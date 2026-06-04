Lidia Buble, urmărită de un admirator care știa mereu unde se află: „A aflat unde stau”

Lidia Buble a povestit una dintre cele mai neobișnuite experiențe trăite de-a lungul carierei sale. Artista a dezvăluit că un admirator necunoscut părea să știe în permanență unde se află, lucru care a făcut-o să se simtă în pericol.

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  de  ELLE.ro
Lidia Buble
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Lidia Buble se află de mult timp printre cele mai populare artiste din România, iar succesul său i-a adus nu doar aprecierea publicului, ci și o comunitate numeroasă de fani. Deși majoritatea admiratorilor își exprimă susținerea în mod firesc, au existat și situații care au făcut-o pe cântăreață să se simtă inconfortabil și chiar să își pună semne de întrebare legate de siguranța sa.

Lidia Buble, urmărită insistent de fani

Invitată să vorbească despre experiențele mai puțin obișnuite pe care le-a avut de-a lungul carierei, artista a povestit că a fost urmărită o perioadă de doi admiratori care știau în permanență unde se află.

Totul a început cu apariția repetată a unor buchete de lalele lăsate pe mașina sa. Indiferent dacă pleca de la sală, de la un salon sau de la alte întâlniri, Lidia Buble descoperea de fiecare dată flori pe parbriz. Faptul că gesturile se repetau constant și în locuri diferite a făcut-o să se întrebe cum reușea persoana respectivă să îi urmărească programul atât de exact.

La început, artista nu a știut cine se afla în spatele surprizelor, iar situația a început să îi provoace neliniște. În cele din urmă, a ajuns să îl cunoască pe unul dintre admiratorii care îi trimitea lalele. Întâlnirea a decurs fără probleme, iar impresia pe care i-a lăsat-o a fost una bună, însă între cei doi nu s-a legat o relație.

„Nu știu cum, Doamne iartă-mă, a aflat unde stau. Ăla știa peste tot pe unde umblu. Dacă ieșeam de la sală, aveam lalele pe parbrizul mașinii. Ieșeam de la salon, lalele pe parbrizul mașinii. În parcare, dimineața, mă trezeam cu lalele pe parbrizul mașinii. Mă simțeam cumva în pericol. Ziceam: ‘Bă, dar cine, Doamne iartă-mă, știe unde stau și știe mereu unde mă duc?’. La un moment dat l-am cunoscut, l-am întâlnit. Foarte drăguț băiatul, doar că, na, din păcate, nu a fost să fie, nu a fost chimie.”, a spus Lidia, potrivit Cancan.

Dacă primul episod a avut măcar o explicație, un al doilea admirator a rămas un mister până în prezent. Cu puțin timp înaintea concertului său de la Sala Palatului, artista a început să primească mesaje insistente de la o persoană necunoscută care susținea că intenționează să o ceară în căsătorie.

Potrivit Lidiei Buble, situația a devenit și mai surprinzătoare deoarece bărbatul îi trimitea inclusiv fotografii cu inelul de logodnă. Artista și-a amintit că, în ziua concertului, a crezut pentru câteva clipe că admiratorul respectiv și-a făcut apariția în sală, după ce a văzut o persoană coborând scările cu un buchet de flori ridicat deasupra capului.

„Și a mai fost unul, fix înainte de concertul de la Sala Palatului, pe care nu l-am cunoscut nici până în ziua de azi. Vă aduceți aminte când a apărut Theo Rose în capul scărilor cu buchetul de flori? Jur, n-am avut nici cea mai mică idee că o să vină așa. Deci să vă zic ce s-a întâmplat în momentul acela. Cineva îmi trimitea mesaje că vine la Sala Palatului și mă cere de nevastă. Dar unul îmi trimisese și poze cu inelul, deci era disperat. Când am văzut-o în capul scărilor, am zis: ‘Nu, a venit nebunul, mă cere de soție!’. Jur, am crezut că e el. Mai era și cu un buchet de flori ridicat deasupra capului. Și numai când a început să coboare am văzut că, în cealaltă mână, avea microfonul și mi-am dat seama că e Theo Rose.”

Noi detalii despre procesul pe care Lidia Buble l-a intentat fostului partener, Răzvan Simion

Chiar și după despărțirea din 2020, despre care atât Răzvan Simion, cât și Lidia Buble declarau că a fost una de comun acord și cordială, prezentatorul a continuat să fie, o anumită perioadă de timp, managerul aristei.

„Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”, le spunea Lidia Buble fanilor într-o sesiune de întrebări și răspunsuri din 2020.

Conform presei mondene, acum a ieșit la iveală faptul că această colaborare profesională nu a fost pe deplin pe placul Lidiei Buble, ea acționându-l în judecată pe fostul partener, dar și firma lui, Vânătorii de Zmeie SRL, și cere explicații financiare pentru felul în care Răzvan Simion ar fi gestionat o parte din contractele artistice și de imagine ale cântăreței în anii de relație, scrie Cancan.ro.

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Foto: Instagram

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