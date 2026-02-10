Cătălina Grama, declarații sincere despre creșterea celor doi copii și provocările pe care le întâmpină: „Am avut senzația că nu fac suficient”

Cătălina Grama este mamă a doi copii. Actrița și soțul ei, Paul Ipate, au împreună o fiică, pe nume Zora, iar vedeta mai are un fiu, pe Achim, dintr-o relație anterioră.

Cătălina Grama, despre creșterea celor doi copii

Cătălina Grama este mândră că fiul ei urmează cursurile școlii ei de actorie. Achim este acum adolescent, iar actrița îi este alături în această perioadă în care descoperă altfel viața. Vedeta consideră că este important să construiască cu cei doi copii ai ei o legătură autentică, bazată pe încredere, blândețe și răbdare și să le respecte spațiul personal.

„Achim a înflorit la cursurile mele de actorie la Becoming și în cadrul lucrului în grup. Acolo unde eu, ca părinte, n-am reușit întotdeauna să pătrund, a făcut-o puterea grupului. De aceea, cred cu atâta convingere în terapia de grup și în dinamica ei vindecătoare. Însă, dincolo de grup, conexiunea la această vârstă se construiește prin alte forme. Prin a-i asculta muzica preferată, prin a privi împreună un meci de fotbal sau de baschet sau, pur și simplu, prin a povesti, atunci când își dorește, despre ce i s-a întâmplat într-o zi. Atenția se mută, așadar, nu doar de pe joc, ci și pe poveste și pe personajele din ea. Fotbalul este o poveste. Muzica este o poveste. Filmele văzute împreună sunt o poveste. Iar prin intermediul lor putem pătrunde, cu delicatețe, în povestea complexă a adolescenței. Cuvintele-cheie rămân mereu aceleași: răbdare, înțelegere și spațiu. Și, dincolo de toate, sprijin și blândețe. Cele mai dificile sunt momentele de izbucnire, tipic adolescentine, care apar chiar și la cei mai liniștiți dintre adolescenți. Atunci este esențial să creăm o distanță sănătoasă – acel spațiu despre care vorbeam – și să nu transformăm situația într-un conflict doar pentru că o anumită atitudine ne-a apăsat nouă, ca adulți, un „buton”. Nu e nimic personal. Am fost și noi acolo. Trebuie doar să ne reamintim cum se simte. Pentru mine, ca părinte, cel mai important este să fiu acolo, atunci când are nevoie de mine, și să știu să-i ofer spațiu, atunci când are nevoie de el”, a spus Cătălina Grama într-un interviu pentru paginadepsihologie.

Cătălina Grama a mai recunoscut că întâmpină anumite dificultăți, având în vedere că Achim și Zora se află în etape diferite de vârstă și de dezvoltare. Însă actrița încearcă și îi și reușește să se adapteze nevoilor lor emoționale.

„Asta a fost, sincer, una dintre cele mai dificile părți. Să fiu prezentă pentru amândoi, la vârste diferite, cu nevoi și ritmuri emoționale atât de diferite. Mi-am calibrat energia mai ales intuitiv. Am încercat să fiu acolo pentru fiecare, în felul în care am simțit că are nevoie. Nu e simplu. Și nu a funcționat întotdeauna. Au fost multe momente în care am avut senzația că nu fac suficient sau că nu fac „ce trebuie”, mai ales în perioadele în care eram foarte obosită. Cu timpul, am învățat să fiu mai blândă cu mine. Să mizez pe calitate, nu pe cantitate. E evident că un copil mai mic va avea, uneori, nevoie de mai multă atenție, iar asta poate crea dezechilibre care se simt. Încerc să acord timp fiecăruia, conștient și dedicat, chiar dacă nu e mereu ușor. Cred, însă, că e important să spun un lucru foarte clar: nu există o formulă perfectă și nici un secret universal pentru a face asta „bine”. Fiecare familie își caută propriul echilibru. Dar am observat că, atunci când prioritizăm cu adevărat timpul petrecut împreună, uneori se întâmplă mici minuni. De exemplu, într-o seară, Zora și-a dorit foarte mult să facem un cort din pături în living. Achim nu era deloc încântat de idee. Eu, însă, îmi doream să stau cu amândoi. L-am invitat pe Achim să ni se alăture, fără presiune, și până la urmă a acceptat. Am ajuns să stăm toți trei în cort și să spunem povești amuzante cu tentă horror: au amândoi un simț al umorului savuros. Ne-am distrat enorm. Deși trebuie să recunosc că mie nu-mi plac deloc poveștile de groază. Dar exact ăsta a fost liantul. Momentul acela a creat conexiunea”, a adăugat Cătălina Grama pentru sursa citată.

Cătălina Grama, declarații despre creșterea celor doi copii

Într-un interviu acordat recent, Cătălina Grama a vorbit despre modul în care ea și Paul Ipate îi cresc și educă pe Achim și Zora.

„Mai avem și idei diferite. Eu sunt părintele permisiv, dar care pune limite. Paul uneori nu e atât de permisiv, dar este foarte blând totuși în abordare. Și evident că de foarte multe ori mai avem și neconcordanțe. Însă le discutăm și cumva ajungem la aceeași concluzie, numai că abordările sunt diferite. Important este să fie concluzia aceeași și să fie totul făcut cu blândețe și cu iubire. Pentru mine asta e cel mai important”, a declarat actrița pentru Unica.ro.

Citește și:

Anca Dinicu, dezvăluiri rare despre lupta cu depresia post-natală: „Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro