10 celebrități care au fost plătite cu sume fabuloase pentru a scrie cărți despre viața lor

Unele dintre cărțile scrise de către celebrități au stârnit multe controverse, în timp ce altele au fost considerate o adevărată sursă de inspirație pentru oameni datorită poveștilor și experiențelor de viață trăite. A devenit la ordinea zilei să auzim că vreo vedetă va lansa o carte de memorii și multe dintre celebritățile care au făcut deja asta sau se află în proces de a finaliza o carte au fost plătite cu sume impresionante.

1. Michelle și Barack Obama

În anul 2017, Barack Obama, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, și soția lui, Michelle Obama, au semnat un contract cu editura Penguin Random House de aproximativ 65 de milioane de dolari. Atât autobiografia lui Michelle Obama, Becoming, cât și cartea de memorii a lui Barack Obama, A Promised Land, au înregistrat un succes fantastic. Barack Obama este autorul și altor bestseller-uri, precum Dreams from My Father și The Audacity of Hope. Soția lui a mai scris o carte, American Grown, despre alimentație și grădinărit.

2. Prințul Harry

Se estimează că în 2021 Prințul Harry a primit 20 de milioane de dolari pentru viitorul său volum de memorii. Cartea este așteptată de toată lumea, având în vedere faptul că prin intermediul ei acesta va relata subiecte ce țin de experiențele și lecțiile de viață pe care le-a învățat până acum, fiind vorba și despre viața în cadrul familiei regale britanice sau decizia lui și a soției sale, Meghan Markle, de a părăsi familia regală. Cartea va apărea la editura Penguin Random House, iar Prințul Harry a spus că va dona profiturile din vânzarea cărții sale unei organizații caritabile.

3. Amy Schumer

Amy Schumer a semnat în 2015 un contract de 8 milioane de dolari cu editura Simon & Schuster pentru cartea The Girl With the Lower Back Tattoo. Inițial, actrița primise 1 milion de dolari în 2013 pentru cartea ei de la editura HarperCollins, însă și-a anulat contractul din cauza unor constrângeri de timp. În carte, actrița deschide o conversație cu privire la lupta personală cu stima de sine, încrederea de sine, alături de o serie de povești despre momentele dificile prin care a trecut.

4. Russell Brand

În 2008, Russell Brand a semnat un contract cu HarperCollins pentru suma de 3,5 milioane de dolari pentru două cărți, Articles of Faith și Booky Wook 2: This Time It’s Personal. Cele două sunt bazate pe succesul primei sale autobiografii, My Booky Wook.

5. Lena Dunham

Licitația pentru cartea scriitoarei și actriței Lena Dunham a început de la 1 milion de dolari. În 2012, a semnat un contract în valoare de 3,5 milioane de dolari cu editura Random House pentru cartea Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You What She’s Learned. Cartea ei conține mai multe eseuri, liste, precum și e-mailuri amuzante.

6. Demi Moore

În septembrie 2019, Demi Moore a lansat Inside Out, o trecere în revistă a mai multor experiențe marcante din viața ei. Contractul semnat de actriță a fost în valoare de 2 milioane de dolari. În cartea ei, Demi Moore vorbește despre cele trei căsnicii pe care le-a avut, cu Freddy Moore, Bruce Willis și Ashton Kutcher, despre abuzuri și dependența de substanțe interzise.

7. Hillary Clinton

Hillary Clinton a semnat în 2014 un contract de 14 milioane de dolari pentru cartea de memorii Hard Choices în care povestea despre perioada de patru ani petrecută la conducerea Departamentului de Stat. Pentru Hillary Clinton, Hard Choices a fost a cincea ei carte publicată.

8. Tina Fey

Tina Fey a primit mai multe oferte de la diferite edituri, însă a semnat un contract în 2008 cu Little, Brown and Company pentru suma de 6 milioane de dolari pentru cartea Bossypants. Comedianta cuprinde în cartea ei eseuri cu privire la parcursul ei ca scriitoare, actriță, mamă, dar se regăsesc și povești despre prietenii ei faimoși alături de care a lucrat. Cartea ei s-a vândut în peste 3,75 milioane de exemplare.

9. Mindy Kaling

Cartea actriței Mindy Kaling, Why Not Me, a fost inclusă pe lista New York Times a celor mai bine vândute cărți timp de 16 săptămâni consecutive în 2015. De la echilibrul între viața profesională și cea personală, body shaming sau răsturnările neașteptate de situație din viața ei, sunt câteva dintre temele pe care le abordează într-o notă comică.

10. Britney Spears

La scurt timp după ce Jamie Lynn Spears, sora lui Britney Spears, a lansat controversata carte Things I Should Have Said, fanii artistei au privit o veste surprinzătoare. Britney Spears a semnat un contract cu editura Simon & Schuster pentru suma de 15 milioane de dolari pentru a împărtăși întregii lumi povestea ei de viață, precum și cei 13 ani în care tatăl ei, Jamie Spear, a fost cel care i-a controlat aproape toate acțiunile.

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro