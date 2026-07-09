Armani Privé Couture FW26: o demonstrație de măiestrie

În cea de-a doua sa colecție pentru Armani Privé, Silvana Armani continuă să redefinească discret codurile casei, demonstrând că haute-couture poate impresiona și fără gesturi spectaculoase.

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  de  Georgescu Daria
Giorgio Armani Haute Couture A/W26
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Într-un sezon couture dominat de experimente, volume dramatice și declarații vizuale puternice, Armani Privé merge într-o direcție diferită. Noua colecție FW26 nu încearcă să surprindă prin exces, ci prin precizia construcției, calitatea materialelor și o eleganță care nu are nevoie de artificii pentru a se face remarcată.

Aflată la cea de-a doua colecție couture pentru casă, Silvana Armani continuă firesc direcția începută în ianuarie. Dacă debutul său a fost o confirmare a moștenirii Giorgio Armani, această colecție introduce o notă mai personală, fără să se îndepărteze de identitatea casei.

Pantalonii rămân elementul central al garderobei propuse de designer. Croiți amplu și purtați cu sacouri scurte, jachete brodate, trenciuri de seară sau paltoane cu linii suple, aceștia demonstrează încă o dată că una dintre cele mai recognoscibile semnături Armani poate funcționa la fel de bine și în universul haute-couture.

Colecția explorează subtil și ideea de feminitate. În locul siluetelor rigid construite, Silvana Armani preferă volume fluide, umeri ușor accentuați și rochii de seară care impresionează prin construcție și proporții, nu prin opulență. Decolteurile arhitecturale, asimetriile discrete și catifeaua mată sunt puse în valoare de broderii cu cristale, pietre irizante și inserții animal print tratate cu multă măsură.

Paleta cromatică contribuie la aceeași atmosferă reținută. Negrul lasă treptat loc unor nuanțe de verde pădure, burgundy, maro închis și midnight blue, culori care capătă profunzime prin contrastul dintre suprafețele mate și detaliile brodate.

Deși colecția include numeroase rochii destinate covorului roșu, accentul rămâne pe hainele care pot fi imaginate dincolo de podium. Costumele din catifea, sacourile impecabil croite, pantalonii fluizi și paltoanele de seară demonstrează că, pentru Silvana Armani, haute-couture nu înseamnă doar spectaculozitate, ci și haine construite pentru a fi purtate.

Noua colecție confirmă că direcția Armani Privé nu se schimbă radical, ci evoluează prin detalii. Într-un moment în care multe case caută să impresioneze prin gesturi tot mai ample, Silvana Armani propune o colecție care vorbește despre echilibru, măsură și încrederea că eleganța nu are nevoie să ridice tonul pentru a fi remarcată.

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Foto: Profimedia

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