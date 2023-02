10 filme britanice foarte bune pe care să le vezi oricând ai ocazia

Dacă ți-ai propus să explorezi mai mult zona filmelor britanice, îți spunem că recomandările de mai jos vor fi potrivite pentru tine. Fie că sunt pelicule a căror acțiune se petrece în Marea Britanie sau că sunt făcute de regizori britanici, vei găsi în această listă câteva care să fie pe placul tău.

1. Billy Elliot

În acest film regizat de Stephen Daldry, este vorba despre un băiat, pe nume Billy Elliot, care nu are o viață ușoară și trăiește într-un cartier în care nu dispune de atât de multe resurse. Pentru el, refugiul e dansul, iar această pasiune îl determină să viseze și să reușească să obțină un loc la o școală prestigioasă din Londra.

2. Saving Mr. Banks

În Saving Mr. Banks, regizorul și producătorul Walt Disney, jucat de Tom Hanks, încearcă din răsputeri să obțină drepturile pentru a ecraniza cartea Mary Poppins, scrisă de Pamela Lyndon Travers. Dar, nu este atât de ușor să facă asta pentru că se confruntă cu încăpățânare din partea autoarei.

3. Howard’s End

James Ivory a regizat Howard’s End, o adaptare după romanul scris de E. M. Forster. În acest film, pe lângă cele trei clase sociale diferite din Anglia, de la începutul secolului al XX-lea și lupta lor pentru supraviețuire, mai e interesant și momentul în care două surori încep să aibă sentimente față de doi bărbați care fac parte dintr-o familie conservatoare și bogată.

4. The Dig

Din distribuția filmului The Dig, regizat de Simon Stone, fac parte Lily James, Carey Mulligan, Ralph Fiennes și Johnny Flynn. Acțiunea se întâmplă în preajma celui de-al Doilea Război Mondial și surprinde cum un arheolog angajat de o văduvă va face o descoperire neașteptată și cu o semnificație puternică și importantă.

5. 1917

Pe lângă relatarea dezastrelor Primului Război Mondial, acest film se mai concentrează și pe misiunea a doi soldați britanici. Aceștia trebuie să transmită urgent un mesaj unui alt regiment, care e izolat. Dar, pentru a face asta, cei doi sunt nevoiți să treacă prin teritoriul inamic.

6. The Favourite

Olivia Colman, Emma Stone și Rachel Weisz sunt câteva dintre actrițele care joacă în The Favourite, un film care e, în mare parte, despre Regina Anne. Ea ocupă tronul, dar Lady Sarah, care e o prietenă foarte apropiată, guvernează țara în locul ei, în timp ce are grijă de starea de sănătate a Annei. Atunci când își face apariția o nouă servitoare, Abigail, Sarah e cucerită imediat de farmecul ei. Sarah o ia pe Abigail sub aripa ei, fapt ce o face pe Abigail să fie tot mai aproape de o poziție în înalta aristocrație.

7. Skyfall

În filmul Skyfall din 2012, suntem cu toții martorii misiunilor agentului Bond și momentului în care sediul MI6 este atacat. El este abandonat de către echipă și pentru prima dată în viață, trebuie să se afle în subordinea cuiva. Judi Dench, cea care o joacă pe M, directoarea MI6, are o relație destul de complicată cu Bond.

8. Trainspotting

În filmul Trainspotting, bazat pe cartea scrisă de Irvine Welsh, actorul Ewan McGregor îl joacă pe Renton, aflat într-o luptă cu dependența de heroină. El resimte efectele dependenței asupra relațiilor cu familia și prietenii și încearcă să scape de influența negativă din jur.

9. Attack the Block

Joe Cornish a scris și regizat Attack the Block, un film de acțiune presărat cu momente amuzante. O invazie de creaturi extreterestre își face simțită prezența în sudul Londrei, iar câțiva adolescenți fac echipă pentru a-și apăra teritoriul.

10. The History Boys

Este anul 1980, în Marea Britanie, unde câțiva tineri din cadrul Cutlers’ Grammar School primesc o îndrumare strictă menită să le asigure un loc la o universitate de top, cum ar fi Oxford și Cambridge. Însă filmul The History Boys pune accentul pe felul în care indivizii se raportează la educație.

