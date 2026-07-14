Monica Bîrlădeanu, apariție spectaculoasă la Beach, Please! Ce spune actrița despre noua generație: „Suntem pe mâini bune”

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Monica Bîrlădeanu a fost una dintre prezențele care au atras toate privirile la festivalul „Beach, Please!”, desfășurat la Costinești între 8 și 12 iulie. Actrița s-a integrat perfect în atmosfera vibrantă a celui mai mare eveniment dedicat tinerilor, însă dincolo de distracție, vedeta a rămas profund impresionată de comportamentul și energia noii generații.

Cum a apărut Monica Bîrlădeanu la festivalul „Beach, Please!”

Pe rețelele de socializare, Monica Bîrlădeanu a împărtășit cu fanii săi momente din culisele experienței sale la malul mării. Actrița nu a ezitat să glumească pe seama ținutei pe care a pregătit-o special pentru eveniment, dar de care nu a putut să se bucure din cauza frigului neașteptat din timpul serii.

„Am așteptat vreo două zile să port corsetul ăsta superb, dar a fost atât de frig seara. Gata, o iau spre casă”, le-a transmis ea urmăritorilor.

Dincolo de detaliile vestimentare, actrița a ținut să transmită un mesaj plin de speranță și admirație la adresa adolescenților care au umplut până la refuz spațiul festivalului. Monica Bîrlădeanu a demontat prejudecățile legate de tinerii din ziua de azi, lăudându-le spiritul de comunitate și respectul reciproc.

„Au o energie incredibilă – entuziaști, deschiși, fără urme de agresivitate. Pentru ei, Beach, Please! nu e doar despre muzică. E despre conexiune cu gașca ta și cu oamenii care îți seamănă, indiferent de unde vin, despre apartenența la o comunitate mult mai mare. E despre amintiri trăite împreună. I-am văzut uitându-se la meci împreună, făcând cunoștință la rândul de burgeri, ajutându-se să prindă un loc mai bun la artistul preferat – și insistând să se regăsească toți înainte să plece acasă, ca să nu rămâni nimeni în urmă.”

Concluzia ei a fost una extrem de optimistă: „Dacă asta e generația care vine din urmă, cred că suntem pe mâini bune”, a încheiat Monica Bîrlădeanu pe rețelele de socializare.

Monica Bîrlădeanu și-a schimbat look-ul pentru un nou rol

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit pe rețelele de socializare că a acceptat o nouă provocare profesională, care a venit la pachet și cu un nou look pentru care a primit numeroase felicitări.

Mai exact, Monica Bîrlădeanu a anunțat că s-a alăturat distribuției producției „Băieți buni: pe viață', continuarea mult așteptată a unuia dintre cele mai îndrăgite seriale românești din toate timpurile. Noua producție îi va readuce în fața publicului pe unii dintre actorii emblematici ai primului sezon, dar va introduce și personaje noi, care vor completa universul Băieți Buni.

„Am început să filmăm sezonul 2 din #BaietiBuni, serialul de super succes din 2005 și mie personal, îmi place proiectul ăsta în toate felurile: povestea e scrisă smart și funny, personajul meu e o femeie splendidă, echipa și combinația de actori… pare genul acela de proiect pentru care s-au aliniat stelele”, a transmis actrița pe rețelele de socializare.

Noua tunsoare a fost remarcată imediat de fani și completează transformarea pregătită de actriță pentru personaj.

„Abia aștept să-l vedeți și voi.

Cine a văzut primul sezon când a ieșit la Protv, în 2005?”, și-a întrebat actrița fanii.

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Foto: Instagram

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