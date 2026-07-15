10 seriale fantasy pline de acțiune, care merită toată atenția ta

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Serialele de mai jos îți vor da ocazia să descoperi pe ecrane lumi fantastice și acțiuni care te vor captiva din prima clipă.

1. Merlin

Serialul Merlin, care are cinci sezoane, se concentrează pe Merlin, un tânăr vrăjitor și totodată slujitor al Prințului Arthur, care lucrează în mare discreție la abilitățile sale magice, cu toate că orice înseamnă magie se pedepsește cu moartea în regatul Camelot.

2. Being Human

În serialul Being Human, creat de Jeremy Carver și Anna Fricke, trei ființe supranaturale, mai precis un vampir, un vârcolac și o fantomă, ne arată cum se desfășoară viața lor și care sunt provocările pe care le întâmpină. Cei trei locuiesc împreună, așa că este și mai interesant de urmărit dinamica lor.

3. Lost Girl

Povestea fantasy din serialul Lost Girl se axează pe Bo Dennis, o ființă supranaturală, pe numele ei succubus, care se hrănește cu energia sexuală a altor oameni. Ea provine dintr-o familie umană, așa că pornește într-o călătorie de descoperire a adevăratelor sale origini, pe măsură ce face parte atât din tabăra Zânelor Luminii, cât și din cea a Zânelor Întunericului.

4. Sleepy Hollow

În serialul Sleepy Hollow, Ichabod Crane este readus la viață pentru a face echipă alături de locotenenta de poliție Abbie Mills pentru a proteja lumea de forțele răului. Aflat cu peste 200 de ani în viitor, el trebuie totuși să se adapteze vieții moderne și să dea de urma unuia dintre cei Patru Călăreți ai Apocalipsei.

5. Penny Dreadful

Cele trei sezoane din serialul fantasy și de epocă Penny Dreadful surprind atmosfera din Londra victoriană. În această poveste, exploratorul Sir Malcolm Murray, pistolarul american Ethan Chandler, omul de știință Victor Frankenstein și mediumul Vanessa Ives pun umărul împreună la lupta împotriva forțelor supranaturale.

6. Da Vinci’s Demons

După cum probabil se deduce și din numele serialului, Da Vinci’s Demons ne poartă prin fascinanta lume a lui Leonardo Da Vinci, pornind de la anii săi petrecuți în Florența. Actorul Tom Riley i-a dat viață acestuia pe ecrane, fiind în distribuție alături de Gregg Chilingirian, Laura Haddock, Blake Ritson și Elliot Cowan.

7. Ash vs. Evil Dead

Ash vs. Evil Dead este un serial horror care continuă povestea din filmele Evil Dead. Actorul Bruce Campbell îl interpretează pe Ashley „Ash” J. Williams, care este responsabil cu salvarea omenirii, scoțându-și la iveală cu această ocazie și latura înfricoșătoare.

8. Renegade Nell

Renegade Nell a avut un singur sezon, iar fiecare a cuprins o împletire între fantasy, comedie, dramă și acțiune. Acțiunea are loc în Anglia secolului al XVIII-lea, atunci când o tânără neînfricată, despre care se credea că a murit, revine din Bătălia de la Blenheim la familia ei. Însă întâlnirea cu cele două surori și tatăl ei aduce și mai multe necazuri.

9. Grimm

De-a lungul celor șase sezoane din serialul polițist și fantasy Grimm aflăm povestea lui Nick Burkhardt. Interpretat de David Czarra Giuntoli, el lucrează ca detectiv de omucideri, însă face o descoperire neașteptată. Află că este, de fapt, descendentul unei linii de gardieni, Grimm, care au misiunea de a păstra un echilibru între umanitate și creaturile mitologice.

10. Highlander

Serialul Highlander, care a rulat din 1992 și până în 1998, a abordat tema nemuririi. Duncan MacLeod, un nemuritor în vârstă de 400 de ani, e urmărit de mai mulți nemuritori care îi vor răul, așa că se luptă unul împotriva celuilalt, până când se vor decapita, fiind singura modalitate prin care pot fi uciși.

Foto: PR

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