorului de păr și a plăcii în mod regulat reprezintă una dintre cele mai comune cauze ale degradării părului. Treaba cu aceste ustensile e că sunt fierbinți, iar uzul lor repetat duce la ruperea cuticulei, și, în timp, părul devine uscat, predispus la rupere. Pe cât posibil, încearcă să-ți usuci podoaba capilară în mod natural, iar dacă trebuie să apelezi la uscător, ondulator, bigudiuri calde sau la placă, folosește de fiecare dată un produs de styling ce-i va conferi protecția de care are nevoie.

2. Alcoolul

Nu e vorba despre petrecerea de sâmbătă seară, ci despre alcoolul care e de multe ori folosit în formulele unor produse de styling (uneori, chiar și în cele care promit hidratare sau hrănire). Încearcă să eviți produsele care menționează pe etichetă că ar conține alcool izopropilic, alcool propanol, alcool propil, și SD alcool-40. Alcoolul cetearil, alcoolul cetilic și alcoolul stearilic sunt considerate alcooluri uleioase și chiar au proprietăți hidratante.

3. Sulfații

În ultimii ani s-a discutat foarte mult despre sulfați, atât în contextul colorării părului cât și în cercetările care se fac despre motivele declanșării cancerului. Cu toate astea nu avem o imagine foarte clară asupra efectelor secundare (la scară largă) ale acestor substanțe, dar știm că expunerea părului la sulfați poate rezulta într-o podoabă capilară lipsită de strălucire și vitalitate. Pentru că, de fapt, sulfații sunt detergenți destul de duri (conținuți de multe șampoane) care îndepărtează uleiul natural (sebumul) de pe cuticula de păr și de pe scalp și le lasă vulnerabile factorilor externi.

4. Spălarea excesivă

OK, poți sări peste acest sfat dacă ai părul foarte gras. Dar dacă lucrurile stau așa, e foarte posibil ca părul tău să nu fie degradat. Însă dacă firele sunt fine și afectate de factorii externi și chimici n-ai niciun motiv să folosești șamponul (care are proprietăți degresante) în fiecare zi – la nevoie poți purta o pălărie sau un alt accesoriu de par pentru a amâna spălatul cu o zi sau două. Ideal ar fi să te speli cu apă călduță (nu fierbinte) de trei ori pe săptămână și să aplici șamponul doar pe scalp, oricum ajunge indirect și pe lungimi atunci când te masezi. Pentru repararea părului degradat investește în fiole, tratamente și măști, chiar îl ajută!

5. Coafuri care strâng părul

Cozi de cal, cocuri, împletituri care îți mențin părul strâns… toate sunt dăunătoare scalpului atunci când se abuzează de ele. Când firele sunt foarte strânse (a se citi trase) se creează o tensiune la nivelul cuticulei, iar asta poate duce la tocirea sau chiar la ruperea firului. Dacă părul tău e fragil, fii îngăduitoare cu el, menține-l cu coafuri relaxate și evită să-l prinzi, în special când este ud, pentru că atunci e cel mai vulnerabil!

Foto: Arhiva ELLE

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