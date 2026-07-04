Talia joasă: tendința care schimbă proporțiile în SS26

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Unele tendințe se impun din primul moment, altele devin evidente abia după ce privești mai multe colecții. Low waist face parte din cea de-a doua categorie. În SS26, talia coboară discret spre șolduri și schimbă echilibrul întregii siluete. Nu este o revenire la estetica exuberantă a începutului de mileniu, ci o reinterpretare mult mai matură și mai rafinată.

Ideea nu este complet nouă. La începutul anilor ’90, Alexander McQueen experimenta deja cu proporțiile corpului prin celebrii pantaloni bumster, care aveau să influențeze ulterior moda anilor 2000. Astăzi însă, talia joasă nu mai este despre cât de multă piele se vede, ci despre felul în care o simplă modificare de croi poate schimba complet o ținută.

Podiumurile SS26 confirmă această direcție. La Chanel, fustele sunt purtate jos pe șolduri alături de jachetele emblematice ale casei. Tory Burch propune fuste creion și pantaloni cu talie coborâtă, combinați cu tricouri polo și cămăși lejere, într-o estetică inspirată din garderoba clasică americană. La Alexander McQueen, costumele și fustele capătă un aer relaxat prin simpla coborâre a taliei, în timp ce Schiaparelli explorează aceeași proporție prin siluete sculpturale și construcții impecabile.

Tendința apare pe aproape orice tip de piesă: de la fuste midi și pantaloni drepți până la costume, rochii sau pantaloni cu pliuri. Nici măcar nu este nevoie ca talia să fie foarte joasă. De multe ori, câțiva centimetri sunt suficienți pentru ca întreaga siluetă să pară mai relaxată și mai contemporană.

La fel de actual este și modul în care se poartă. O fustă low waist funcționează excelent cu o cămașă masculină, un tricou simplu, un pulover fin sau un sacou oversized. Pantalonii cu talie joasă se potrivesc cu un top din mătase, un body minimalist sau un cardigan scurt, fără ca abdomenul să fie neapărat expus. Kitten heels, sneakerinas sau sandalele minimaliste completează firesc această nouă proporție.

Talia joasă nu revine pentru a recrea moda anilor 2000, ci pentru a demonstra că aceeași idee poate arăta complet diferit într-un context nou. În SS26, low waist este mai puțin despre nostalgie și mai mult despre croitorie, echilibru și o siluetă care pare, pur și simplu, mai relaxată.

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Foto: Profimedia, Instagram

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