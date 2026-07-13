Jennifer Lopez, gafă vestimentară la Wimbledon. Cum arată ținuta pentru care a fost criticată

Jennifer Lopez a atras toate privirile la finala de la Wimbledon, însă nu doar datorită ținutei sale elegante.

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  de  ELLE.ro
Jennifer Lopez, gafă vestimentară la Wimbledon. Cum arată ținuta pentru care a fost criticată

Wimbledon a fost, și în acest an, un adevărat podium de modă, unde numeroase celebrități au impresionat prin ținutele elegante alese pentru prestigiosul turneu de tenis. Totuși, Jennifer Lopez a ajuns în centrul atenției dintr-un motiv neașteptat. Artista în vârstă de 56 de ani a atras toate privirile după ce a apărut la All England Club purtând o pălărie supradimensionată, menită să o protejeze de soarele puternic din Londra.

Accesoriul a stârnit imediat controverse pe rețelele sociale, mulți internauți considerând că este nepotrivit pentru un astfel de eveniment și că le-a obstrucționat vederea spectatorilor aflați în spatele ei.

foto: Profimedia

Un utilizator a scris pe X (fostul Twitter): „@JLo acest tip de pălărie este nepotrivit pentru astfel de evenimente! Ar fi trebuit să te informezi înainte!” Altul a ironizat alegerea vestimentară: „JLo arată de parcă și-a făcut pălăria dintr-o cutie Amazon!”

Criticile au continuat, iar alți utilizatori au comentat: „@JLo, doar ca să știi, cu pălăria aceea oamenii care au plătit o mulțime de bani pentru locurile din spatele tău nu pot vedea meciul doar pentru că tu vrei să arăți bine pe Instagram.”; „Pălăria este cam exagerată dacă te gândești la oamenii din spatele și din jurul tău.”; „JLo arată ridicol cu pălăria aceea. Ca de obicei, totul trebuie să fie despre ea.”; „Ar fi trebuit să i se ceară să își scoată pălăria.”

Un alt comentariu a fost la fel de critic: „Îmi place ținuta, dar nu și pălăria pentru un astfel de eveniment. În primul rând, seamănă puțin cu o pungă de hârtie mototolită. Poate ar fi fost potrivită la Kentucky Derby, unde pălăriile sunt vedetele. Dar meciurile de tenis au un aer clasic, elegant și sobru, iar ținuta ar trebui să respecte acest stil. Ai un păr superb. Pune-l în valoare.”

foto: Profimedia

Fanii au sărit în apărarea artistei

Nu toate reacțiile au fost negative. Mulți admiratori ai cântăreței au subliniat că aceasta și-a scos pălăria pe parcursul meciului și au considerat criticile exagerate.

„Și-a dat pălăria jos. Lăsați femeia în pace.”, a scris un fan, în timp ce altul a comentat: „Pălărie cu personalitate. JLo arată absolut adorabil!”

Jennifer Lopez a urmărit partida alături de actorul Tom Hiddleston.

Potrivit site-ului oficial al Wimbledon, persoanele care ocupă locuri în Royal Box trebuie să respecte un cod vestimentar strict.

„Protocolul prevede o ținută elegantă: costum, sacou și cravată etc. Doamnele sunt rugate să nu poarte pălării, deoarece acestea pot obstrucționa vizibilitatea persoanelor aflate în spatele lor”, se arată în regulamentul competiției

Totuși, în zilele cu temperaturi extreme, organizatorii pot face excepții. În 2022, Kate Middleton a fost fotografiată purtând o pălărie de soare în timpul finalei feminine, desfășurate într-o zi caniculară. De asemenea, alți membrii ai Familiei Regale, precum Prințesa Beatrice, au purtat pălării puse la dispoziție de organizatori pentru a face mai ușor de suportat căldura.

Și la finala masculină din acest an regulile au fost relaxate. Numeroși spectatori au purtat pălării și s-au răcorit cu evantaie. Prințul George și Prințesa Charlotte au purtat pălării oferite de Wimbledon, ușor de recunoscut după panglica verde și mov, în timp ce Kate Middleton a venit cu propria pălărie de soare, pe care a purtat-o în timpul meciului.

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foto: Arhiva ELLE

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