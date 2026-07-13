Adi Vasile, prezentatorul Survivor România, și logodnica lui, Delia Tudose, s-au despărțit

Adi Vasile și Delia Tudose s-au despărțit după o relație ce dura de ani buni.

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  de  Andreea Ilie
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Adi Vasile și Delia Tudose se logodiseră în 2024, însă povestea lor de dragoste a ajuns la final.

Adi Vasile și logodnica lui s-au despărțit

Adi Vasile, noul prezentator al emisiunii Survivor România și fost antrenor de handbal, s-a despărțit de logodnica sa, Delia Tudose. Vestea vine ca un adevărată surpriză pentru fanii cuplului, mai ales că cei doi se logodiseră în cursul anului 2024 și toată lumea aștepta detaliile despre marea nuntă.

Deși formau un cuplu extrem de sudat de câțiva ani și păreau pregătiți să facă pasul cel mare, povestea lor de dragoste a ajuns la final. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, atât Adi Vasile, cât și Delia Tudose au ales să gestioneze acest moment dificil în deplină discreție, refuzând să facă declarații publice despre motivele care au decis separarea.

Delia Tudose, de profesie make-up artist și model de succes, este cunoscută pentru comunitatea sa activă din mediul online, fiind pasionată de sport și călătorii. La rândul său, Adi Vasile, după o carieră de 33 de ani dedicată handbalului ca jucător și tehnician, se pregătește pentru o nouă etapă profesională majoră pe micile ecrane, la cârma show-ului de supraviețuire.

În trecut, Adi Vasile nu contenea cu laudele la adresa partenerei sale, descriind relația lor ca pe o conexiune profundă, bazată pe respect și tandrețe.

„Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri. Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc! Iar iubita mea face, din când în când, niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, mărturisea Adi Vasile, în cadrul unei emisiuni TV.

Când începe noul sezon Survivor

22 de săptămâni. 31 de concurenți care au scris povestea Survivor 2026. Dintre aceștia, 14 au ajuns în etapa Unificării. 8 au fost cei care au descoperit ce înseamnă Individualele. 6 au ajuns în semifinală. Iar 4 au luptat cu un singur gând – să devină campionul Survivor 2026! Cel mai dur format de televiziune a ajuns apoi la Marea Finală, care a fost câștigată de Gabi Tamaș.

Fanii au urmărit în număr impresionant întregul sezon Survivor, astfel că la scurt timp după difuzarea finalei, producătorii au anunțat că pregătesc deja sezonul următor.

Curiozitatea mare a fanilor cu privire la noul sezon a fost alimentată și de dezvăluirea făcută de Adi Vasile, prezentatorul show-ului.

Întrebat de un fan când începe noul sezon, Adi Vasile a precizat că emisiunea va începe în luna decembrie a acestui an.

„În decembrie începe noul sezon”, a scris Adrian Vasile pe rețelele de socializare.

Prezentatorul Survivor a adăugat că procesul de selecție și înscrierile la casting pentru viitorii participanți au fost deja deschise, echipa căutând persoane pregătite pentru competiția sportivă din jungla dominicană.

„Mă simt fericit pentru că am făcut parte dintr-o aventură senzațională, dintr-o lume a poveștilor într-un mediu extraordinar, cu lucruri superbe, dar și cu lucruri foarte grele, alături de oameni foarte frumoși, oameni care au contribuit la tot ce am făcut aici, și concurenți, și echipă, și evident cei de acasă cărora le mulțumim”, a spus Adi Vasile la finalul Survivor 2026.

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Foto: Arhiva ELLE

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