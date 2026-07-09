Noi detalii despre relația dintre Madonna și Sean Penn. Ce dezvăluie o nouă carte dedicată artistei

O nouă carte dedicată Madonnei dezvăluie detalii inedite despre relația artistei cu Sean Penn și un episod tensionat din 1985.

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  de  ELLE
Noi detalii despre relația dintre Madonna și Sean Penn. Ce dezvăluie o nouă carte dedicată artistei

O nouă carte dedicată Madonnei readuce în atenție unul dintre cele mai intens mediatizate capitole din viața artistei. Potrivit Daily Mail, volumul Madonna: Into the Groove: An Intimate Portrait of the Queen of Pop, care va fi publicat pe 27 octombrie de Insight Editions, include mărturii și fotografii ce surprind ascensiunea cântăreței în anul 1985, precum și un episod tensionat în care Sean Penn ar fi reacționat violent față de fotograful Ken Regan.

Cartea reunește imagini realizate de regretatul fotograf rock Ken Regan și este însoțită de texte semnate de jurnalistul Tomás Mier. Volumul documentează perioada în care Madonna s-a transformat dintr-o artistă aflată la început de drum într-un fenomen mondial.

Madonna și Sean Penn în filmul Shanghai Surprise. Foto: PR

Conform unui fragment publicat de Daily Mail, care citează informații din viitoarea carte și din Variety, incidentul ar fi avut loc în timpul concertului caritabil Live Aid din Philadelphia. Sean Penn l-ar fi confruntat pe Ken Regan după ce acesta a vândut revistei Penthouse o fotografie cu Madonna. Publicația a folosit imaginea pe copertă pentru a promova un material ce includea fotografii nud realizate cu ani înainte, fără acordul artistei.

Imaginile controversate au fost făcute în 1978, când Madonna lucra ca model, însă au fost publicate abia în 1985, după ce aceasta devenise deja una dintre cele mai cunoscute vedete pop din lume.

Craig Blankenhorn, fostul asistent al lui Ken Regan, își amintește că Madonna și Sean Penn l-au abordat pe fotograf pentru a-i cere explicații privind vânzarea imaginii către revista pentru adulți. Potrivit acestuia, Regan le-ar fi explicat că nu cunoștea contextul în care urma să fie folosită fotografia și nici faptul că aceasta va apărea pe copertă.

„În timp ce discutau, Sean era în spatele Madonnei, iar eu în spatele lui Sean. Sean a început să îl scuipe pe Ken și echipamentul foto. A trebuit să șterg totul și nu am fost deloc încântat”, a povestit Blankenhorn.

Acesta susține că, la un moment dat, l-a împins pe actor.

„Sunt puțin mai mare și nu mă intimidez ușor. Sean era foarte supărat din cauza fotografiilor nud cu Madonna care ajunseseră publice. Eu eram în genunchi și ștergeam saliva lui Sean Penn”, a mai declarat el.

Și Ken Regan, decedat în 2012 la vârsta de 72 de ani, a vorbit despre acel moment înainte de moarte. Fotograful a afirmat că Sean Penn „s-a repezit” la el și că între cei doi a existat „o scurtă altercație”, fără ca incidentul să degenereze.

La momentul respectiv, Madonna și Sean Penn își reluaseră relația și aveau să se căsătorească doar câteva săptămâni mai târziu. Mariajul lor s-a încheiat definitiv în 1989, după patru ani marcați de numeroase despărțiri și împăcări. Cei doi au jucat împreună în filmul Shanghai Surprise, regizat de Jim Goddard și care a apărut în 1986.

Madonna și Sean Penn în filmul Shanghai Surprise. Foto: PR

Pe lângă relatările din culisele acelei perioade, cartea include și o serie de fotografii realizate de Ken Regan în 1985, anul în care Madonna se afla în turneul Virgin Tour, a urcat pe scena concertului Live Aid și a jucat în comedia Desperately Seeking Susan.

Autorul volumului, Tomás Mier, a explicat pentru Daily Mail că imaginile surprind unul dintre cele mai importante momente din cariera artistei.

„Răsfoirea fotografiilor lui Ken Regan cu Madonna din 1985 este ca o călătorie în timp. Nu am avut ocazia să îl cunosc personal, însă, discutând cu cei care au lucrat alături de el, am înțeles ce îl făcea un fotograf vizionar: își trata întotdeauna subiecții cu empatie și respect”.

Acesta consideră că fotografiile reprezintă una dintre cele mai fidele radiografii ale ascensiunii Madonnei.

„Aceste imagini surprind perfect talentul lui și o înfățișează pe Regina muzicii pop într-un moment definitoriu și electrizant atât pentru propria carieră, cât și pentru istoria muzicii. A fost o onoare să scriu textele care însoțesc aceste fotografii impresionante.”

Madonna și Sean Penn în filmul Shanghai Surprise. Foto: PR

Mier adaugă că anul 1985 a schimbat definitiv destinul artistei.

„1985 a fost anul în care Madonna s-a transformat dintr-o artistă promițătoare într-un fenomen cultural. Privind aceste imagini, vezi o femeie care rescria regulile muzicii pop în timp real”.

Deși Madonna a descris în repetate rânduri relația lor drept una intensă și complicată, în ultimii ani a vorbit deseori cu afecțiune despre fostul ei soț. La gala caritabilă organizată de Sean Penn în 2016 pentru sprijinirea victimelor din Haiti, artista i-a transmis de pe scenă:

„Te iubesc din clipa în care te-am văzut prima dată. Și te iubesc la fel și acum”.

În 2024, Sean Penn a respins din nou acuzațiile potrivit cărora ar fi agresat-o fizic pe Madonna.

„Este o persoană pe care o iubesc”, a declarat actorul.

În timpul căsniciei lor au circulat numeroase zvonuri potrivit cărora acesta ar fi legat-o de un scaun și ar fi lovit-o cu o bâtă de baseball. Atât Madonna, cât și Sean Penn au negat constant aceste acuzații, iar artista a depus chiar mărturie în favoarea fostului soț într-un proces de defăimare.

Madonna și Sean Penn în filmul Shanghai Surprise. Foto: PR

Într-un interviu acordat publicației The New York Times, actorul a recunoscut că una dintre certurile lor conjugale a dus la intervenția unei echipe SWAT, după ce Madonna a alertat poliția din cauza prezenței unor arme în locuință. Potrivit lui Penn, agenții au intrat în casă, au spart geamurile și l-au încătușat.

Actorul a ironizat, totodată, zvonurile potrivit cărora ar fi lovit-o cu o bâtă de baseball.

„Nu sunt cel mai mare om din lume, dar dacă l-aș lovi pe Mike Tyson în cap cu o bâtă de baseball, ar ajunge la spital”, a spus el.

Madonna a vorbit și ea, în trecut, despre cele două căsnicii ale sale. Într-un videoclip publicat pe YouTube în 2022, întrebată care este decizia pe care o privește acum în urmă și consideră că nu a fost inspirată, artista a răspuns fără ezitare:

„Să mă căsătoresc. De ambele dăți”, făcând referire atât la mariajul cu Sean Penn, cât și la cel cu regizorul Guy Ritchie.

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Foto: Getty Images

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