Seriale din anii 2000 de (re)văzut oricând ai ocazia

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Cu toate că au trecut mai mulți ani de la apariția lor, aceste seriale celebre din anii 2000 rămân memorabile și își mențin farmecul care te va face să le urmărești până la ultimul episod.

1. Lost

În Lost, serialul creat de J.J. Abrams, Jeffrey Lieber și Damon Lindelof, cunoaștem o poveste emoționantă și devastatoare a unor pasageri ai unui zbor de la Sydney la Los Angeles, care supraviețuiesc unui accident îngrozitor. Serialul surprinde maniera prin care fiecare individ percepe supraviețuirea, iar alături de o serie de flashback-uri se construiește o viziune asupra identităților personajelor, precum și asupra justificărilor din spatele acțiunilor pe care le fac. Serialul a fost difuzat din 2004 până în 2010 și au jucat nume precum Evangeline Lilly, Daniel Dae Kim, Matthew Fox și Ian Somerhalder.

2. 30 Rock

Tina Fey a creat serialul 30 Rock, în care are și rolul principal. Actrița a jucat-o pe Liz Lemon, scenarista unui serial de televiziune de noapte. Apariția în peisaj a unui nou vicepreședinte executiv aduce schimbări majore pentru serial, care se dorește să aibă succes în ceea ce privește audiențele. Așa că, Liz trebuie să se adapteze acestor transformări și să își mențină echipa unită. Cele șapte sezoane au rulat din 2006 până în 2013.

3. Private Practice

Private Practice este spin off-ul celebrului serial Grey’s Anatomy. Această dramă medicală creată de către Shonda Rhimes o surprinde pe Addison Montgomery, interpretată de Kate Walsh, fosta soție a lui Derek Shepherd, jucat de Patrick Dempsey. Ea lucrează în California ca medic obstetrician la un cabinet privat și încearcă să mențină un echilibru între familie, dragoste și muncă. Private Practice a avut șase sezoane, din 2007 până în 2013.

4. Gilmore Girls

Girlmore Girls se înscrie în categoria serialelor fenomen și a devenit o componentă importantă în istoria culturii pop. Serialul explorează dinamica dintre o mamă singură, Lorelai, interpretată de Lauren Graham, și fiica ei adolescentă, Rory, jucată de Alexis Bledel, care locuiesc în Stars Hollow, un orășel din Connecticut. Relația lor are parte de urcușuri, coborâșuri, drame, tensiuni, conflicte între generații, precum și perspective diferite în privința intrigilor romantice. Cele șapte sezoane au fost difuzate din 2000 până în 2007.

5. Mad Men

Dacă ai un interes pentru publicitate, marketing sau relații publice, un punct de pornire ar fi Mad Men, un serial care abordează și arată dinamica din aceste domenii. Acțiunea se petrece în New York, în 1960, iar povestea surprinde dramele care au loc în agenția de publicitate Sterling Cooper Advertising Agency. Serialul a avut și o distribuție pe măsură, formată din Elisabeta Moss, Jon Hamm, Christina Hendricks și John Slattery. Mad Men a avut șapte sezoane, difuzate din 2007 până în 2015.

6. Joan of Arcadia

Actrița Amber Tamblyn a avut rolul principal în Joan of Arcadia. În serialul creat de către Barbara Hall, a interpretat-o pe Joan Girardi, o adolescentă plină de incertitudini care e convinsă că îl poate vedea pe Dumnezeu. Și nu oricum, ci deghizat în diverși oameni din viața ei. Joan of Arcadia a avut două sezoane, care au rulat din 2003 și până în 2005.

7. Psych

În Psych, doi prieteni foarte buni păcălesc pe toată lumea că sunt clarvăzători și ajung să lucreze cu Departamentul de Poliție din Santa Barbara pentru a descoperi adevărul și persoanele vinovate din spatele unor cazuri foarte grave. Totuși, merită de aflat pentru cât timp vor continua șarlatania pe care au pus-o la cale. Psych a avut opt sezoane, care au rulat din 2006 și până în 2014.

8. Friday Night Lights

În serialul Friday Night Lights cunoaștem o echipă de fotbal american pentru liceeni din Dillon, Texas. Kyle Chandler a interpretat rolul antrenorul principal al echipei Dillon Panthers, pe numele său Eric Taylor, care trebuie să aducă victoria echipei sale. Povestea a fost explorată pe parcursul a cinci sezoane, din 2006 până în 2011, iar din distribuție au mai făcut parte Connie Britton, Jesse Plemons, Aimee Teegarden și Zach Gilford.

Foto: PR

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