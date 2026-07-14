Olivier Rousteing este noul director de creație Rabanne

După 14 ani la Balmain, Olivier Rousteing preia conducerea creativă a casei Rabanne. Prima sa colecție va fi prezentată în martie 2027, la Paris Fashion Week.

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  de  Georgescu Daria
Olivier Rousteing este noul director de creație Rabanne

Olivier Rousteing începe un nou capitol profesional. Designer-ul francez a fost numit oficial director de creație Rabanne și îi succede lui Julien Dossena, care a părăsit casa după 13 ani. Primul show semnat de Rousteing va avea loc în martie 2027 și va prezenta colecția FW27.

Numirea pare o alegere firească pentru o casă construită în jurul experimentului. Paco Rabanne a schimbat vocabularul modei încă din anii ’60, folosind metal, PVC și alte materiale neconvenționale într-o perioadă dominată de tehnicile tradiționale. Rousteing, cunoscut pentru siluetele puternice, suprafețele elaborate și interesul pentru cultura pop, intră astfel într-un univers cu care are deja numeroase puncte comune.

„Este o onoare extraordinară să mă alătur Rabanne. Este o casă care a contestat mereu convențiile, transformând ideile îndrăznețe în creații care au influențat istoria modei”, a declarat designer-ul.

Olivier Rousteing a subliniat și rolul lui Julien Dossena, apreciind felul în care acesta a apropiat patrimoniul Rabanne de moda contemporană și a făcut casa relevantă pentru o nouă generație.

La Balmain, unde a fost numit director de creație în 2011, la numai 25 de ani, Rousteing a construit una dintre cele mai recognoscibile identități din moda ultimului deceniu. A apropiat casa de muzică, celebrități și social media, a creat comunitatea cunoscută drept „Balmain Army” și a transformat vizibilitatea digitală într-o parte esențială a strategiei unui brand de lux. A părăsit Balmain în noiembrie 2025, după 14 ani la conducerea casei.

Experiența sa depășește însă zona imaginii. În perioada petrecută la Balmain, Rousteing a contribuit la creșterea spectaculoasă a casei și a semnat colaborarea cu H&M din 2015, una dintre cele mai de succes proiecte dintre un brand de lux și un retailer mass-market. În plus, cunoaște deja universul grupului spaniol Puig, proprietarul Rabanne, după ce a realizat, în 2022, o colecție Jean Paul Gaultier Haute Couture ca designer invitat. Toate acestea fac din numirea sa o alegere firească pentru următorul capitol al casei.

Miza noului rol nu se limitează însă doar la colecțiile vestimentare. Rabanne intenționează să își extindă universul prin noi categorii de produse și să apropie mai mult diviziile de fashion și beauty. Pentru Rousteing, care a lucrat deja cu parfumeria în ultimii ani la Balmain, această structură oferă posibilitatea de a construi o identitate coerentă în jurul hainelor, accesoriilor și produselor de frumusețe.

„Pentru mine, moda înseamnă emoție, identitate și încrederea de a exprima cine suntem cu adevărat”, spune Rousteing, asociind aceste valori cu ideile de libertate și individualitate care au definit viziunea lui Paco Rabanne.

Numirea deschide, fără îndoială, una dintre cele mai interesante colaborări ale momentului. Rousteing ajunge la Rabanne cu experiență, vizibilitate și un instinct foarte clar pentru spectacol, în timp ce casa îi oferă o arhivă bazată pe metal, construcții neobișnuite și experiment. Rămâne de văzut cum va transforma această apropiere într-o colecție, însă primul indiciu este deja în imaginea oficială a numirii unde designer-ul ține în mână celebra plasă metalică Rabanne.

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Foto: Instagram

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