Mesajul transmis de Simona Halep după ce a fost surprinsă la Wimbledon în compania noului ei partener: „Experiență de neuitat”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Simona Halep s-a confruntat cu o perioadă tumultuoasă după despărțirea de Toni Iuruc în 2022. Problemele nu s-au oprit atunci pentru fosta campioană de la Roland Garros, fiind suspendată după ce a fost acuzată de dopaj, o situație care a agravat dificultățile prin care trecea.

Simona Halep, fotografiată la Wimbledon în compania noului ei partener

După divorțul de Toni Iuruc, în 2022, Simona Halep a preferat discreția cu privire la viața ei personală. Însă, de ceva timp, circulă zvonuri cu privire la relația amoroasă pe care fosta jucătoare de tenis ar avea-o cu omul de afaceri Dorin Mateiu.

Cei doi nu au fuseseră surprinși până acum împreună, sursele mondene precizând de-a lungul timpul că cei doi s-ar fi cunoscut în Dubai, acolo unde Simona Halep deține o locuință și unde petrece o mare parte a timpului.

La o lună de când jucătoarea de tenis a fost surprinsă în vacanță în Mykonos alături de Dorin Mateiu, cei doi au apărut pentru prima dată împreună la un eveniment public. Fosta campioană și omul de afaceri au urmărit finala turneului de la Wimbledon din Loja Regală, marcând astfel prima lor apariție oficială în calitate de cuplu.

Simona Halep a ales o ținută vaporoasă, în nuanțe de bleu, completată de o pereche de ochelari de soare supradimensionați. Dorin Mateiu a purtat un costum bleumarin, cămașă albă și cravată în tonuri contrastante, accesorizând ținuta cu o pereche de ochelari de soare.

Mesajul transmis de Simona Halep după imaginile de la Wimbledon

Simona Halep și Dorin Mateiu au stat pe rândul al doilea al Lojei Regale, în apropierea Prințesei de Wales, prezentă și ea la finala de la Wimbledon.

Ulterior, sportiva a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, însoțit de câteva imagini realizate în timpul prezenței la campionatul de tenis.

„Sunt cu adevărat onorată să fiu din nou, sâmbăta mea preferată din acest turneu. Mulțumesc @wimbledon pentru o zi atât de memorabilă și pentru o altă experiență de neuitat. Să fac parte din acest club și să mă întorc aici este o onoare dincolo de cuvinte. Wimbledon va ocupa întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a scris Simona Halep pe social media.

Toni Iuruc, prima reacție după apariția imaginilor cu Simona Halep

După divorțul celor doi, în 2022, Toni Iuruc și Simona Halep nu au mai păstrat legătura, semn că despărțirea a fost dureroasă pentru ambele părți.

Toni Iuruc a fost contactat de presa mondenă cu privire la imaginile în care fosta lui soție apare alături de presupusul ei nou partener de cuplu.

Fostul soț al Simonei Halep a oferit o reacție politicoasă cu privire la aceste imagini, ținând însă să precizeze că nu se află în țară.

„Sunt plecat din țară, sunt pe barcă. Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Eu sunt plecat din țară și nici nu știu ce se întâmplă. Am pus punct”, a declarat Toni Iuruc pentru CANCAN.RO.

Simona Halep, declarații despre cea mai grea perioadă din viața ei

Într-un interviu recent acordat presei internaționale, Simona Halep a mărturisit cât de complicată a fost perioada după divorțul de Toni Iuruc. Suspendarea a adăugat și mai multă presiune, transformând situația într-o adevărată provocare. Deși a jucat câteva două meciuri de la revenire, Halep este de părere că încă nu a depășit complet dificultățile, dar are încredere că viitorul îi va aduce schimbări pozitive.

De asemenea, Simona Halep a subliniat că evenimentele recente din viața sa au fost extrem de greu de gestionat. Cu toate acestea, ea a rămas optimistă, crezând cu tărie că această perioadă grea va trece. Jucătoarea de tenis este convinsă că lucrurile se vor îmbunătăți și că vor apărea oportunități care îi vor schimba viața în bine.

„A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale. Și unul spune așa: nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi”, a declarat Simona Halep pentru We are tennis.

Scandalul de dopaj a avut un impact profund asupra Simonei Halep. Ea consideră că a fost victima unei situații nedrepte și a fost șocată să constate câți oameni au ales să-i întoarcă spatele. Această experiență dureroasă a determinat-o să devină mult mai precaută în relațiile cu cei din jurul său.

„N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. De aceea, acum am început să văd un pic și partea negativă a lucrurilor. Am început să fiu pregătită, în cazul în care mi se va întâmpla ceva rău. Trebuie să învăț, din nou, să am o gândire pozitivă, așteptând lucrurile bune. Trec acum prin această etapă. N-am terminat-o, dar lucrez la asta”, a mai spus sportiva.

Citește și:

Adelina Pestrițu, lecții importante pentru fiica ei. Cât de mult îi cere Zenaida sfatul: „Niciodată nu-i impun…' (EXCLUSIV)

Foto: Arhiva ELLE, Facebook Simona Halep, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro